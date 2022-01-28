全球晶片產業都仰賴它——半導體設備大廠ASML虎年禮盒，訴說一個晶片的誕生

很多人買手機、電子產品時都會研究其晶片的效能和表現，但大家可能不知道，多年來有一家荷蘭公司默默地開發半導體生產的技術，讓我們身邊電子產品效能不斷提升，如今也成為全球最大的半導體設備商。全球半導體產業競爭激烈、晶片需求強勁，掌握先進晶圓代工技術的台積電成為炙手可熱的企業，甚至成為「護國神山」。不過，無論是台積電、三星、或是英特爾，要爭奪晶片霸主地位的關鍵，其實在於這間來自荷蘭的晶片製造設備領導廠商——ASML（艾司摩爾）。

以往我們開箱的高效能智慧型手機、筆記型電腦等，其中最先進的晶片，都是源自於ASML的技術。多年來，ASML致力於開發半導體生產的技術，集合人類最頂尖的智慧結晶，整合全球供應鏈的資源。ASML在全球16個國家、60個城市設有辦公室，員工超過30,000人，包括台灣員工3,600人。

所以，究竟ASML掌握什麼樣神奇的技術，讓世界各國半導體大廠都仰賴他們的設備？從ASML 公開驅動半導體經濟最重要的「兩道光」，以及獨家限定的新年禮盒中可以略知一二。

用改變世界的「兩道光」讓科技越貼近人性

想像沒有晶片的一天，你的生活有多大的改變？少了手機與電腦可以辦公、沒有汽車通勤、連休息時最愛用的遊戲機也消失了。事實上，我們的生活已與晶片密不可分，而ASML這次向大家介紹先進晶片生產必備的「EUV極紫外光」和「DUV深紫外光」微影設備，解析原來習以為常的電子產品效能，是背後這麼精密且複雜的技術生產出來的！

● DUV （深紫外光）

基本上，ASML的微影設備系統，是利用光學原理將光束射在晶圓上，藉此刻出精細的電路圖。目前，ASML的DUV（深紫外光）微影系統是當前半導體產業用於量產晶片的主力。為了幫助晶片製造商量產各種節點和技術製程，ASML又分別提供「浸潤式」和「乾式」微影解決方案，展現優異的生產力，以及成像和微影疊對效能，幫助量產最先進的邏輯和記憶體晶片。

● EUV（極紫外光）

不斷技術迭代、突破晶片生產的極限，ASML也是目前全世界唯一採用 EUV（極紫外光）的微影設備製造商。EUV是目前全球半導體大廠極力爭取的微影技術，它的成功不僅延續了摩爾定律，更讓積體電路的進步不會在2018年量產的7奈米世代停滯現在EUV微影技術已應用於7及5奈米世代的量產，接下來3奈米世代也將於2022下半年投入量產，帶領積體電路製造繼續向前邁進。

開箱ASML新年禮盒：完整訴說晶片誕生的故事與秘密

ASML今年度特別製作新年禮盒，內容物包含：一副「ASML撲克牌」，不只可用作年假期間與親朋好友打牌交流，牌卡上附有ASML的相關簡介，還能讓人遊戲期間順便補充知識，跟上半導體產業趨勢。另外，還有一盒荷式煎餅，稱作「荷蘭晶圓餅」，象徵ASML是一間荷蘭公司，並且諧音「晶圓」的產業概念。除此之外，也附贈一副ASML限量口罩，以及專屬新年賀卡與AR卡片，掃描QR Code即可運用AR揭開ASML的核心技術奧秘。

Photo Credit：TNL Brand Studio ASML獨家新年禮盒

Photo Credit：TNL Brand Studio ASML獨家專屬AR卡片

Photo Credit：TNL Brand Studio ASML獨家專屬AR卡片

ASML撲克牌訴說一個晶片的誕生，從微影設備系統開始

ASML新年禮盒中的撲克牌，其實非常值得收藏。牌卡上可一窺晶片誕生的來龍去脈，了解到ASML技術之於全球電子產業的重要性，及其如何改變人類的生活。其實製造晶片最重要的技術，仰賴於高度精密的微影設備，也就是如何在矽晶片上投印出精細的電路圖，而ASML的微影設備系統，正是完成此艱鉅任務的佼佼者。

Photo Credit：TNL Brand Studio 值得收藏的ASML撲克牌，不只紀錄一個晶片的誕生，也是人類智慧結晶的紀錄縮影。

Photo Credit：TNL Brand Studio 值得收藏的ASML撲克牌，不只紀錄一個晶片的誕生，也是人類智慧結晶的紀錄縮影。

ASML荷蘭金（晶）圓餅，隱藏著人才培育的秘密

ASML新年禮盒中的荷蘭煎餅，其實也有隱藏彩蛋。除了荷蘭、晶圓的概念，每一塊煎餅都隱含著一項ASML對於人才的看法。而ASML 針對未來領袖提出的「3C 」人才特質，其實就藏在荷蘭煎餅的貼紙上！其中四個祝福語更藏有玄機，你看出來了嗎？

● 愛才若渴

ASML重視人才國際化及員工發展，除具競爭力的薪資福利外，更提供全球工作輪調機會及全方位職能培訓，強調「以人為本」、「開放尊重」的管理制度。ASML 打破一般人對半導體產業的刻板印象，強調生活與工作的平衡，給予員工高度的自由與尊重。

● 思考辯證（Challenge）

ASML時常邀請員工針對一個問題進行換位思考、進行辯論。強調當自己要挑戰別人時，必須學會問對的問題、思考對的方向，才有辦法提出質疑。除了思考，ASML更鼓勵員工勇於表達，希望透過彼此之間的開放交流，持續成長進步。

● 互為楷模 (Collaboration)

在高科技領域，許多事情都是共同互助的結果，必須跟供應鏈或客戶一起研發、製作，整體而言是一個合作過程。在ASML，期許方法永遠比問題多。因此，無論遇到什麼困難，ASML總持續關注員工的成長，給予指導和培訓，提升員工的實力。

● 戚戚具爾 (Care)

全球ASML員工分別來自120個不同國家，在ASML台灣，就有25個不同國籍的人才。ASML利用「以人為本」的管理制度為關鍵，鼓勵員工尊重彼此的個人價值，確保每個人都足夠理解公司的決策，並希望員工能有跨國、跨領域、跨文化傾聽他人聲音的能力。

Photo Credit：TNL Brand Studio ASML荷蘭金（晶）圓餅，以及關於人才培育的意涵

事實上，疫情不減ASML的成長態勢。2021年，ASML全球員工數突破30,000位、台灣辦公室也高達3,600人、橫跨25個多元國籍。2022年，ASML預計在台灣大舉招募1,000位人才，有志之士歡迎參考官網資訊。

ASML期間限定禮盒將看似生澀的半導體技術化繁為簡，以清楚易懂、趣味橫生的方式，幫助認識ASML這間企業的核心技術與文化。現在只要去ASML追光耀新年活動網頁認識微影設備，即可參加抽獎，獲得限量新年禮盒。