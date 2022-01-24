今日新增本土15例，首批自購2016份默沙東口服藥抵台、2月7日前維持二級警戒

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增15例COVID-19本土確定病例，無新增死亡。指揮官陳時中表示，今日本土案例比較少，是因為適逢周末，較少大規模採檢，不過仍需持續注意疫情，之後仍會持續針對高雄港區、桃園自貿港區進行大規模採檢。

除此之外，首批自購的2016份默沙東口服藥今日抵台。同時指揮中心也宣布，1月25日至2月7日仍然維持二級警戒。

新增15例本土，高雄港區佔8例

指揮中心今日公布國內新增51例COVID-19確定病例，分別為15例本土個案及36例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為21例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（20例）、帛琉及印尼（各2例）、香港、越南、荷蘭、海地、菲律賓、多明尼加及比利時（各1例）移入；另5例調查中。入境日介於今（2022）年1月9日至1月23日。

今天首度新增帛琉境外移入個案，不過陳時中表示，不是旅行團。

指揮中心表示，整體本土病例中，高雄港區新驗出8例，宜蘭新增4例、桃園自貿港區則新增3例。陳時中表示，今日本土案例比較少，是因為適逢周末，較少大規模採檢。不過危機還沒有過，還是會持續注意案例是否有擴大的情形。

陳時中說明，案18487是桃園的個案，是先前聯邦銀行指標個案17630的父親。不過由於是在隔離期間驗出，對於社區的影響小。

關於宜蘭增加的4位，與宜蘭礁溪飯店的案18443有關，總共採915人，目前採出4位，均為員工。這4位新增案例的親密接觸者也匡列採檢，目前都是陰性，持續匡列中，目前沒有擴大的情況。

將焦點轉移至桃園，案18488一採陽。而案18489則早已在前2天進入集中檢疫所，是在二採之後發現是陽性。另外陳時中也呼籲，10日曾經在自貿園區服務的民眾，盡速前往採檢。

高雄港區相關案例則新增8位確診。今天港區工作者新增3位，而周邊販賣雜貨的案18493、18492 母子2人也確診。

另外昨天確診的案18399，姪子（案18467）經過採檢後也是陽性。剩下的2例案18469、18480則是外包臨時進去高雄港區的工作人員。至於診所看診的傳播鏈，目前沒有新增病例。

陳時中表示，目前採檢之中，桃園、高雄是重中之重。台北新北則需追查源頭。而目前不明感染源的個案，包含台北圓山飯店案關聯的房仲，以及宜蘭礁溪飯店，其中房仲的感染源已經有一些線索。另外還有先前的1例新竹個案，不過基因定序研判與聯邦銀行足跡有關。

自購2016份默沙東口服藥抵台

指揮中心表示，我國向美商默沙東公司採購的COVID-19口服抗病毒藥默沙東（Molnupiravir），首批2016人份療程已於今日清晨運抵臺灣，將於完成通關程序後儘速配撥，提供具有重症風險因子之輕中度COVID-19個案治療使用，降低醫療量能負擔。

指揮中心也說明默沙東藥物的建議使用對象，只要具有重症風險因子，未使用氧氣、於發病5天內之大於等於18歲的病患，且無法使用其他建議藥物的人，都符合建議使用對象。

其中，重症風險因子即包含年齡大於65歲、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、BMI大於等於25、其他影響免疫功能的疾病或者已知重症風險因子。

另一方面指揮中心也表示，自購的150萬劑莫德納疫苗，這兩天會抵台。

直到過年後維持二級警戒，維持加嚴口罩措施

指揮中心宣布，1月25日至2月7日仍然維持疫情警戒標準為第二級，不過北北桃地區原本的措施會擴大到全國。陳時中指出，相關修訂沒有增加很多，只是口罩的部分規定加嚴。

陳時中說明加嚴的口罩規定。在進行運動、唱歌、拍照、直播、錄影、講課等活動時，恢復為要戴口罩。除此之外，高鐵、台鐵、客運、船舶、國內航班中，除非是固定餐飲區，否則禁止飲食。

Photo Credit: 指揮中心

全國醫院即日起除例外情形，停止開放探病

指揮中心表示，從今天開始，全國醫院除例外情形，禁止探病。符合例外情形經醫院同意探病者，應該要出示探視日前3天內的抗原快篩或PCR檢測陰性證明。探病者為完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天以上者，以公費篩檢；未完成者，以自費篩檢。

針對新住院病人，如果是非緊急住院病患，無論有沒有完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天以上，都要在入院前3日內公費篩檢。緊急需住院的病患，則必須在入住病房前公費篩檢。另外陪病者僅限1名，也需先進行篩檢。

針對醫護人員，則規定要在2月1日前接種追加劑。如果未完成，專責病房及採檢人員會依評估調整職務內容，急診、加護病房等高風險單位人員則須每週定期公費篩檢。

調整住宿式長照機構訪客及新進住民管理措施

指揮中心說明，長照機構也會調整管理措施。首先針對訪客，除例外情形暫停探視。例外情形經機構同意可探視者，應出具訪視前3天內採檢之自費篩檢陰性證明。

另外針對新住民，則是以入住長照機構打疫苗比例較高、或打疫苗比例較低，來調整措施。如果入住機構的工作人員完整施打疫苗滿14天的比例達90%，住民完整施打疫苗滿14天的比例達80%，自入住機構次日起14天內避免參加團體活動。

反之，如果沒有達到這個標準，那麼新住民入住要隔離14天。或者從入住次日起隔離7天，於第7天進行自費篩檢，陰性者可解除隔離，但仍須避免參加團體活動，之後於第14天再進行1次自費篩檢。

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