【TNL沙龍本週議題】111考招新制，你有什麼看法？

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上週末學測剛結束，而這11.6萬名考生，108課綱上路之後，111考招新制的首屆學生。根據此文介紹，而在這次的考招新制中，110學測舊制的考科包含國文、寫作、英文、數學、社會以及自然。111學測新制考科則變更為國綜（國語文綜合能力測驗）、國寫（國語文寫作能力測驗）、英文、數學A、數學B、社會、自然。其中，最顯著的改變為數學考科，因應108課綱拆分為數學A、數學B，而考試時間從由2天拉長至3天。

此外，「素養導向」也是新課綱的重點之一，這樣的設計希望讓考生將知識運用到日常生活中，以及「情境化」、「整合運用能力」和「跨領域跨學科」，所以題目的設計會納入生活情境、學術探究情境。

最後則是申請入學首度參採的「學習歷程檔案」，學習歷程的內容包含六大部分：基本資料、修課紀錄、自傳與學習計畫、多元表現、課程學習成果以及其他大專院校的規定審查資料，由各大學自行勾選採計項目。其中，「基本資料」以及「修課紀錄」是由學校人員每學期上傳，內容除了包含學生姓名、身分證號碼、社團幹部紀錄等學籍資料，還有學生各科目的學業成績、課程諮詢紀錄。

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核稿編輯：楊士範