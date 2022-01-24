2022/01/24,
財經

一年市值蒸發5208億，愛奇藝裁員20%、拚轉骨跨足VR遊戲領域

一年市值蒸發5208億，愛奇藝裁員20%、拚轉骨跨足VR遊戲領域

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中國串流影音平台龍頭——愛奇藝（IQIYI）年股價觸及波段新高後，隨即反轉向下，截至上週市值蒸發186億美元（新台幣5208億元），為了搶救集團營運，要跨足遊戲領域拓展財源。

愛奇藝（IQIYI）自從去（2021）年股價觸及波段新高後，隨即反轉向下，截至上週市值蒸發186億美元（新台幣5208億元），為了搶救集團營運，持續裁員至少20%，達到1540人；並開始多角化經營，擴展VR遊戲領域，試圖為集團打開另一扇門。

愛奇藝一年蒸發市值達186億美元

愛奇藝的雛形於2010年由中國網路搜尋龍頭——百度（Baidu）投資組建，2018年成功在美國納斯達克（Nasdaq）上市。當時受惠於中國古裝劇熱播，股價一度衝上46.2美元，市值突破364億美元（新台幣1.02兆元）。

不過，此後便無法再突破，直到去年創下波段新高28.9美元後，公司成長開始急速走下坡，截至2022年1月21日，收盤再度重挫近10%，暫報4.27美元，一年多時間累計下跌84.7%，市值蒸發186億美元（新台幣5208億元）。

根據愛奇藝2021年第3季財報顯示，營收為人民幣76億元，年增6%；歸屬於母公司虧損人民幣17億元（約新台幣74億元），相較於2020年同期虧損幅度擴大41.6%。

資深投資人黃柏堃告訴《關鍵評論網》，觀察愛奇藝的財報，多年下來一直處於虧損，去年關鍵的會員成長率亦逐年下滑，訂閱會員達1.03億，對照主要競爭對手Netflix，累積共有1.22億付費會員，差距正在擴大。

內容短缺、受政府監管影響，愛奇藝裁員至少20%

愛奇藝執行長龔宇先前表示，目前長影音串流平台遇到問題是內容短缺。由於中國疫情爆發，所有拍片進度受到影響。再加上，中國政府更嚴格的審查規定，公司面臨電視劇和綜藝節目延播的窘境。

從去年到今年2月，將持續裁員至少20%，達到1540人。知情人士告訴《華爾街日報》，在北京當局開始取締偶像養成類節目後，公司即開始取消排定的播出計畫。

知情人士稱，這波監管不僅針對愛奇藝而來，知名短影片平台快手科技（Kuaishou）在2022年1月也有在營銷廣告部門裁員10%的計畫。至今受波及公司，仍無完整對外說明，僅表示裁員一事，建議查詢官方網站，以官方資訊為準。

愛奇藝多角化發展，推出VR虛擬實境裝置

面對國內串流影音大環境不佳，愛奇藝將焦點放在了虛擬實境（VR），積極拓展遊戲領域。2021年12月愛奇藝已經向外界預告，將發售奇遇Dream VR一體機，售價達人民幣1999元。

黃柏堃對此強調，VR相關應用在2016年開始被市場大量討論，但是始終於無法在終點市場突破，頭戴裝置有嚴重暈眩沈重問題。研究機構TrendForce數據顯示，目前虛擬世界的建設和應用內容，難以單就少數廠商獨立建構完成，使創作廠商面臨困境。

TrendForce強調，虛擬世界建構成本更高，時間更久，若以營利角度為考量，多數廠商仍處於觀望階段。黃柏堃也認為，未來要看愛奇藝或VR市場是否具有投資潛力，要觀察VR裝置產品的定價策略，能否進一步提高市場滲透率。這也意味，愛奇藝未來仍有一段苦日子要過。

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核稿編輯：翁世航


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