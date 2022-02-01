賈寶玉的大紅猩猩氈斗篷

張愛玲認為「三大恨事」的第三件應當是「紅樓夢未完」（〈紅樓夢未完〉），並說「《紅樓夢》未完不要緊，壞在狗尾續貂成了附骨之疽」（《紅樓夢魘》自序），可見她對後四十回憎厭之深。我自己是喜歡後四十回的，猶幸至少有白先勇這位方家與張愛玲唱反調，不致感到自己的鑑賞力特別低。

《紅樓夢魘》主要談各版本的異同，這方面的知識我還不夠，加上張愛玲寫得條理不清，看得我有點頭昏腦脹；只讀了自序和首篇〈紅樓夢未完〉，便得暫時把書放下。然而，有一段我看了覺得特別有趣，想談一談：

舊本雖簡，並不是完全不寫服裝，只不提黛玉的，過生日也只說她「略換了幾件新鮮衣服，打扮得如同嫦娥下界」，倒符合原著精神。寶玉出家後的大紅猩猩氈斗篷很受批評，還這樣闊氣。將舊本與甲乙本一對，「猩猩氈」三字原來是甲本加的。舊本「船頭微微雪影裏面一個人光著頭赤著腳，身上披著一領大紅鬥篷，向賈政倒身下拜」，確是神來之筆，意境很美。袈裟本來都是鮮艷的橙黃或紅色。氣候寒冷的地方，也披簡陋的斗篷。都怪甲本熟讀《紅樓夢》，記得〈琉璃世界白雪紅梅〉一回中都是大紅猩猩氈斗篷，忍不住手癢，加上這三個字。（〈紅樓夢未完〉）

首先值得注意的是，儘管張愛玲如此痛恨後四十回，也不得不有「確是神來之筆，意境很美」的稱讚。出家後的寶玉在雨雪霏霏中向船頭的父親拜別，淒美迷離，寂靜中潛藏著憾動；尤其是寶玉那件斗篷，一點紅，襯托白茫茫大地真乾淨，美極了，且電影感十足。

張愛玲批評「大紅猩猩氈斗篷」太闊氣，意思大概是那不合寶玉的和尚身分。其實魯迅早已有類似的批評，說寶玉「披了大紅猩猩氈斗篷來拜他的父親，卻令人覺得詫異」（〈《絳洞花主》小引〉）；又說「和尚多矣，但披這樣闊斗篷的能有幾個」（〈論睜了眼看〉）。張愛玲指出「舊本」（即《乾隆抄本百廿回紅樓夢稿》）沒有「猩猩氈」三字，相信是程甲本加的，而這是因為她認為乾隆百廿回抄本「比他本早」，雖然同時承認「這話當然有問題」。（〈初詳《紅樓夢》：論全抄本〉）。不談版本了，但就算「猩猩氈」是後增的，也不見得一定是破壞了原文。

大紅猩猩氈斗篷當然是大富人家的穿著（「大紅猩猩」形容顏色，不是說那斗篷是猩猩毛造的），賈寶玉在《紅樓夢》不止一次披這樣的斗篷；第四十九回裏「眾姊妹都在那邊，都是一色大紅猩猩氈與羽毛緞斗篷」，更蔚為奇觀，但也見出在賈府那並不是特別貴重的衣物。寶玉「披了大紅猩猩氈斗篷來拜他的父親」，可以有各種因由，都不必與「闊氣」有關：也許他帶走的衣物中只有這件是斗篷，沒理由扔了它或送人，去買一件「平民式」的；也許他認為披著這件舊日的衣物，且是大紅奪目的，會令父親較容易在大雪茫茫中認出是他；也許寶玉已勘破人世富貧之別，在他眼中大紅猩猩氈斗篷就是一件斗篷而已。

這樣看來，執著的是魯迅和張愛玲，而不是加了（或沒有刪去）「猩猩氈」三字的補寫者。無論如何，單就場景描寫的效果來說，我認為「披了大紅猩猩氈斗篷來拜他的父親」勝過「披了大紅斗篷來拜他的父親」，更加具體，令衣物也帶有感情。

本文獲授權轉載，原文可見於作者網頁。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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