2022/01/24,
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法國寵物商龍頭停售圓形魚缸：讓金魚不斷繞圈折磨至死，是「虐待動物」的行為

法國寵物商龍頭停售圓形魚缸：讓金魚不斷繞圈折磨至死，是「虐待動物」的行為
圓形魚缸中的金魚｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

一般來說，養在大水族箱或是戶外池塘的金魚，最長可以活30年，且體型能長到25公分大。然而如果飼養在小魚缸，卻容易在短短幾週或幾個月內死亡。藍博強調，金魚是群居動物，需要其他魚的陪伴、夠大的活動空間以及乾淨的水源。如果要養魚，也必須具備基本的設備與知識。

法國寵物商AgroBiothers Laboratoire宣布，之後將停售15公升以下的小水族箱，同時也不再販賣圓形魚缸。他們指出，如果將金魚養在這麼狹小的空間，是「虐待動物」的行為。

AgroBiothers Laboratoire的執行長蘭博表示，如果在容量小的圓形魚缸中飼養金魚，容易縮短魚類壽命，將牠們折磨至死。然而目前法國並沒有立法禁止販售圓形魚缸，因此希望可以透過停賣，阻止顧客購買圓形魚缸。

為什麼不再販售圓形魚缸？法國寵物商龍頭：會將金魚折磨至死

《路透社》報導，法國寵物商龍頭AgroBiothers Laboratoire說，之後再也不會販售容量15公升以下的水族箱，同時也停售圓形魚缸。AgroBiothers Laboratoire指出，在小魚缸飼養魚，同時不加裝魚缸過濾器以及供氧設備，是虐待動物的行為。

AgroBiothers Laboratoire的執行長蘭博（Matthieu Lambeaux）表示，人們往往在衝動之下購買金魚給孩子賞玩。但其實將金魚養在小小的圓形魚缸中，對牠們來說是種折磨。他說：「讓金魚在小小的圓形魚缸裡，不斷繞圈，會讓魚類發狂，並將牠們折磨至死。」

一般來說，養在大水族箱或是戶外池塘的金魚，最長可以活30年，且體型能長到25公分大。然而如果飼養在小魚缸，卻容易在短短幾週或幾個月內死亡。藍博強調，金魚是群居動物，需要其他魚的陪伴、夠大的活動空間以及乾淨的水源。如果要養魚，也必須具備基本的設備與知識。

然而目前法國還沒有立法禁賣圓形魚缸，所以藍博表示，想要透過停售圓形魚缸做起。他說：「我們沒辦法教育我們的顧客，告訴他們用圓形魚缸養魚是一件殘忍的事。所以我們認為，我們有責任不讓顧客有機會選擇購買圓形魚缸。」

有哪些地方禁圓形魚缸？

蘭博說，法國是全歐洲最大的紅色觀賞魚市場，約有230萬條，然而卻還沒立法禁止圓形魚缸。相較之下，目前德國和許多歐洲國家都已經嚴禁販賣。

除此之外，《CNBC》報導，早在2005年，羅馬便立法禁止販售圓形魚缸。在2004年的時候，義大利中央明訂，如果隨意拋棄貓狗，不但要罰巨額罰金，還可能面臨牢獄之災。之後各城市紛紛訂定動保相關法規，而羅馬市府通過的其中一個動物保護法規，就是禁止圓形魚缸。

儘管羅馬市議員並沒有明確解釋，圓形魚缸如何對金魚有害。不過羅馬第一大報《消息報》（Il Messaggero）報導，圓形魚缸容易導致魚類失明。專家則指出，圓形魚缸會導致供氧不足

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核稿編輯：翁世航


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