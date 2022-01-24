馬來西亞羽球一哥李梓嘉請辭國家隊，羽協祭重罰禁賽2年

世界排名第7的馬來西亞羽球男子單打球員李梓嘉，11日向馬來西亞羽毛球協會（BAM，簡稱羽協）提交辭呈，要求脫離國家隊，以自由人身份參賽。羽協隨後嘗試挽留他，但羽協副總會長賈哈伯丁（Jahaberdeen Mohamed Yunoos）17日宣佈決定，不幫李梓嘉報名參賽2年，此舉也等同於對球員實施禁賽。

這名24歲的球員曾在2021年贏得全英羽球公開賽（All England Open）冠軍，也在2020東京奧運會擠進16強，最後以1比2敗給奪得奧運男單冠軍的諶龍。羽協21日宣佈李梓嘉正式離開國家隊，不會為他註冊任何國際賽事，18日起生效。

羽協會長諾薩．扎卡利亞（Norza Zakaria）日前宣稱，李梓嘉在羽協承受很大壓力，他需要跟隨自己的步調達到球場上的目標。根據《星洲日報》報導，賈哈伯丁表示在新賽季開始之前，李梓嘉曾與羽協進行談判。李梓嘉提出三項要求，即他要有自己的教練以及支援團隊、擁有自行規劃比賽的權利及擁有屬於自己的贊助商。「這些要求是我們無法滿足的，因此理事會決定拒絕他的要求。」

賈伯丁也表示，李梓嘉去年才奪得全英賽冠軍，他的請辭對羽協來說非常艱難。「考慮到李梓嘉在羽協已有11年，我們提出幾項福利，包括金錢上的補助及津貼，但他依然堅定要辭職。」賈伯丁說明，羽協與每一名球員都有簽署合約。而培訓球員的資金來自贊助商，若球員不簽署合約，贊助商則不願撥款。

賈伯丁進一步解釋，「羽協有自己的規則，球員必須遵守這些條規，如代表國家出賽，羽協才會放人。」李梓嘉的離開，他認為將帶來巨大衝擊，不但導致國家利益損失、影響羽協基層發展，也打擊羽協為2024年巴黎奧運會的備戰。羽協指出，禁賽不是對李梓嘉的懲罰，只是一般的合理程序。「除非他回心轉意，就可以繼續比賽。」羽協仍期望李梓嘉能重新回歸國家隊。

丹麥籍世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）在推特發文聲援李梓嘉，他寫道：「如果一名球員（李梓嘉）想追隨自己身為自由球員的道路，那就是他此刻該做的事，畢竟這是他的人生。」另一篇貼文中，他更質疑：「上司因為不滿你的決定而禁止你做其他事，現在已經是2022年，難道這是我們在體育界上想看到的嗎？」

However your boss is not happy about your decision and since they the power to ban you from applying to jobs in your field, they might go ahead and do so. You just have to wait and see.

Just listen how crazy this is. This is year 2022. Is this what we want for our sport? pic.twitter.com/qvrFEdbxjn — Viktor Axelsen (@ViktorAxelsen) January 21, 2022

馬國前首相納吉（Najib Razak）也在臉書發文，他說明運動員的職涯年齡短暫，並認為羽協的禁止球員參賽的決定充滿嫉妒。納吉解釋，他理解羽協的失望，畢竟他們從李梓嘉13歲起就用心栽培他。「不過羽協的目標是增進國家羽球球員的表現，不是要求投資報酬的商業公司。」他提議，羽協可以嘗試與李梓嘉的贊助商協商要求合理的賠償。

另一方面，前世界羽球冠軍李宗偉對李梓嘉請辭事件表達遺憾，「我能給他的建議就是三思而後行，因為這涉及到他的未來。」李宗偉也稱，羽協擁有最好的資源、最先進的設施及優質的培訓。他勸戒李梓嘉，「你想成為世界上最好的，就會有壓力。歸根究底，只有他自己能為自己做決定。」

李梓嘉也曾對馬國體育頻道《Astro Arena》表示，他與羽協都想要從他的決定中得到最好的結果，「對我而言，身為自由球員或國家球員都沒有關係，最後在那個要的是我們舉著馬來西亞國旗。」羽協的決定，也澆熄了他參與2024年巴黎奧運的夢想。李梓嘉在遭到禁賽後，他將臉書頭貼換上黑色以表不滿，他透露，「我知道很多人支持我，但我需要一些時間來釐清思緒，仔細思考我的未來計畫。」

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒