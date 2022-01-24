馬來西亞羽球一哥李梓嘉請辭國家隊，羽協祭重罰禁賽2年
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僅24歲林梓嘉，日前因為向馬來西亞羽球協會請辭，轉當自由球員而遭到禁賽。這對雙方來說都是最不想發生的結局，羽協失去優秀球員，李梓嘉失去參賽資格，曾經輝煌一時的馬來西亞羽球，似乎在李宗偉退休以後，正在緩緩走下坡。
世界排名第7的馬來西亞羽球男子單打球員李梓嘉，11日向馬來西亞羽毛球協會（BAM，簡稱羽協）提交辭呈，要求脫離國家隊，以自由人身份參賽。羽協隨後嘗試挽留他，但羽協副總會長賈哈伯丁（Jahaberdeen Mohamed Yunoos）17日宣佈決定，不幫李梓嘉報名參賽2年，此舉也等同於對球員實施禁賽。
這名24歲的球員曾在2021年贏得全英羽球公開賽（All England Open）冠軍，也在2020東京奧運會擠進16強，最後以1比2敗給奪得奧運男單冠軍的諶龍。羽協21日宣佈李梓嘉正式離開國家隊，不會為他註冊任何國際賽事，18日起生效。
羽協會長諾薩．扎卡利亞（Norza Zakaria）日前宣稱，李梓嘉在羽協承受很大壓力，他需要跟隨自己的步調達到球場上的目標。根據《星洲日報》報導，賈哈伯丁表示在新賽季開始之前，李梓嘉曾與羽協進行談判。李梓嘉提出三項要求，即他要有自己的教練以及支援團隊、擁有自行規劃比賽的權利及擁有屬於自己的贊助商。「這些要求是我們無法滿足的，因此理事會決定拒絕他的要求。」
賈伯丁也表示，李梓嘉去年才奪得全英賽冠軍，他的請辭對羽協來說非常艱難。「考慮到李梓嘉在羽協已有11年，我們提出幾項福利，包括金錢上的補助及津貼，但他依然堅定要辭職。」賈伯丁說明，羽協與每一名球員都有簽署合約。而培訓球員的資金來自贊助商，若球員不簽署合約，贊助商則不願撥款。
賈伯丁進一步解釋，「羽協有自己的規則，球員必須遵守這些條規，如代表國家出賽，羽協才會放人。」李梓嘉的離開，他認為將帶來巨大衝擊，不但導致國家利益損失、影響羽協基層發展，也打擊羽協為2024年巴黎奧運會的備戰。羽協指出，禁賽不是對李梓嘉的懲罰，只是一般的合理程序。「除非他回心轉意，就可以繼續比賽。」羽協仍期望李梓嘉能重新回歸國家隊。
丹麥籍世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）在推特發文聲援李梓嘉，他寫道：「如果一名球員（李梓嘉）想追隨自己身為自由球員的道路，那就是他此刻該做的事，畢竟這是他的人生。」另一篇貼文中，他更質疑：「上司因為不滿你的決定而禁止你做其他事，現在已經是2022年，難道這是我們在體育界上想看到的嗎？」
馬國前首相納吉（Najib Razak）也在臉書發文，他說明運動員的職涯年齡短暫，並認為羽協的禁止球員參賽的決定充滿嫉妒。納吉解釋，他理解羽協的失望，畢竟他們從李梓嘉13歲起就用心栽培他。「不過羽協的目標是增進國家羽球球員的表現，不是要求投資報酬的商業公司。」他提議，羽協可以嘗試與李梓嘉的贊助商協商要求合理的賠償。
另一方面，前世界羽球冠軍李宗偉對李梓嘉請辭事件表達遺憾，「我能給他的建議就是三思而後行，因為這涉及到他的未來。」李宗偉也稱，羽協擁有最好的資源、最先進的設施及優質的培訓。他勸戒李梓嘉，「你想成為世界上最好的，就會有壓力。歸根究底，只有他自己能為自己做決定。」
李梓嘉也曾對馬國體育頻道《Astro Arena》表示，他與羽協都想要從他的決定中得到最好的結果，「對我而言，身為自由球員或國家球員都沒有關係，最後在那個要的是我們舉著馬來西亞國旗。」羽協的決定，也澆熄了他參與2024年巴黎奧運的夢想。李梓嘉在遭到禁賽後，他將臉書頭貼換上黑色以表不滿，他透露，「我知道很多人支持我，但我需要一些時間來釐清思緒，仔細思考我的未來計畫。」
新聞來源：
- 羽總不幫註冊 李梓嘉禁賽兩年（星洲日報）
- Chong Wei: It pains me to see the state of Malaysian badminton（新海峽時報）
- Malaysia badminton star Lee Zii Jia turns social media profiles black after being handed two-year ban（南華早報）
- 處於最艱難的時刻 李梓嘉：需要時間思考下一步計畫（東方日報）
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒