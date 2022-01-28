【展覽】《浪來了旅遊接待會所》：以劇場手法為經，劃出馬崗的豐富此刻與可能的枯燥未來

文：張又升

《浪來了旅遊接待會所》是空總台灣當代文化實驗場2021年度「CREATORS」系列的展覽，由石在工作隊創作，屬於其計畫「浪來了：馬崗聚落跨界共議行動」的一部分，展期是2021年12月24日到2022年1月9日。整個計畫試圖喚起大眾對馬崗現況──由於土地開發之迫近，自然環境和社會生活都將面臨重大改變的——重視。

策畫這檔展覽之前，團隊已經開發了一套手機應用程式「私人土地，請勿擅入」，讓大家認識馬崗的人文地景和歷史脈絡，內容溫和，主旨犀利。這個有聲導覽系統僅限當地使用，離開後便無法再現其街景和精巧的擴增實境設計。

同樣的，這檔展覽也只發生在空總，展期一過，「極東漁村」的種種符號和意象就跟著消失。因此，不妨把「馬崗的APP」和「台北的展覽」視為同一條線的兩端，後者召喚我們前往目的地，同前者一遊。這裡僅回顧展覽的幾個區域。

椅子和各種日常：馬崗的此刻

這個「旅遊接待會所」的現場，沒有任何隔板，我們在看展的第一時間可能不清楚動線，因此多半只能從最近入口和櫃檯的展區逛起。這裡有許多零散的椅子，風格各異，代表的生活和日常經驗也不同。

Photo Credit: 石在工作隊 故事豐富的「椅子區」。

在類似遊覽車或小巴的絨布椅子邊，我們看到石在工作隊介紹跑遍東北角的麵包車；賣麵包的阿伯不開店，而是自己批貨，以小旅行的方式四處感受人情味。坐在鋪有薄毯的躺椅上，我們靜觀投影螢幕上的三幅側錄畫面，車窗外的風景或急或緩地流過。

塑膠小椅上，大家發現九份和馬崗的異同：兩地都有石頭屋，一者在山邊，一者在岸邊，此間差異怎解？右移坐上赭紅色沙發，另一螢幕不間斷地實時播放馬崗影像，觀展者瞬間變成監控漁村的財團大爺──雖然沙發還不夠氣派，而影像若配上倒數計時，應更能感受開發在即的迫切感。

看似零散無規劃的多張椅子，實際上隨著資訊量多寡一鬆一緊地錯落著。除了前述狀況，這個區域還包括海菜湯及其周圍的矮木椅，馬崗的居家生活和海女工作由此可見。

此外，還能讀到三貂角開發計畫和房屋結構中各式石頭的介紹，如石頭越立體規則，質地就越扎實，既能用於牆角屋底，也能凸顯經濟條件。這個展區還有貓咪攝影集、田調檔案和海邊觀浪用的馳放躺椅，族繁不及備載。

坦白說，遠觀之下頗為凌亂，但只要花時間擇一感受，不只可以細細了解馬崗的故事，還能發現石在工作隊運用的劇場手法：以物件象徵單一時空，多元時空併陳於此，必須花大量時間體察。

墳場上的錄像：未來已成過往

展場另一端是一堆莫名物件覆蓋著如山丘蜿蜒的米色大幡，上方吊著一排排、一塊塊寫有馬崗歷史（包含年代與事件）的長板，乍看之下有如墳場，一個村落的墳場；即便其中一處掛著紅布條，像極了人煙尚存的祠堂，但其上無字，周邊一派荒涼，氣氛更顯詭譎。這裡的物件不再是小而多樣，反而是大而單一，配上鵝黃色燈光，與前一展區的繽紛恰成對比。

Photo Credit: Cloud Chen 荒涼單調的「墳場區」

唯一的例外，是一架可能重組、拼裝自嬰兒護欄床的推車。裡頭裝有若干裱框的照片和小物，令人不知該定睛何處。雖然如此，看過一旁重複播放的錄像，一切就明瞭了：馬崗街27號咖啡店的老闆夫婦推著推車，沿路「回收」或「保管」居民的記憶。

因為用陳舊的映像管電視播放，這件作品產生了獨特的有別於今日液晶畫面的色調，霧面拋光卻不失瑰麗。我們看到一對老夫妻踏出家門，緩緩將一張合照置入推車，老闆將它擺好，繼續前往下一站。或許是我的錯覺吧，總覺得畫面中的馬崗人似笑非笑，刻意專注於眼前任務。

錄像無聲，居民的獨白──提到自己怎麼來到馬崗，以及若離開村子時只能攜帶一個東西，自己又想帶走什麼──從另外的喇叭流出。影音分家、刻意奔忙和笑中別有深意等訊息在象徵性的物件襯托下，為錄像撒上一點神祕的戲份，頗有六七零年代日本實驗電影的味道（尤其是寺山修寺的作品，他本身即出自劇場）。

回望來時的椅子區，在色調、物件大小／數量和訴求等面向上，相反的程度可謂非常工整，可以說：那裡還是生機勃勃的此刻，此處已是垂死的或淪為過往的未來；那頭還有各種議題和故事值得關心，改變和扭轉都還有可能，這頭卻一切塵埃落定，徒留物化的回憶，我們只能默默承受──墳場，不就是這個意思嗎？

黑盒子：逃無可逃的社會過程

那麼，事情是怎麼走到這一步的？據說有人看展時，直接繞過上述兩個展區的中間地帶，好像它不存在。的確，這「第三個展區」只是一個偌大的黑盒子，走過路過，隨時可能錯過。如果發現了它，也只能透過黑盒邊上的孔洞窺看其內裏，那些糾纏多年的事件這才一一浮現。

在黑盒長側的一面，貼滿了政府和財團力圖興修馬崗的新聞，裡頭載明這樣做多麼必要、可以帶來多大效益；另一面，則是居民和運動者抗議的過程。這些資料包含圖表和報章雜誌的剪影，甚至刻意保留了一點排版印刷的墨跡，顯見時空距今已有一段距離。黑盒短側的一面，是居民提出的需求；另一面，則是政府認為「對馬崗好」的種種作為。兩造對反又遙遠，幾無調和的可能。

Photo Credit: Cloud Chen 管窺黑盒子中的社會過程

黑盒子連結了前後兩個展區，為整場展覽起著畫龍點睛之效，具有多重深意。

第一，在觀念層次，黑盒子中介了活的此刻和死的未來，說明馬崗歷經了怎麼樣的過程而邁入被迫開發之境。我們管窺內裏的動作，則說明官民溝通的過程耗神費時，不受一般人關注；就算關注，獲得的理解也是片面的。