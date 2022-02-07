中國政治與社會充斥著難以根除的貪腐，為何經濟又能持續高速增長？

經濟學家公認：貪汙賄賂不僅扭曲經濟資源配置，而且受賄的官員把經濟發展所需要的資源，侵吞為其個人財產。因此，若一個國家的政府貪汙腐敗嚴重，該國的經濟發展將會受到有害的影響。但中國的情形卻提供了一個反例。

中國貪汙腐敗的情形非常普遍，數額巨大。儘管如此，中國的經濟在過去30多年一直飛速增長，貪汙腐敗似乎對其沒有影響。這是為什麽呢？

貪汙對經濟效率的影響，與一個社會的「關係網」的發達與否有關係。在關係網發達的社會，人與人之間的信任程度由於關係網的存在而提高，而這種高度的信任程度，使得貪汙行賄能夠相對地促進經商的效率，或者說它對於經商的效率的的傷害較少；但若社會上的關係網淡薄，人與人之間難於建立信任，那麼貪汙行為則更接近一種純粹的掠奪的行為，是經營商業的負擔，對於經濟發展只有負面影響。

在任何社會，貪汙行賄都是非法的。影響官員收賄的重要因素之一是當事人存在被抓的風險。另一個困難就是行賄過程，很少是「一手交錢，一手交貨」的方式。小規模的行賄通常如此，例如對交通警察行賄以取消罰單的情形。而大規模大貪汙行賄，如牟取政府合約或數以千億計專案，通常行賄者的支付行為與受賄官員交付服務之間，是有時間落差以及地理區隔的。

在這種買賣分離的情況之下，究竟應該是行賄者先付錢？抑或是由官員先行提供服務？當行賄者與官員之間有很強的信任關係時，時機因素的重要性相對降低。如雙方沒有高度的信任基礎，在行賄／收賄關係毫無法律保障的情形下，行賄交易將無法被落實。更甚者，若沒有互信，收賄官員將會面臨行賄者舉發勒索的風險。

假若有兩個不同的社會：A社會與B社會。A社會具有相當高的人與人之間的互信，而在B社會中，信任幾乎不存在。在A社會中，貪汙官員對於收取任何人的賄賂都感到心安理得，因為他被行賄者檢舉的機會風險相當低。在A社會，受賄官員先提供服務或是行賄者先付錢並不重要，這使得A社會存在一個有效率的行賄交易市場：收賄官員提供特權，如採購合約、資訊、或執照給出價最高的行賄者。這一出價最高的行賄者，不一定是收賄官員的親朋好友，但應該是最有效率的商人。雙方的關係形成一個「增加效率」的貪汙行賄機制。

在B社會，人與人之間的關係充滿猜忌與不信任。對於與官員不熟識的陌生人而言，商人行賄和官員提供好處，在時間上的延遲與地理區隔成為兩難。因為與官員不熟識加上無法獲得保證取得官員的協助，潛在的行賄者將不會願意為此先行付出賄賂。所以，官員只敢把油水大項目給自己家人。但家人很可能不懂項目，造成浪費。由於行賄交易行為僅限於極少數親密的人之間，公有資源的配置會遭受到更大程度上的扭曲，因為無法保證讓最有效率使用資源的人可以獲取這些資源。

如果在缺乏互信的社會裡，貪汙情形依舊嚴重，則可推斷官員乾脆直接偷盜國庫，並強令企業和國民交錢。這種貪汙本質上是掠奪性的，官員只撈錢、不提供改善企業經營效率的任何服務。

什麽樣的社會中人們有較高的互信？腐敗嚴重的社會，通常缺乏互信。但有一種例外，即關係為本的社會。

廣泛、厚實的社會關係網把人們聯繫起來，互相制約，大大降低了行賄受賄的風險；相反，一個社會若關係網薄弱，毫無互信，行賄貪汙活動將侷限在極少數家族成員密友之間，但這些人並不一定能有效率地使用從行賄手段而來的公有資源，這時，陌生人物對於官員的行賄將會退化成為勒索，使得行賄者蒙受損失同時，也無法獲得經濟效率上的改進。

中國與菲律賓的例子可以說明我的看法。這兩個國家清廉指數相似，都很低（菲：2.8，中：3.1；1=最腐敗、10=最清廉）；但是在關係網路與經濟發展上呈現完全不同的情形。中國自90年代起，經濟成長的速度大大高於菲律賓（菲：3.3％，中：10.3％）；中國公眾所表現出來的社會信任程度也高於菲律賓（菲：8.6％，中：54.5％）。而中國人們——特別是熟人——之間信任程度高、菲律賓人們之間缺乏信任，導致了貪汙受賄與經濟發展的關係在這兩個國家大不相同。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

我在前一篇文章中指出，中國是關係為本的社會，這使得貪汙收賄的範圍不限於家族成員與朋友之間。

比如，一個生意人希望從政府部門拿到一個好項目，但他又不認識管這個項目的官員。他會問其他朋友是否認識在這個政府部門工作的人，如果他有實力、可靠，他他總會找到朋友願意並能夠幫忙：「我不認識這樣的人，不過我大嫂的同事認識一個人，這個人的朋友有個學生是這位官員的兒子，我給你牽線！」當然，如果在一個信任度低的社會環境中，這樣的間接關係對於行賄來講太冒險了些。但是在中國許多的行賄與收賄關係，就是建構在這樣的方式上面，因為中國具有很強的關係網。

根據中國官方媒體，中國的貪汙行賄手法已經到達爐火純青的程度，其中一個特徵是行賄跨國界。行賄者不必在中國支付賄賂，可以通過境外的豪宅、銀行帳戶或是賭博旅遊等方式，支付賄賂所需的款項，這樣就大大降低的行賄曝光的風險。很顯然，這種付款在地理區隔的行賄，表明行賄者與受賄官員之間需要有高度的信任關係，才得以使賄賂行為發生。