2021「台灣製造」15張年度專輯回顧（上）：串流、單曲當道的時代，我們仍想讓「專輯」受到更多注目

國內專輯總是擠在年底發行（補助要結案，金曲獎報名截止），於是我們的2021年度回顧，延到2022年1月才公布。而這份名單裡，語言不拘、樂風多樣，它們都來自台灣創作者。

雖然現在已是數位串流單曲、EP當道的時代，我們仍想讓「專輯」受到更多注目。這份名單，全部以專輯整體性、美學為考量，希望聽覺裡，關於一張作品的認識，能被更多的觀點理解。

13月終了《和你蠻像的一隻》

聽這張專輯，建議用耳機，或者放得很大聲：細節與頻率的閃爍可多了，或長或短的歌曲裡在美學意念裡「鑽」，沒有浪費掉一絲一毫力氣，44分鐘的流動，因為這些可能被忽略的細節，讓每一首歌的位置都穩穩相呼應，既有其主題上的完整，也呼應著歌名與歌詞裡的細膩。一切很有組織，很有邏輯。

13月終了更像是一個聲音組合，但沒有放棄旋律與寫歌：用偏甜的歌聲，貫穿著節奏組與吉他的迷幻走式，似乎所有的元素都能輔助歌詞的吟唱，而留白之處，則由樂手共同完成編曲上的殘響、畫龍點睛。有抓耳的主唱，宜視其為器樂的一種，於是器樂之間始終在順暢的平衡感中前進，沒有誰搶了誰的風采。

在長篇作品〈快睡〉、〈你向著我樣一模一〉，企圖與成果尤其使人印象深刻，混融了Trip Hop與藥味新迷幻的聲響，線條明確，把音樂實驗與歌詞裡的現代詩可能性，化為一場場明暗漸現，層次多樣的微型寓言故事，在音色的對焦上，總能在模糊與清晰之中，找尋出與耳朵溝通的線索。

還是那句：用耳機聽吧！聽完整張吧！

YELLOW黃宣《BEANSTALK》

當黃宣已經在幾年內成為最強大的「表演者」，第一張個人專輯要怎麼把這份強大能量「封印」到專輯裡，並且有別於過往YELLOW的作品，確實不是簡單的任務。

這次的黃宣，非常的「黑」（Urban），融混著Gospel、節奏藍調、靈魂樂的特色，歌曲裡的呼吸與口氣，像是一場IMAX環繞的「聲音show」，光是他自己作為歌唱者的轉折，就足夠填滿畫面。

過往YELLOW的醇美Jazz感、Fusion的可行性，依然在黃宣身上照得極具魅力，或者該說，你一時間聽不出的那些，只能說那就是「黃宣」，他本身已經是標誌性的類型存在。

曾身為樂團主唱的他，個人專輯沒有把聲音堆到滿、推到最前面——畢竟做黃宣，難在收納，不在爆發。我可以深刻感受到黃宣的歌唱跟音樂是一種「競合」關係：vocal越是跳出，音樂也隨之張揚，兩者撞擊，強強對決，拼出華語市場男歌手的極致；vocal略淡時，音樂也不掠其鋒芒，色調明暗轉折之間，像是舞者與自己的影子對話著。

全輯可分上下半場來聽，前段閃爍而不炫技，後段低迴而吟詠。沒有過度製作（overproduced），讓燈光緊緊跟隨著聲音的旋繞。這張專輯示範了一種絕對性的可能，關於歌唱的空間感，關於進與退的平衡，以及如何做出一張不需催出極限或所有，反而更為貼近歌者狀態的作品。

對市場來說，這份衝擊是必要的：我們需要這樣的歌手，跟喜好無關，但他的存在（這份存在包括歌唱，但不限於歌唱）獨一無二。創作歌手成為顯學的當代，黃宣一步一步征服、更新了我們對於「演唱者」的想像。

李權哲《愛情一陣風》

《醒著不醉》的李權哲用新式節奏藍調讓人們記得，化名為「雲端司機」的他，則以低傳真質地的天馬行空音樂與歌唱遁入幽默與奇想的樓層，這張《愛情一陣風》則可視為結合前兩者氣質的作品。

運用合成音色散播迷離與Fantasy的聽覺，乍聽幾首單曲，可能會以為只是Chill Pop的模樣，但能像李權哲這般chill得起來的人，事實上不多，你本身沒有chill到這程度，怎麼做好的Chill Pop？

越是這樣看似無意，越發清楚每一首歌曲之間的企圖與編排順序，華語樂壇裡，像李權哲這樣唱歌的「口氣」，別無他號，不管使用什麼「配件」或風格，都可以回到寫意戲謔的自在感，而他透過詞曲傳達的世界觀，亦迷人非常，好似當代社會裡，大情小愛，都可以充滿寓意。調性與音色上的安排與平衡，若不聽自曲序之間「突然而然」的穿梭（那才是真正的chill），無法聽見其全貌。

李權哲仍在歌曲裡做出驚喜，沒有勉強、沒有刻意為之的「唱功」，他的魅力與帥氣來自無可取代的三八與不羈，對於「專輯」的概念，具備著製作人思維，是跟自己不停過招的高手。

ØZI《PEDESTAL》

有些觀點先釐清：不是唱英文就國際化，但唱英文也不需要被理解為「刻意國際化」。得尊重創作者，用他覺得最合適的語言來演唱，不管他說的是母語、華語、英語還是其他語言。

許多人都在做R&B跟嘻哈的融合，ØZI出色，是他對於歌曲段落的理解，對編曲的理解，groovy的自在唱法，全部出於製作人思考，而不只是歌手思考。當一張專輯能夠解釋團隊與歌手的緊密度，尤其是歌手本身對於專輯整體感的理解如此強烈，且有其獨斷的美感，這份說服感，有其威力。於是，跟語言一樣，音樂類型也是選擇，要聽的是他夠不夠強大，而不是他跟國外有多像。

聽這張專輯的第一時間，我比對了Frank Ocean、Justin Bieber、Kanye West，比對了韓國的Zion T、Gaeko、Minho、Zico⋯⋯當下覺得，嗯，ØZI好像放在裡面也沒有違和感，但同時也覺得這張就是「其中之一」吧。為什麼是「其中之一」，是一開始我只聽到製作端。