你不知道的NFT秘辛：不想成為接單俠，小心這10種網路上常見的喊單訊息

文：pupupupuisland

每天都有NFT百倍報酬的故事，但真的是買到賺到嗎？

近幾個月，不論是在臉書、IG、YouTube或各大媒體，到處都充滿了某網友靠NFT賺進千萬、利潤翻百倍的新聞。許多大品牌、商家、網紅藝人也都陸續推出自己的NFT，隨便一張JPG大頭照都幾萬塊台幣起跳，並號稱這就是未來進入元宇宙的門票。

這也讓許多剛接觸NFT的新手，容易抱著一些不實的幻想與期待，誤以為隨便買個NFT就可以財富自由，盲目重倉跟進「大佬」、「名人」「交流群」推薦的項目，最後卻成為那個被收割的接盤俠。

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FOMO之前，請認真思考一下訊息的來源（Who）、時間（When）、動機（Why）

社群上，各種交流群、大佬，每天都推薦好幾十個「百倍項目」。對我們這些閱聽人而言，缺的從來都不是訊息，而是「解讀」訊息的能力。因此，我們從訊息的來源（Who）、時間（When）與動機（Why）三種角度，整理了一些常見的「迷思」。希望大家下次在FOMO之前，可以多認真思考每個訊息背後的含義，並培養更好的媒體識讀能力。

1. 用別人的成功故事，賣自己的商品

許多項目方或大佬，都會「免費」分享一些NFT成功故事，舉出Crypto Punks跟Bored Ape的例子，告訴你這些項目當初多便宜、多乏人問津，現在一隻都漲到好幾千萬。話題一轉，就開始轉向介紹（推銷）他的NFT了。

然而，那些項目提出的創新概念、科技應用與社群自發的力量，其實才是真正創造獨一無二價值的地方。現在，已經是連你阿嬤都能輕鬆上架販售NFT的時代，直接複製幾年前別人提出的概念，真的還能如法炮製嗎？

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2. 只分享那百分之一的成功案例，卻對其他失敗案例隻字不提？

回顧一下你關注的NFT大佬分享的投資故事，是否都只分享賺錢的成功案例？那麼有三種可能：

他真的是個投資天才，從來不失敗 他為了面子，不想承認 他無法從錯誤中檢討、找出問題，下次改進

但即便他的成績單看起來像是個投資天才，也有一種可能是運氣比較好。目前還沒有任何一份統計資料，可以告訴我們那些百倍獲利的故事，有多少比例是靠判斷及分析，又有多少比例是單純的好運。在這個變動極大又混亂的市場裡，很多時候做足功課也未必可以比盲盒開到稀有版還獲利翻倍。

甚至投資的100個裡面，只需要一個項目獲利千倍，就足以打平其他99個的損失；但並不是每個人都有夠多的錢跟運氣，可以賭到那百分之一。

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3. 買很多就代表很看好嗎？投入的資金比例才是關鍵

很多人都是透過群友或大佬的分享，才會接觸到某個新的NFT項目。看到別人一次買了好幾十隻，就覺得一定是被非常看好，便急忙重倉跟進，卻忽略了資金與風險控管的評估。

如果這位大佬手上有100E，他花了0.1E買10隻，那代表他其實也只投入了1%的資產、冒著1%的風險、犧牲1%的流動性，即便歸零了依然可以全身而退。但對於手上只有1E的你來說，你買10隻就等於是一把定生死；即便長期真的有緩慢成長，但過程中的這幾個月就會是完全被套牢住，資產也毫無流動性，更可能會損失其他更好的投資機會。

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4. 在這個資訊透明的區塊鏈世界，他的鏈上紀錄是否跟說的一樣？

區塊鏈之所以能打破傳統藝術市場的限制，就在於鏈上的一切資訊都是公開透明且不可篡改的。因此我們可以先看你所追隨的「大佬」，有沒有公布平常交易使用的錢包地址，我們就可以在Etherscan上輸入他的地址看交易紀錄，或是從opensea上面看他的出價、競標、買賣紀錄。

他可能在社群上給一堆投資建議，每個都說是百倍項目，結果自己卻什麼都不敢下手；跟你大力推薦某個項目，結果自己也只買了一兩隻；又或是跟你說這個NFT未來很有潛力適合長線投資，然後自己卻偷偷賣掉。因此，觀察實際的鏈上紀錄，或許還更可以更清楚看穿他的行為及策略。

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5. 你在媒體上看到的「市值」幾乎都是被誇大計算的

有時候，會在社群上看到某些人截圖炫耀他錢包裡的NFT收藏，告訴你這些NFT現在「地板價」漲到了多少，加一加有多少的「市值」。但事實上，一個項目總發行量10000張、地板價1E，並不代表它真的有10000E的市值，這只能表示市場現在有這樣的「供給量」。

有供給也有需求，才有流動性，也才有市場。因此，從實際的「交易量」及「成交價格」來看，或許會更貼近實際的市場狀況。如果一個10K項目（總共生成一萬個NFT的項目）地板價維持在1E上下一整個月，但交易的次數根本不到10筆，那麼它的實際市值其實也只有10E，剩下的99%就只是一堆有價無市、買家也不願認賠出場的假資產。

因此，在真正的獲利了結之前，地板價的高低漲跌也都與你無關。

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6. 整天跟你說要用區塊鏈改變世界，然後其實只關心NFT的地板價？

有時候我們會聽到某些「幣圈人」喊著用區塊鏈改變世界、去中心化、對抗傳統金融、典範轉移的口號。但當要深入討論到實際層面的技術應用、經濟模型、執行方案時卻又說不上來。總是用一些模稜兩可、大家不懂的新名詞，包裝成一副格局很高的樣子；就跟10年前什麼東西都要加上「文創」差不多手法。

這時候，能吸引注意力跟搏得認同感的方式，就只剩下「錢」了。比起項目的團隊背景、未來規劃，他們多半只會關注到「地板價」起伏，甚至也不了解背後的原因。那麼這個所謂的「共識系統」，其實跟傳統金融建立的價值觀是一樣的，只是大家換了一種新的貨幣單位而已。

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7. 你跟大佬根本不在同一條船上！為什麼他總是自己買完才推薦大家來買？

舉例來說，一位大佬在某個項目地板價0.5E的時候買進，接著他在社群上推廣一波，大家就從便宜的開始跟進掃貨，這時候地板價慢慢的被炒到1.5E。

接著，願意出更高價的買家會越來越少，那些最後在高點1.5E買進的人，發現價格漲不上去、交易量降低、東西賣不掉時，就會開始擔心並認賠出場，最後地板價就回調到1E。這時候，即便大佬賤價賣0.75趕快脫手，依然都是賺錢的，而那些高於1E買進的人，就只能默默祈禱項目方會創造奇蹟，或是認賠出場了。