真正的「古典時代音樂之父」，C.P.E.巴哈的音樂成就絕對不亞於他的父親巴哈

C.P.E.巴哈與西洋音樂古典時期的開端

約翰・塞巴斯蒂安・巴哈（Johann Sebastian Bach）是西方（乃至全世界）音樂史上公認最偉大的作曲家之一，很多評論就直接認為他就是最偉大的一個。然而，巴哈有兩點美中不足。

首先，巴哈在生的年代，他被認為是一個出色的管風琴家，作曲也在音樂圈子（特別是德國音樂圈）有不錯的聲譽，卻並未被公眾認為是一個偉大的作曲家。

其次，在東方，巴哈被譽為「音樂之父」，然而，巴哈沒有開創一個新的時代。恰恰相反，巴哈處於巴洛克時期的最後階段，他的去世（1750年）通常被視為巴洛克時代的結束。事實上，還在巴哈晚年，巴洛克風格的音樂，特別是巴哈所寫的復調音樂，已不再受歡迎了，他不但不是「父親」，反而是最後一個堅守「巴洛克」音樂風格的衛道者。

以上兩點巴哈的美中不足其實密切相關：或許正因他的音樂不再符合時代的品味，所以在生時才流傳不廣，才一直沒有以偉大的作曲家的身份被公眾認可。巴哈的生活圈子雖然不大，但與主流音樂圈沒有隔閡。

一個證據是：同期德國作曲家中最有名的莫過於泰雷曼（Georg Philipp Telemann），泰雷曼的音樂當時風靡一時，被視為最頂尖的德國作曲家；泰雷曼就是巴哈的好朋友，甚至還是其兒子C.P.E.巴哈（Carl Philipp Emanuel Bach）的教父。可見，巴哈音樂當時流傳不廣、不被視為重要的作曲家，並非圈子的原因。

巴哈去世被認為是巴洛克時代的終結，之後就是音樂的古典時期（Classical Era）。如果認為不同的時期可以重疊的話（實際情況如此），古典時期大約從1730年到1820年。如果硬是要不重疊，那麽大致上是1750年到1810年。

提到古典時期，大家第一時間想到的一定是海頓（Joseph Haydn）、莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）、貝多芬（Ludwig van Beethoven），有時還包括舒伯特（Franz Schubert）；除此之外，大概想不到其他人。這也難怪，海頓、莫札特、貝多芬三人的光芒太耀眼，把這長達70到90年時期的其他作曲家都蓋住了。

可是，海頓出生在1732年，而且以不少作曲家的標準，他算是「晚熟」的一個——最早代表作《狂飆突進交響樂》（Sturm und Drang Symphonies）是1760年代後期到1770年代才譜寫。於是，到海頓「發熱發亮」時，古典時期已開始了好一段時間了。顯而易見，如果古典時代只聚焦於海頓、莫札特、貝多芬，既對其他古典時代的作曲家不公平，也不足以真正了解音樂的古典時代，特別是「前海頓時代」，即從巴洛克時代到古典時代的過渡期。

有意思的是，巴哈的兒子們，就是引領這個從巴洛克時期音樂風格向古典時代轉變的關鍵人物。在這個意義上說，真正的「古典時代音樂之父」，反而是巴哈的兒子們。

巴哈有兩任妻子總共20個孩子，但只有9個活到成年。繼承巴哈家族的音樂傳統，他們中成為作曲家的就有「四小巴哈」：即巴哈的大兒子W.F.巴哈（Wilhelm Friedemann Bach）、二兒子C.P.E.巴哈（均為第一任妻子所生）、五兒子J.C.F.巴哈（Johann Christoph Friedrich Bach）及小兒子J.C.巴哈（Johann Christian Bach，均為第二任妻子所生）。

音樂界為了區分他們，又根據他們長年生活的地方，把他們又分別稱為德累斯頓巴哈（W.F.巴哈）、柏林巴哈或漢堡巴哈（C.P.E.巴哈）、比克堡巴哈（J.C.F.巴哈）和倫敦巴哈（J.C.巴哈）。

這「四小巴哈」都是老巴哈親自進行音樂教育的。巴哈家裡閒時就開家庭音樂會，大家譜寫的曲混在一起，最後留下了兩本《安娜・馬格達蓮娜練習冊》（Notebook for Anna Magdalena Bach，安娜是老巴哈的第二任妻子），上面都是一家人平時練習的曲目。然而，在長大後，他們都發展出了自己的風格，與巴哈音樂完全不同。

在這四人中，以C.P.E.巴哈的成就最大，在音樂史上地位最重要。本文就先介紹和討論他。

吹笛者為腓特烈大帝，彈琴者為C.P.E.巴哈｜Photo Credit: Adolph von Menzel@Wiki Public Domain

在18世紀後半葉，德國人說起「巴哈」，指的就是C.P.E.巴哈，而不是他的老爹巴哈。他出生在1714年，與德國歌劇作曲家格魯克（Christoph Willibald Gluck）同年，比海頓大18歲。光看年齡，也可以猜測，他填補了「前海頓古典時期」的「真空」。事實上，他也確實是轉變時期的關鍵人物：他是對海頓影響最大的作曲家；莫札特形容「他是父親，我們都是孩子」；貝多芬也崇拜他，到處收集他的樂譜。

C.P.E.巴哈既被稱為「柏林巴哈」，也被稱為「漢堡巴哈」，這是他主要居住的兩個城市。1738年，普魯士的腓特烈王子（即後來的腓特烈大帝）聘請C.P.E.巴哈為宮廷樂師，主要演奏羽管鍵琴。他原本只想離家體驗一下新生活，但沒想到一下子就在柏林共待了30年。他屢次請辭都被腓特烈大帝留住。直到他的教父泰雷曼在漢堡去世，他應聘其空出來的音樂指導職位，腓特烈大帝才最終放行。於是他在漢堡再工作了20年，直到去世（1788年）。