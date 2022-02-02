111考招新制變革很大？執行秘書王文俊：改變最大就這兩項

111考招新制，不論是考科、時程、題型，都與過去的舊制不同。各入學管道，不但改為參採X、Y、P的項目組合，更新增學習歷程來取代備審資料，同時調高參採比重。

而對於111考招的諸多改革，負責商訂招生策略的大學招生委員會聯合會，是如何看、如何想？而家長以及學生，又該如何應對？

招聯會執行秘書、中央大學教務長王文俊接受《關鍵評論網》訪問，指出111考招就時程、特殊選材、繁星推薦等等變動不大。而最大的2項變革，是分科測驗採計學測成績、並以60級分制計分。

111考招更動計分方式：為了不要斤斤計較、舒緩考題難易度的差距

提及111考招制度變革，王文俊認為最大的變革就是「分科測驗以60級分制計分」，以及「分科測驗部分採計學測成績」。

過去的指考，是使用100分為最高分的百分制。不過111考招新制將指考更動為「分科測驗」，並將計分方式改為「60級分」。對此王文俊表示，原因有二：不要讓學生分分計較、以及舒緩難易度的差異。

王文俊表示，百分制容易讓學生「分分計較」。他舉例表示：「比如你95分、他94分，就好像他比較優秀，但其實並沒有這樣。」而新的級分制，是將前百分之一學生的平均分數當作天花板，除以60，「一格一格切下來」，以1.5分為1個級距，因而只要在1.5分的級距內，與其他學生的成績都相同。

其次針對「舒緩難易度的差異」這點，王文俊指出，有些考科當年出題較難、有些考科則出題較易，如果使用百分制，容易造成學生成績差異大，出現「很難的科目考高分，就大舉拉大與其他人成績差距」的問題。不過如果使用級分制，統一用前百分之一學生的平均分數作為基準，比較不會出現這樣的狀況。他舉例說明，例如較難的科目，如果以考較佳的學生成績作為天花板，那只要達到85分，就可以拿到滿分60級分。如此一來，就不會因為難的科目考得好，就大大影響其他人，因為最高分就是85分。

王文俊補充，有些看法指出，改為百分制不一定能減輕學生壓力。不過他表示，改革為60級分制的最主要目的，其實並非與減輕學生壓力有關，而是「不要分分計較」，並「建立良好的讀書心態」。他表示，過去使用百分制時，有些學生會很在意些微1、2分的差距，因此特別為了準備考試去鑽研很難的題目，或者特別憂心粗心的問題。然而王文俊表示，念任何科目最重要的應該是注重觀念正確，而不是計較1、2分的差距。

111考招分科測驗部分採計學測成績：目的未必只有減低學生壓力

至於為什麼要進行「分科測驗採計學測成績」的改革，王文俊指出，主要有2個原因：減輕學生負擔、以及因應出題的統一性。

王文俊表示，分科測驗中，之所以不考「國文、英文、數乙」，第一個、也是最主要的原因，是希望透過減少考科，「減輕學生負擔」。王文俊針對國文與英文科指出，其實像國文與英文這樣的科目，很難在短短幾個月內就有顯著進步。他指出，因為語言能力的累積是循序漸進，很難一蹴即成，因而國英在學測的成績就足夠代表學生在這2科的能力，不需要再考一次。

不過有些人反駁，分科測驗部分參採學測成績是「一次定生死」，不但沒辦法減輕、反而加重學生壓力。對此王文俊認為，就算改為考2次，仍然會出現考第二次、成績仍不理想的狀況，同樣的道理，改為考3次，也會發生同樣的狀況。因而應該「每次考試都好好準備」。

至於第二個原因，是為了出題的統一性。王文俊指出，由於分科測驗的考題，主要來自於「加深加廣的科目」，然而學生選修的「加深加廣科目」未必相同。他以國文與英文科為例，指出國文有人選擇修習國學常識、有人選修文學選讀等等；英文則有人選修作文、有人選修聽力、有人選修演講。在這樣「選修不同」的狀況下，很難出統一的題目。

另一方面王文俊也針對分科測驗中的數學考科進行說明。他指出，之所以會考數甲，是因為很多理工科的大學校系，認為數學很重要，希望在分科測驗中採計數學考科，因而才會選擇在分科測驗特別採計數甲。

不過之後分科測驗也將恢復數乙考科。王文俊表示，是因為有家長、團體、大學校系以及學生，認為應該要恢復在分科測驗考數乙。因此目前招聯會也確定將恢復分科測驗中的數乙考科，只是要在哪一年恢復這個考科，還有待教育部決定。

學習歷程「三重二不」、提高計分比例，如何應對城鄉差距的問題？

111考招新制，除了更改科目採計、還有計分方式外，「學習歷程」也是一大變革。

在說明學習歷程時，王文俊指出，學習歷程與過去的備審資料相似，資料內容大同小異，只是改為「每學期上傳」，並限制學生，只能上傳最好的「3+10」件。同時特別強調「三重二不」，亦即重視學生「基本素養展現的核心能力」、「校內學習活動」以及「資料真實性及學生自主準備」，同時「不是系所列的所有項次都要具備」，也「不是以量取勝」。

過去申請入學的管道中，大多數校系都會參考學生的備審資料。不過111考招更動的學習歷程，不僅要在第二階段申請中，佔總成績至少50％，更規定校系參採學習歷程的比重，需大於校系的自辦筆試與面試。然而各校更為重視學習歷程，是否會加劇城鄉差距的問題？對此王文俊回應，學習歷程強調的「三重二不」中，會注重學生的「資料真實性與自主準備」，注重學生「不會到會」的「階層式進步」，同時也看重學生的「在校成績」，因而希望藉由這兩點，弭平城鄉差距。