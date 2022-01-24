「鹿茸精力瑪卡膠囊」漢方精華+活力滋養，補充人體所需的營養素

中華民國鹿產品運銷合作社推出以國產優質水鹿茸及嚴選六倍濃縮瑪卡MacaPro等成分精研而成的「鹿茸精力瑪卡膠囊」，並在台北國泰萬怡酒店舉行新品發表會，由亮麗女神林茉晶主持，特別邀請最美營養師高敏敏及超人氣中醫師林妍余擔任專家嘉賓，以營養學、中醫觀點來介紹這款新產品。

林妍余中醫師指出：「鹿茸內含脂類、多肽及蛋白多糖分子可以提升免疫力、傷口癒合，其中豐富的硫酸軟骨素更是具有強化關節等功能；而瑪卡作為保健新秀，豐富的蛋白質、醣類、脂肪酸等…多樣營養素以及特有的瑪卡酰胺(Macamide)瑪卡稀(Macaene)，對增進活力、調節兩性機能也有相當大的助益」除大家熟知的改善飲食、生活習慣以外，針對性選擇適合自身的營養品「補充」身體所需的營養元素也不失為強身保健的好方法。

高敏敏營養師表示瑪卡又被稱秘魯人蔘，含有20 種氨基酸、數種礦物質、維生素和生物鹼、固醇、多醣體、牛磺酸、植物多酚及皂角苷等活性成分；具有抗疲勞、平衡荷爾蒙，其中又以黑瑪卡最為珍貴，被譽為「瑪卡中的黑鑽石」，MacaPro的600%濃縮低溫製程，完整保留珍貴營養素並以黃金比例混和黃、紅、黑三色瑪卡，功效更全面，效果更好！

瑪卡除幫助男性提振活力，女性也很適合補充瑪卡來促進新陳代謝，調理生理機能，白天維持好精神好氣色， 晚上好眠身體充分休息，達到養顏美容的保養；瑪卡內含的黃酮類化合物(Flavonoid) ，更可以改善心情、降低焦慮和憂鬱的症狀。

鹿茸精力瑪卡膠囊所採用台灣在地國產鹿茸，皆來自具優良養鹿場標章的在地鹿農嚴格揀選。據中華民國鹿產品運銷合作社理事主席林成璋表示：「台灣的鹿茸養殖產業相當成熟，近年在行政院農委會輔導下廣邀海內外專家、學者指導鹿農提升飼養技術、鹿茸品質值得消費者信賴。」

高敏敏營養師：「鹿茸食補已行之有年，瑪卡近年更是維持活力的一時之選，而以鹿茸精力瑪卡膠囊的營養價值來說，不僅是針對男性，女性也可以將其定位為「營養補給、維持體力的保健品」，年關將近的現在，最好的祝福就是能健健康康過好年，鹿茸精力瑪卡膠囊送禮自用兩相宜，祝大家都能夠精力充沛、虎虎生風的迎向新的一年！」