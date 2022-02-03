《哈伯寶藏》：作為太空史上最有膽識的太空任務，哈伯太空望遠鏡的五次維護任務必將名留青史

文：約翰・格倫斯菲爾德（John M. Grunsfeld）博士 天文物理學家／太空人，外號「哈伯修理工」

序言

幾千年來，人類一直仰望夜空，希望從星星的排列，以及月亮、行星與偶爾出現的 彗星曲折的移動路徑中找到意義。現代文明並未改變我們對宇宙奧祕的熱愛，我們 對宇宙本質的好奇心更是不減反增。我們知道宇宙誕生於138億年前的「大霹靂」 （the Big Bang，又稱大爆炸），並不斷地膨脹成今日透過望遠鏡所見到的星系分布，有了望遠鏡，我們的視野得以擴展到遠遠超出祖先所能看到的範圍。

所以我們知道宇宙中散布著黑洞、在夜空中看得見的恆星幾乎都有行星環繞。這些知識要歸功於天文學家，他們投入一生研究地面與太空望遠鏡取得的資料；同時也要歸功於 那些以無比巧思建造天文臺的工程師和技術人員。哈伯太空望遠鏡就是這樣一座位於太空的天文臺，它在天文發現史上占有獨特的地位。哈伯望遠鏡所獲得新發現的廣度和深度，使得它可能是人類有史以來建造過最重要的科學儀器。我們慶祝1990年哈伯發射30週年之際，同時也在慶祝人類追求知識這趟不可思議的發現之旅。

哈伯太空望遠鏡的觀測結果有助於為古老的問題提供解答，例如：我們從哪裡來？物質、恆星、行星、星系，以及組成我們的化學元素是從哪裡來的？我們將會去哪裡？我們太陽系的未來軌跡是什麼？太陽的未來和我們宇宙中星系的命運是什 麼？黑洞存在嗎？（是的！）鄰近的恆星周圍有行星嗎？（是的！）

然而，所有的這些科學議題在某方面與哈伯最重要的成就相比，都顯得黯然失色：哈伯拍攝的影像中，向我們展示的宇宙比我們想像的更豐富、更美麗。這本書中所呈現的這些如今已為人熟知的圖片，啟發了世界各地的人，振奮了我們的精神，也激發了我們的好奇心。

哈伯太空望遠鏡儘管帶來了許多奇蹟和讚嘆，但這輝煌的30年其實過得並不 安穩。1990年，哈伯才剛由發現號太空梭送上太空就停擺了，而且幾乎沒人預期它會成功。因為這座指標性望遠鏡的2.4公尺主鏡有一個製作上的小缺陷，導致第一次拍出來的影像模糊不清，天文學家擔心這項任務可能會近乎完全失敗。

投入這架望遠鏡的金額高達數十億美元，公眾和美國國會對於哈伯竟然在光學系統上出問題感到困惑和憤怒。更糟糕的是，哈伯成為深夜電視節目上的笑柄和社論漫畫家的素材。但是，對所有人來說幸運的是，這不是故事的結束，而是一段奇妙旅程的開始，我們不僅拯救了望遠鏡，還將它的視野擴展到最初建造時無法想像的境界。

當時在NASA領導階層的支持下，傑出的哈伯設計師想到了望遠鏡的一項獨特優勢：利用太空梭將望遠鏡送入地球軌道的載運方式，能在後續的任務中由太空人為望遠鏡提供維修服務。這也開啟了公認最著名的太空梭任務之一——修理和維護哈伯太空望遠鏡。1993年由奮進號太空梭執行的第一次維護任務，攜帶了新的儀器和校正光學組件，以「消除」主鏡的錯誤設計。可以說當時NASA的未來、和往後載人太空計畫的存廢在此一舉。

值得慶幸的是，儘管面臨許多技術和人力的挑戰，這次任務還是非常成功。從1993至2009年期間，總共執行了五次哈伯任務，每一次都挑戰了所有相關的工程師、科學家、技術人員、管理人員和太空人的聰明才智和毅力。而我有幸參與了五次中的三次飛行任務，以太空漫步來升級和維修望遠鏡。

1997年，我奉派執行個人的第三次太空飛行任務，這也是哈伯的第三次維護任務。作為一名天文物理學家，這堪稱太空梭任務的「聖杯」。我們安排了創紀錄的六次太空漫步，要對幾個哈伯的觀測系統進行大整修，並且安裝一個新的高解析度相機。但是僅僅兩年後，哈伯再度給了我們新的挑戰。1999年，望遠鏡的陀螺儀有半數發生故障，哈伯的觀測工作很可能因此停擺。所以同年12月，我們搭乘發現號太空梭出發與哈伯會合，進行只有三次太空漫步的簡短救援任務。

在那次任務中我們安裝了新的陀螺儀、新的電腦和其他設備，讓哈伯能維持運作。這也是我的第一次太空漫步，並有了與哈伯近距離接觸的機會。1999年耶誕夜，我有幸與我的搭檔史蒂文・史密斯（Steve Smith）進行最後一次太空漫步，然後在耶誕節當天釋放了望遠鏡，讓它繼續展開發現、探索和觀測太空的任務。我感覺一臺能順利運作的哈伯望遠鏡，真是一件送給全人類的大禮。

在那次成功的任務之後，我被任命為酬載指揮官，帶領2002年一次哥倫比亞號太空梭任務的太空漫步。這是原訂的第三次維護任務，只是中途因為陀螺儀故障而臨時安插了另一項維修任務。在這次任務中，我們為哈伯安裝了一款新型的高解析度數位相機：先進巡天相機（Advanced Camera for Surveys）。這臺卓越的相機日後拍攝到能夠證實宇宙正在加速膨脹的資料，進而使得亞當・瑞斯（Adam Riess）、 布萊恩・施密特（Brian Schmidt）和索歐・珀爾馬特（Saul Perlmutter）獲得了2011年諾貝爾物理獎。

然而，在哈伯能夠做出這項貢獻之前，我們必須先修復望遠鏡主要的電力控制器。如果修復不了，哈伯將永遠停止運作。但是像這樣的修復工作從來沒有實際在太空中執行過，要是沒做好，哈伯就會立刻失去效能。多虧了位於馬里蘭州的NASA戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）工程師的高超才華與善用資源的能力，以及休士頓的NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）了不起的太空漫步教練和操作員團隊，我們才得以實現幾乎不可能完成的任務，在第三次太空漫步時更換了故障的裝置。