2022/02/04,
國際

《第二次世界大戰：戰場大圖解》：何謂鐵幕、國共內戰、亞洲去殖民化？

《第二次世界大戰：戰場大圖解》：何謂鐵幕、國共內戰、亞洲去殖民化？
Photo Credit: 大石國際文化出版

我們想讓你知道的是

本書收錄100張以上的全彩地圖，解析二次世界大戰的歷史脈絡，協助讀者了解各關鍵戰役的陸海空軍交戰軌跡、軸心國的崛起、死傷慘重的諾曼第大登陸，或是讓中立美國決定參戰的珍珠港事件、以及翻拍成電影的敦克爾克大撤退、造成數十萬平民死傷的廣島及長崎原子彈爆炸、列入史上最血腥戰役之一的列寧格勒圍城戰……等等。

文：DK出版社編輯群

二戰書摘265鐵幕
Photo Credit: 大石國際文化出版
二戰書摘266國共內戰
Photo Credit: 大石國際文化出版
二戰書摘267亞洲去殖民化
Photo Credit: 大石國際文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《第二次世界大戰：戰場大圖解》，大石國際文化出版

作者：DK出版社編輯群
譯者：于倉和

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本書收錄100張以上的全彩地圖，解析二次世界大戰的歷史脈絡，協助讀者了解各關鍵戰役的陸海空軍交戰軌跡、軸心國的崛起、死傷慘重的諾曼第大登陸，或是讓中立美國決定參戰的珍珠港事件、以及翻拍成電影的敦克爾克大撤退、造成數十萬平民死傷的廣島及長崎原子彈爆炸、列入史上最血腥戰役之一的列寧格勒圍城戰……等等。

此外，書中輔以大量圖片，揭露如猶太集中營、閃電戰、神風特攻隊、密碼戰等震撼畫面，並繪製時間軸，搭配豐富的文字細節，詳述全球參戰的始末，從社會、經濟、政治、科技武器發展等不同面向切入歷史。

本書特色

  • 以100張全彩地圖解析第二次世界大戰如何經由陸、海、空三軍延燒全球的歷史脈絡。
  • 收錄同盟國和軸心國使用過的歷史地圖，以上帝視角深刻解析二戰歷史上的關鍵戰役。
  • 時間軸排列出二戰重要事件的前後因果關係，佐以敘述性的總覽，解釋當時的社會、經濟、政治與科技發展。
  • 舊照片、當代文物與知名領袖的個人檔案描繪出戰爭全貌，收錄大屠殺、閃電戰、神風特攻隊與密碼破解等專題介紹。
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Photo Credit: 大石國際文化出版

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬


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