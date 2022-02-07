【共讀亞太文化】從台灣向南看，我們看到了什麼？

作者：黃秀如（左岸文化總編輯）

深植台灣的新南向文化：移工與新住民

當我們開始討論「南向」與「新南向」的議題時，仔細想想，我們的社會裡早就充滿了「南方因素」。那些推著輪椅照顧我們長輩的菲律賓看護、在工地為我們蓋大樓的泰國勞工、在船上為我們捕撈海鮮的印尼漁工、嫁到鄉間為我們傳宗接代的越南新娘，從「台灣錢淹腳目」的1980年代起就紛紛「北向」來台，成為我們地景的一部分。

經過40年的社會演變，「外籍勞工」已經改稱「國際移工」，「外籍新娘」也改稱為「新移民女性」；因為媽媽來自東南亞而飽受歧視的「新二代」，也在「南向」得到重視之後，使得他們的劣勢翻轉成為優勢。如今台灣與東南亞的關係，再也不能用簡單的資金輸出或人力輸入這樣的模式來套用。那麼，我們現在是用什麼眼光來看待東南亞呢？比起過去，我們真的比較了解東南亞嗎？這些疑問或可透過出版品來尋找答案。

出版新南向（一）：出走島嶼，書寫台灣人眼中的東南亞

首先是台灣人書寫去東南亞的經驗。《走入亞細安》（衛城）是六個台灣青年在東南亞的第一手觀察報導，「亞細安」是東南亞國協的ASEAN，不知道如何著手了解這個複雜地區嗎？本書提供了一個大致的梗概；想要深究東南亞的社經與國際問題嗎？本書又能給出細緻的討論。此外，《尋找台灣味》（左岸）則是一位地理系教授帶著九名研究生的田野作業，主題是台灣農業，田野地部分在東南亞，有趣的點是：當我們念茲在茲本土化的同時，其實台灣味已經漂洋過海去到東南亞、然後又回到我們的餐桌上了。《來去馬來西亞》（八旗）的作者是一位前去當地擔任校長的台灣人，《菲律賓，不意外》（時報）的作者是一位長住菲律賓的台灣人，在他們筆下我們看到了多元族群和殖民歷史留下的困境，是不是有點似曾相識呢？

林佳禾、胡慕情、郭育安、游婉琪、萬宗綸、賴奕諭著，《走入亞細安：臺灣青年在東南亞國家的第一手觀察報導》。／Photo Credit：衛城出版社

洪伯邑主編，地理角團隊著，《尋找台灣味》。／Photo Credit：左岸文化事業有限公司

南漂作家著，《菲律賓，不意外：南漂作家的文化臥底筆記》。／Photo Credit：時報文化出版企業股份有限公司

出版新南向（二）：透過翻譯，將東南亞引入台灣

再來是透過翻譯或外國人把東南亞帶到我們眼前。近幾年，台灣的人文社科出版社在這方面用力很深，聯經的書單幾近點名，包括《越南：世界史的失語者》、《柬埔寨：被詛咒的國度》、《緬甸：追求民主自由的反抗者》、《印尼etc：眾神遺落的珍珠》、《馬來西亞：多元共生的赤道國度》、《從暹羅到泰國：失落的土地與被操弄的歷史》；八旗在世界史的架構下出版了《亦遠亦近的東南亞》，同時帶到《新加坡的非典型崛起》、《半島之龍：越南脫離中國，追求自由與認同的原動力》、《緬甸：一個徬徨的國度》；衛城的作品充滿文藝性，包括《不漏洞拉：越南船民的故事》、《在緬甸尋找喬治歐威爾》以及從菲律賓講起的《全球化的時代：無政府主義與反殖民想像》；麥田出版了《泰王的新衣：從神話到紅衫軍，泰國王室不讓你知道的祕密》，還有一本討論地緣政治的《南海：21世紀的亞洲火藥庫與中國稱霸的第一步？》。

出版新南向（三）：從跨國資本，重新梳理台灣與東南亞的連結

最後是把台灣的富裕繁榮與東南亞連結起來的論述。《全球生產壓力鏈》（台大）把台商如何拿中國式管理應用在越南工廠、越南工人又如何對付外資企業，放在一個社會主義威權國家如何面對全球資本主義的脈絡下進行討論，彌補了一般財經媒體在報導台商南向時少有的深度。《血淚漁場》（行人）是網路原生媒體「報導者」前往中爪哇的調查報告，報導對象是產值傲人的台灣遠洋漁業，指陳由大量印尼漁工所撐起的這個產業，實則建立在對海洋以及對人力的壓榨和剝削之上，批評力道很強但是語重心長。《南方的社會．學》（上下冊，左岸）則試圖透過「南方」這個概念描述位於世界體系邊陲的東南亞，如何成為弱勢的她者進入台灣社會，以及這些她者如何成為我們地景的一部分而我們卻視而不見。

以文字持續倡議東南亞議題

今日台灣，有越南女孩陳凰鳳得了金鐘獎、緬甸男孩趙德胤成了電影導演、馬來西亞女孩羅美玲選上縣議員，但也有柬埔寨女孩劉育瑄說《身為在台灣的新二代，我很害怕》（PCuSER），還有移工集體《逃／我們的寶島，他們的牢》（時報）。向南看，風景如此瑰麗，歷史卻充滿血淚，這是我們在前進東南亞時必須先有的心理準備。

本文章內容由「臺灣亞洲交流基金會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。