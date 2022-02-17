【共讀亞太文化】「能不能告訴我膠林裡的故事？」——在台灣重新認識馬來西亞

作者：邱彩韻（國立清華大學華文文學研究所兼任助理教授）

抵達台灣，才重新認識馬來西亞

我對於家鄉馬來西亞的認識，始於來臺就學。2005年我所抵達的臺南，學校尚未設立國際事務處，校園內的外籍留學生數量也沒有現在多，師長與同學普遍溫和友善，懷抱好奇之心，因自身口音和體貌的差異，我常有需要一遍遍地解釋自己。從「你為何會說中文？」到「能不能告訴我膠林裡的故事？」，這些歷史課本大敘述以外的提問，我回答不出來，但還好這份困惑與遺憾，在爾後的閱讀和研究當中得到安撫。

許雲樵：潛藏在台灣中文系的東南亞文化連結

中文系的課程設置並無太多東南亞元素，師長遞來一本《許雲樵來往書信集》，成了我的東南亞研究啟蒙之書。許雲樵（1905－1981）是新馬重要的南洋研究奠基者，舉凡史地考辯、宗教民俗、文獻輯註、醫藥知識、聲韻訓詁、社會經濟、外文譯述乃至詩詞文創作，皆有專研。作為早年的學者，許氏許多著述早已絕版，也因後人在史料與文獻保存整理上的缺失與散漫，二十幾部專書和四百餘篇論文，皆凌散淹沒。《許雲樵來往書信集》於遺棄的紙箋堆中拾遺補闕，這些始於1931年，止於1981年，超過300封的中文書信和100多封英文函件，其中以學人之間的魚雁往返最多，內容涉及知識的討教切磋，以及書籍的交換乃至生活上的噓寒問暖，字裡行間映照出一代知識份子珍貴的時代縮影。

廖文輝、曾維龍纂注，《許雲樵來往書信集》。／Photo Credit：新紀元學院

為撰寫論文，我查詢了臺灣各大圖書館的許雲樵藏書。許氏或許不被臺灣學界所熟悉，卻因生前擁有贈書的喜好，不少學術機構如臺大、師大、清華、成大、中山大學皆藏有部分許氏殘存的書籍、學報，如臺大圖書館有一冊許氏所著《南洋史》上卷，扉頁寫有「國立臺灣大學圖書館惠存——許雲樵謹贈」；另有一冊《馬來紀年》的中文譯註本，扉頁蓋有許氏時任南洋大學東南亞研究所所長贈書的英文膠印。再如成大圖書館，收藏了部分許氏所編的重要刊物：《南洋學報》第1卷第1期－第21卷第2期（1940年－1979年）、《東南亞研究》第2、4、7卷（1966年－1971年）。當我們仍在思考如何於台灣與東南亞各國之間，締造知識的連結與文化的交織，許氏在他資源匱乏的年代，就以一己之力拓展學術網絡。

東南亞漢學史料的未竟之業

被譽為「東南亞研究泰斗」的許雲樵，畢生投入學術研究，著述等身，然而晚景凄凉，藏書四散著作湮滅。2004年，馬來西亞漢學家鄭良樹教授召集了以他為首的「許雲樵全集編輯委員會」，搜集整理許氏著作，力圖以出版保存經典。《許雲樵全集》共有8卷23冊，涵蓋東南亞史地（5 冊）、東南亞華僑與華人（2 冊）、史料與史學（3 冊）、音韻語言研究（2 冊）、專題研究（1 冊）、史地掌故（1 冊）、藝文雜著（5 冊）、外文譯述（4 冊）。新馬華文源流的學術傳統，歷史不算悠遠，鮮有大部頭的研究著作，全集耗時十餘載，終於在2021年5月30日宣告完成，過程自編纂到經費的籌措，無一不是艱辛的挑戰。

從書信集至全集，兩者各自獨立，又互有關係，細緻與寬廣皆有之。在尋找自我認同的路上，這些許氏留給後人的史料，對我而言是一次本土學分的補修。故在此推薦給所有留台生與東南亞研究的學者。

鄭良樹主編，《許雲樵全集》。／Photo Credit：馬來西亞創價學會

鄭良樹主編，《許雲樵全集》內頁。／Photo Credit：馬來西亞創價學會

鄭良樹主編，《許雲樵全集》內頁。／Photo Credit：馬來西亞創價學會

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