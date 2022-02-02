【影評】《南巫》：華人歷史宿命般的窘困，離散群體的女性如何在異鄉維繫家庭？

文：過期映像 Expired Imagine

在張吉安導演的記憶裡，1987年的夏末，位在馬泰邊界的吉打老家遁入詭譎的迷霧裡。自開場的酬神戲，《南巫》便奠定了宗教展演的基調，此中的「宗教」並不單純指涉馬來華人、巫人或暹羅裔的宗教差異，更是關乎這三方共處的邊界地帶，族群政治是如何被體現在這片競逐場。

導演明說此即他的童年往事，那年，父親與鄰人起了衝突，而後中了降頭；母親為此奔走，從無信仰的現實跨入傳說和迷信交融的村落一隅。自此，導演的童年便覆上一層雜揉了暹羅、華人和巫人信仰的宗教異色，同時也在八、九零年代族群政治暗潮下，默默地被來自各個外群體的力量牽動身為華人的身份。

《南巫》在固定機位的長鏡頭攝影風格下，畫內看似靜止的人物狀態與畫外音所帶出的事件交錯，為全片強調環境與人的關係奠定寫實場景裡的魔幻氛圍。自開場字卡便說，吉打此地，關乎人與邊界。

由此，我們可以看見《南巫》裡多的是不同於常見的鏡位角度，像是選擇從桌底照見母親的彎身、貼近臥房地面地遠觀母親無助地照料失神的父親；或是醫院長廊上焦急等待時，走走停停的橫移（pan）；又或是當母親前往象嶼山內尋找珂娘時，位在巨石前的仰角，此時嵌合著魅影般的回聲，觀者也許可以相信這些視線都來自非人的眼睛，也誠如導演所言——那都是萬物有靈的視角，只因為人必然是依附於環境而生存的。

而「邊界」在《南巫》的構圖裡亦反覆出現，猶如開場後，父親祭拜拿督公時，畫面便清楚呈現家屋由深景的屋內、門前，到拿督公神像之間的距離。透過該鏡頭便能感受華人的存在，即便落了地也無處不感到隔閡：屋內的土地公漂流異地，僅剩家屋能予以庇佑，而屋外的，同時也是已在地化信仰的拿督公則望向屋內，顯示了家屋的門檻無形中也是一條原鄉與他方之間的界線。

此外，尚有暹羅裔鄰人夜晚前來下降頭時的窺視鏡頭。在薄紗簾間的隙縫，藉著深焦隱約看到喪子的Kaew姨悄然來到家屋邊緣，翌日便是阿昌前往暹羅人稻田裡抓蝦米的昏迷意外，方開啟一連串的靈異事件。

而這無疑是雙邊之於邊界的試探與冒犯——鄰人沒有親踏家園，卻引來無形詛咒；而阿昌許是闖入田伯爺的地盤而遭受超自然的報復，在這些無人敢斷言，但稍有敏感地聯想便可牽連起此地族群以及陰陽之間的禁忌之說。

在《南巫》少有的動態推軌，出現在父親吐出鐵釘的場景。當鏡頭向前推進，繞過屋內的走道，最終卻只留步在臥房的門框前——又是一界線的展示，僅透由梳妝鏡的反射見證超自然的現象發生。

人鬼虛實之所在，往往在觀者一念之間，常人多如母親阿燕一般，持著實證常理而活，但隨著常規內的世界不斷被顛覆，我們也隨著阿燕踩進虛幻化的景框裡，諸如臥房裡的鏡像、旁有蛇盤繞卻不見拿督公乩童全貌的一次求神，或是前述所言的非人視角云云。因為在這些常規外的場景裡，人必得放下原有的眼光，方能見得交界裡的曖昧。

Photo Credit: 傳影互動提供

在馬來半島中，邊界華人面對的不只是以巫人為多數的國家機器壓迫，更有來自泰國更具資本的勢力介入。

當父親阿昌在市場販賣本地蝦米，卻三番兩次遇上更具市場價值的泰國蝦米而滯銷；或是阿安與阿標兩兄弟放學回家收看的電視頻道，因受到來自泰國訊號干擾的關係，經常跳台至煽色節目——也許比起馬來境內的政宣節目，泰國相對自由開放的媒體內容似乎更吸引人一些。

《南巫》以家屋作為馬華一家於此地謹守的故鄉投射，在屋外的總是無形卻龐然的外勢力傾軋。猶如固定的景框裡，觀者總能感受到屋外的詭疑正在逼脅，像是鄰人的儀式，即在阿昌倒臥床上時，源源不絕地從窗外傳入暹羅經文的唸誦聲；鄰人前來討債時，阿昌夫婦只敢於門上孔洞對望，體現了面對外群體的華人總得戰戰兢兢。

可抵擋了有形的近逼，卻難以阻止無形事物的介入，如降頭的詛咒和來自電視節目的魅音（而不見電視畫面），觀者總是不見發聲源，但家屋卻已然被籠罩。而這多少也復現了馬華群體流離異鄉，身處不斷同化個體的大環境時，所可能面臨原鄉文化的流失與被介入的那份潛移默化。

Photo Credit: 張吉安提供

然除了大篇幅的宗教展演，《南巫》中的族群政治更是如同魅影般的存在。半世紀以來，馬來境內的族群衝突不減，導演選擇將電影敘境建構於1987年，該年10月恰好是「茅草行動」（Operasi Lalang）事發的時間點，此事件起因於馬來西亞政府教育部門派遣不諳華文的教師，擔任華教小學行政高職，而遭致華人罷課抗議，不料此舉亦引來馬來人反彈，展開規模性的排華集會。

後來，政府以族群關係緊張為由，在大舉逮捕並查封報章之後，更嚴加管制新聞出版及印刷業，此為「茅草行動」及其後續發展。

《南巫》裡，兩兄弟就讀的華教小學揚著「說華語」的風氣，任何參雜方言字彙的語句皆被禁止，但與此同時，班上的女同學卻將華文姓名改作暹羅話，據言，被馬來政府歸類為土著的吉打暹羅人也能享有保障和特權；而當孩子返回家裡，家中廣播卻傳來馬來政府的政令宣導，不斷以正向口吻宣傳馬來人將進入華教體系任職的政策變動。