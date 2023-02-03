拉法葉艦弊案新進展：軍火商汪傳浦家族海外不法所得第一筆3.3億追回

軍火商汪傳浦（已歿）1989年到1991年間，仲介國防部向法國湯姆笙公司採購6艘拉法葉艦，從中收取高額佣金，不法獲利9.6億元美金（約為293億元台幣），存在汪家人位於瑞士、列支敦斯登等國銀行。台北地檢署跨國聲請凍結帳戶並追討不法所得，列支敦斯登昨（2）日把1100萬美元（3.3億元台幣）匯入北檢帳戶，為本案首筆回到國庫的海外不法所得。

2001年起追討弊案海外不法所得，終於追回第一筆

法務部昨晚發布新聞稿指出，2001年間外媒披露有鉅額資金流入汪家，因此最高檢察署向歐洲各國尋求司法互助凍結汪家海外資產，並且自2001年起起追討拉法葉艦採購弊案海外不法所得。列支敦斯登2006年9月同意協助並凍結汪家帳戶，同時汪傳浦與前海軍上校郭力恆（已判刑確定並執行完畢）藉軍購案取得鉅額回扣約5億美元，經檢察官偵查起訴，法院發布通緝。

汪傳浦原本是法國湯姆笙公司在台代理商，因涉及海軍上校尹清楓命案、拉法葉艦與幻象戰機採購弊案，長年潛逃英國。汪的子女汪家勇、汪家明、汪君玲、汪家興等4人，因共同犯幫助收取回扣等罪嫌，亦被列為被告，經檢察官偵查終結依法提起公訴。但汪傳浦一家人長期逃匿國外，經法院發布通緝，迄今未歸案。

2015年1月汪傳浦於英國倫敦因血癌末期併發心臟衰竭病逝，刑事部分獲判決不受理。然而汪家人坐擁鉅額不法所得，名下帳戶及資產遍及數國，導致追回不法所得極為艱難。立法院2016年7月1日修正《刑法》，實施單獨宣告得沒收新制，最高檢察署即向法院聲請宣告沒收。

前特偵組在2016年《刑法》單獨宣告沒收新制施行後，向法院聲請宣告沒收汪傳浦的葉姓妻子、4名子女及3家境外公司資產，本金與孳息共9.6億餘美元。

最高法院在2019年、2021年裁准追討犯罪所得本金4億8719萬2808.72美元（約新台幣135億餘元）確定，孳息部分撤銷發回，現由台灣高等法院更二審審理中。



法務部表示，台北地檢署2015年已針對郭力恆執行約11億元犯罪所得，行政執行署士林分署先前執行汪傳浦的妻子兒女遺產稅欠稅案件，已拍賣汪家位於台北市的不動產，扣除稅額後，將餘款2400萬餘元交由北檢沒收入庫。北檢另進一步查扣汪傳浦位於台北市金門街的房產，囑託行政執行署台北分署進行拍賣，之前以3201萬元賣出。

雖然此次追回3.3億元台幣，但還有高達百億的貪污贓款還沒追回，瑞士司法部2021年2月間表示，將歸還先前查扣拉法葉艦軍購案的部分回扣，近2.66億美元（約新台幣74億元），但目前還未歸還。而汪家人面對各項追討，不返台受審，還跨海委任律師打官司要求解凍帳戶。

法務部表示，這次追討為為我國司法互助的重大進展。至於汪家人存在瑞士等國的不法所得，北檢將持續透過司法互助追索。法務部強調，將再接再厲，持續善用各種國際合作管道，期能悉數追回藏匿於海外的各項不法犯罪所得，不讓犯罪者有利可圖，以符合社會公益及人民期待。

拉法葉艦軍購弊案中，汪傳浦扮演什麼角色？

中華民國海軍拉法葉艦軍購弊案是牽涉中華民國政府與法國政府高層官員，在1989至1991年間與法國軍火商湯姆笙簽署的拉法葉巡防艦軍購案中收受佣金之弊案。

軍購案簽署後，競爭者德方軍火商關係人郭璽署名「忠勇海軍軍官」投書總統府，控告海軍在採購拉法葉艦時，時任參謀總長劉和謙的親信「兵器處通電處」處長等7個集團與法方集體貪污。



國防部海軍司令部武獲室執行長尹清楓上校奉令處理，最後在與兩派軍火商（法方郭力恆、汪傳浦、德方郭璽、涂太太）會面協調途中遭不明兇手暗殺。此後，中華民國有8名、法國6名，共至少14名相關人陸續因「自殺」、「墜樓」或意外等離奇原因死亡，此案成為懸案。

而汪傳浦是中華民國海軍少尉退休，軍火仲介商人，因在拉法葉軍購案中，被控向中華民國海軍總部武獲室整後組上校組長郭力恆行賄650萬而遭到通緝，並被認為與尹清楓的死脫不了關係。同案被告郭力恆、汪傳浦的妻子葉秀貞等收取回扣293億元台幣，汪傳浦的子女汪家勇、汪家明、汪君玲、汪家興等4人，也因為共同犯幫助收取回扣等罪嫌，亦列為被告。



2006年，中華民國前總統李登輝、前參謀總長郝柏村一級上將因此案接受偵訊，獨漏海軍拉法葉級巡防艦與空軍幻象2000戰鬥機正式簽約時的參謀總長劉和謙。總統陳水扁曾宣示對於此案「不惜動搖國本也要查辦到底」，但至今仍未釐清案情。拉法葉軍購案也是中華民國國軍建軍以來的最大的軍事醜聞。

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核稿編輯：翁世航