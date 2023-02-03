帶2歲女兒燒炭自殺媽媽獨活，法官認有殺人故意，判刑11年10月確定

新北市一名陳姓女子與張姓男子兩人未婚生下一女，2019年兩人感情失和，陳女透過訴訟拿到女兒撫養權，並和蘇女結婚；然而陳女因精神壓力過大，2019年間企圖帶著2歲的女兒一起自殺，先餵食女兒摻有安眠藥的果醬，結果女兒身亡，陳女則被送醫搶救後撿回一命，高等法院在2022年10月12日二審時，依故意對兒童犯殺人罪判陳女11年10月刑，最高法院維持原判，全案確定。

陳女：太痛苦想帶女兒一起走

陳女和張男生下女兒後與蘇姓女子結婚，雖然女兒的生父持續連繫，希望更常見到女兒，但陳女不願意，兩人經常為此爭吵。

案發當天凌晨1點多，陳女將平時所服用的景安寧、FM2等共4種安眠藥物，摻入自製的草莓果醬裡，餵食2歲多的女兒。再將燃燒木炭放置主臥廁所內，打算帶著女兒一起走。陳女的配偶蘇女返家後，發現2人都躺在床上，緊急將人送醫，但女兒送醫後宣告不治，檢方依「成年人故意殺害兒童」等罪，對陳女提起公訴。

根據判決書指出，陳女表示會想要結束自己及女兒的生命是因為被張男逼到走投無路，雖然依照法院判決，她是女兒的主要照顧者，但育兒津貼什麼的，都由張男拿走，張男的家庭又不停欺壓她。另外，她的同性伴侶蘇女也長期對她施以精神暴力，在家中裝設監視器及偷錄音，又常常拿女兒來威脅她，使她十分痛苦。

陳女坦承，確實主觀上自己有想要殺害女兒，但同時也想結束自自己的生命；選擇燒炭自殺的原因，自己怕高不敢跳樓，怕痛又不敢割腕，也不想用痛苦的方式傷害女兒，她餵食女兒加了果醬的安眠藥之後，自己也把剩下的藥物吃完，兩人並換上親子裝，牽手躺在床上：

我當時想不開想燒炭自殺，所以我知道在密閉空間內燒炭可能會導致一氧化碳過多而窒息死亡，我想讓她（指女兒）舒服一點，且我也放不下她，但我不知道為什麼只有我活下來，我原本是希望一起死掉。

然而陳女醒來後發現女兒死了，自己沒死，也表示過程中，她曾經感到後悔，但已經來不及了，「我還沒有準備好我就後悔了，我還沒有把房間封鎖，且我女兒還沒有睡著，是我先暈倒的，因為那時候我要去把炭盆澆熄，但我來不及把炭盆從浴室拿到房間來，藥效就發作，我就昏睡過去。」

當時到場的警察也作證表示，陳女獲救後，一直念念有詞地說著「為什麼我還在，為什麼我沒有跟孩子一起走？」，並跟警察道歉表示自己沒有跟孩子一起走等。

法官：剝奪女兒生命，但並非一般殺人

審判過程中，女兒的生父張姓男子曾經在庭上表示，認為「她（陳女）是預謀殺人，不是過失。」張男強調，打監護權官司時陳女一再表示雖服用藥物，但不會影響生活起居，因此由陳女取得監護權；但案發前一週，陳女利用各種藉口不讓他看女兒，顯然早有預謀要殺害女兒。

一審時法官指出，陳女無視還有前夫等人可以照顧女兒，隨意決定女兒的生死，剝奪人生正要起步且無自殺決意的年輕生命，導致女兒無法展開屬於自己的璀璨人生；顯然欠缺對生命之尊重，並將子女視為自己財產，而認其可任意處分拋棄帶走。

但法官也考量陳女生長背景並不順遂，包括陳女的父母未有婚姻關係，父親在年幼時過世，母親與他人同居，小時候是被祖母照顧，童年時期多次遭叔叔家暴，陳女曾向母親表示希望能同住但被母親拒絕。陳女10歲時因害怕被叔叔毆打躲在早餐店，後早餐店老闆通報社會局，就此進入寄養家庭。

判決中也指出，陳女共有3段寄養家庭的經歷，長期在寄養家庭導致導致陳女對情感關係有較多的期待與依賴。至今有過4段親密關係，第2任男友即女兒的生父，兩人交往3年多，交往期間多受到對方家暴所以分手，後來與蘇女交往，因爭取扶養權需要建構健全的家庭，因此兩人登記結婚，蘇女每個月給陳女6000元生活費，不過彼此仍因觀念不同有衝突，陳女長期精神和情感不穩定，案發時自己有尋死念頭，法官認為這與一般為情、為財或單純因仇恨而殺人的犯行有別，依殺人罪判刑12年。

全案上訴到高等法院，陳女主張自己沒有準備好就後悔，且沒有封鎖房間，在女兒還沒有睡著前，她自己就先暈倒，才會造成女兒死亡，她也認罪。高院認為，陳女有展現悔悟之心，犯後態度與一審判決時始終否認犯罪並不相同，酌減刑期至11年10月，全案上訴最高法院，日前維持原判，全案確定。

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核稿編輯：翁世航