往返星馬兩地的新柔長堤，是疫情之下最遙遠的一英里路

編按：本文所指的「兩岸」，為分別在新柔長堤兩端的新加坡和馬來西亞。

由新加坡《電台958》林鳳玉、鄭民琪聯手製作的《最遙遠的一英里路：兩岸暖心溫情的護送者》Podcast與影片，簡短但深深打動人心，為我們揭開長堤兩岸人性化的真人實事：

媽媽生育後，必須拋下滿月的嬰兒，回來新加坡工作，如何將愛心傳達給孩子呢？她們通過每天來往橋的兩岸的物流公司，凌晨4、5點將母乳交到物流公司手中。早晨8、9點，孩子醒來的時候便可以喝到媽媽的乳汁了。 在新加坡工作的孩子如何吃到家鄉菜？物流公司將媽媽炒的菜送到孩子手中，進餐的時候飯菜還是溫熱的。 因管制措施，來不及跟親人說再見，孝子孝女到場的時候，親人已經火化了。如何不讓生命留下遺憾？ 因疫情而失去工作，最後當上物流司機，每天將「人情」送到兩岸人的手中，這是因禍得福，尋獲人生的意義。

當下的疫苗接種者旅遊通道（VTL）讓一些人終於可以回家，跟兩年不見的親人會面，有些則不打算急著回去，將機會留給更有需要的人。

「Tough time never last, tough people will」，這是我的《從夜暮到黎明》網站副題所傳達的訊息。沒有不結束的嚴冬，他日這場席捲全球，恍如第三次世界大戰的冠狀病毒戰結束後，回顧「戰爭」期間所暴露的善良與醜惡的人性，肯定有許多不滅的印跡。

往事並不如煙

新柔長堤是全球最繁忙的陸路關卡，塞車是正常的，空蕩盪才是新聞。疫情前繁忙時段通關費時兩三個小時，長假期則幾乎癱瘓，堪稱「最長的一英里路」。疫情時只能在橋的兩岸張望，永遠都抵達不到，一英里（約1.609公里）路何其漫漫。

Photo Credit：Reuters/達志影像 繁忙的新柔長堤車流

2020年初新冠疫情在新馬爆發後，馬來西亞決定3月18日至31日「鎖國」（MCO），全面實施人員移動管制措施，限制馬國公民出國，也禁止所有外國遊客入境，過後禁令一再延長。

疫情暴發前，每天約25萬至30萬人次往返新柔兩地，許多工作人士首當其衝，有人緊急啟程返新，有人鎖國當晚要住在哪裡都毫無頭緒。移民與關卡局多管齊下，疏導陸路關卡的人流。

不久後，新加坡衛生部跨部門工作小組宣布從4月7日開始實施「阻斷措施」（circuit breaker measures），禁止多個國家的人員入境或過境，國人也禁止出境，否則後果自負。

8月1日，新加坡移民與關卡局和馬來西亞移民局公佈「互惠綠色通道」（Reciprocal Green Lane，簡稱RGL）和「周期性通勤安排」（Periodic Commuting Arrangement，簡稱PCA）詳情，從8月17日開始實行通勤安排，讓兩國持有長期工作證件人士，連續工作至少3個月後申請短期回鄉，過後再跨境工作至少3個月，不過這項措施僅用於新柔之間的陸路關卡。通關安排方面，必須由雇主或接待的政府機構提出，不接受個人申請。此外，馬來西亞為互惠綠色通道定下每週400人的限制， 週期性通勤安排則為每週2000人。

週期性通勤安排讓滯留在馬來西亞的員工可以回到新加坡上班。不過，對於數目龐大的越堤族來說，新措施的幫助可能只是杯水車薪，每天在新加坡衣食住行的開銷恐怕讓他們吃不消。

Photo Credit: AP / 達志影像 新柔長堤將柔佛海峽分成東西兩半。

新馬VTL旅遊通道

隨著兩地接種普及化，新馬VTL航空旅遊通道於2021年11月29日開通，陸路也在12月20日通行，入境的旅客必須完成接種新冠疫苗。

南非的變種病毒奧密克戎（Omicron）在世界各地傳播，甫推出的新馬VTL馬上受到影響。為了遏制病毒傳播，新加坡停止售賣2021年12月23日至2022年1月20日的VTL機票與巴士車票，但已經購票的旅客不受影響。 2022年1月21日起，VTL配額和車票數量減半，單向巴士從50趟減至24趟。

新馬VTL陸路旅遊通道有兩家指定的巴士公司，馬來西亞漢達英達（Causeway Link）於 1月10日上午10時起，售賣2月1日至6日（年初一至年初六）往返新馬的6480張（每天1080張）VTL車票，本地工作的馬來西亞人在網上搶購，兩小時內就售完了。另一家獲得授權的新加坡星運旅遊（Transtar Travel）也是一樣。星運旅遊於1月12日突然發售至2月底的2萬多張往返車票，10小時內售罄。乘客上車前必須出示有效的巴士車票，疫苗接種證明，以及檢測證明。

入境新加坡的附帶條件包括：

1. 出發前的14天內沒有新馬以外的旅行史。 2. 出發前的兩天內進行新冠病毒PCR或 ART檢測，必須在衛生部批准的診所或醫藥機構進行。 3. 出發前必須在網上預約抵達樟宜機場後的PCR檢驗。 4. 短期訪客必須在3天前通過 SG Arrival Card with Electronic Health Declaration網站提交相關個人資料。 5. VTL 旅客必須擁有最低保額為 3萬元新加坡幣（約61萬新台幣）的旅遊保險，承保範圍包括與疫情相關的醫療和住院費用。 6. 下載「合力追踪」（TraceTogether）應用程序並註冊填寫個人資料。

入境馬來西亞的程序類似，短期訪客必須擁有返回新加坡的回航機票。

新加坡跟歐盟一樣，將基本疫苗接種程序（兩劑mRNA疫苗）的有效期定為270天，可預見不久之後，追加劑將成為VTL的要求。

Photo Credit： Lionel Lim CC BY 2.0 新柔長堤的夜景

公共醫療承受的壓力

旅遊通道是否進一步放寬，牽涉到公共醫療所面對的壓力。

各行各業都有人員流動，公共醫療界也不例外。估計2021年約3000人離開公共醫護崗位，辭職率約8%（Straits Times January 11, 2022）。跟過去相比，2018年為4600人，2020年3700人。超過一半年齡介於30至39歲，年齡小於30歲與40歲以上各佔1/4，與公共醫療隊伍的年齡結構相致。

疫情下，世界各地都在爭取有經驗的醫護人員，使到本地醫療體制壓力增加，這是新加坡根據醫療體系的負荷程度來製定開放的步伐的首要考量。

新加坡人不再湧入新山

對新山人來說，或許六根清淨得多，不再見到前來消費，擠滿商場食肆的新加坡人。

柔佛州務大臣哈斯尼在2020年8月指出，馬來西亞實施行管令後，柔佛估計已有約3萬9000人失業，如果加上在新加坡工作被裁退的人數，柔佛的失業人數預計有10萬人。新馬兩地邊境限制是馬國客工丟掉工作的關鍵因素之一。

新山中華總商會會長劉國勝表示，新山多個經濟領域的生意，有多達30%至50%須依賴新加坡遊客和在新加坡工作的馬國客工消費。隨著邊境封鎖，除了失去每個週末商場處處可見的新加坡消費者，許多馬國客工也因為各種因素而不再消費，失去人潮的新山商場因此失去60%至70%的生意額。