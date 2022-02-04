台灣第一起運鈔車搶案（上）：歹徒對運鈔所有細節瞭若指掌，難不成有內鬼？

文：Vergissmeinnicht 勿忘我

銀行便宜行事，歹徒縝密布局

台中市沙鹿區中山路上商店林立，人車往來頻繁，位在轉角的台中銀行，在民國70年的時候，其實是合作金庫。位在繁華的三角窗地段，占了交通流暢地利之便，但是腹地小，辦公廳舍景深極淺，又沒有地下室，這成了一道隱憂。一旦有不肖分子想覬覦銀行，只要站在對街守株待兔，長時間觀察，就能看清銀行人員與運鈔車的進出動態，甚至掌握銀行運作的週期。

民國60年代到70年代初，也是戒嚴力度最強的年代，只要是暴力犯罪、幫派組織、搶劫強盜、強姦殺人等，都是交付軍法。在當時舉凡結夥搶劫、性侵、殺人、擄人……等，就是唯一死刑，而且速審速決，儘管各地幫派、角頭不少，但敢「以身試法」的人都是抱著必死決心的亡命之徒。

民國70年11月24日下午3點多，合庫沙鹿分行的行員正準備將680萬的現金，要送往梧棲鎮的台灣銀行台中港分行去存放。這一筆金額是台中縣海線地區農會存入沙鹿支庫的，面額分別為670萬的百元鈔、五萬元的50元鈔、五萬元的10元鈔，並分裝在兩個帆布袋裏頭。

銀行運鈔，在當年不像現在有安全裝備嚴謹的運鈔車，也沒有訓練有素並配有電擊槍的保全人員護鈔，有時一台車或是一台計程車，就成了「運鈔車」。其實，當年合作金庫是有自己運鈔車的，平時運鈔都是用支庫的旅行車載送，但這一天，這輛車因公到彰化員林洽公，於是，支庫人員只好找來計程車來負責運鈔。

對合庫來說，這麼大金額的運鈔任務，也不會隨隨便便就路邊攔輛計程車。平時要是旅行車不在，支庫人員就會委託當地一家名為「新金馬」的計程車車行幫忙。這家計程車行，是沙鹿當地是很大的計程車行，名聲大也沒有出過什麼紕漏，再加上這家新金馬車行就在支庫對面，人員聯繫都很方便。

當天支庫跟車行聯繫好後，車行委派司機陳傳輝負責開車，而合庫沙鹿支庫則由助理員杜芳榮以及工友賴文彬負責運鈔。杜芳榮跟賴文彬兩個人將兩袋裝有鉅款的帆布袋，提上了計程車，當時助理員杜芳榮隨身帶了哨子，坐在右前座，兩袋現鈔就放在他的腳邊；而工友則是坐在右後座，一行三個人往梧棲前進。

當時運鈔車，從中山路出發後，隨即開上中棲路的陸橋。卻沒想到下橋後才開約120公尺左右，剛進沙鹿、梧棲交界時，司機陳傳輝突然發現，出現一輛1600cc的淺藍色福特轎車，往他們的左後側逼近。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

「他逼我很緊」，原本還以為對方只是開車技術不好，於是陳傳輝將方向盤往右打，往路肩靠近。「我不知道會出事」，原本想說讓路給對方，卻沒想到沒多久，車就被對方攔下。車子停下的瞬間，四個蒙面的男子衝下來，每一個人都是手拿劈竹刀。

其中一個第一時間將劈竹刀抵住司機陳傳輝的脖子，並拔走了車鑰匙，控制了他們的行動，另外三個歹徒則打破了車窗玻璃，將助理員與工友押下車並用長刀抵住兩人的脖子，工友賴文彬的脖子因此被劃傷。

當時助理員杜芳榮儘管心裡想著要拿出隨身的哨子求救示警，卻苦無機會，「我曾動了一下，就被歹徒用刀背刺了一下」，短短不到五分鐘的時間，這群歹徒得手680萬後揚長而去。

這起搶案震撼全台，這是台灣治安史上，首起運鈔車搶案，不僅轟動全台，更讓警方傷透了腦筋。負責偵辦的清水分局，同一時間通報八號分局，並在各大路口攔截，仍是晚了一步。

追跡亡羊補牢，暗通內神外鬼

在早期那個年代，監視器的建置並沒有現在普遍、密度高，因此要靠的就是老刑警們的經驗與人脈了。專案小組發現，這群歹徒很「專業」，從犯案前到犯案後每一個環節，通通都已經縝密構思。

首先，案發地點，是屬於台中港對外的交通要道，但當年區域發展與建設還未完全，四周大多都是稻田，少有住家，儘管車輛往來頻繁，但路邊的狀況，往往不太有人會去注意。再加上，從中棲路橋下來後能連接縱貫公路，四通八達，歹徒要往北、往南逃，都不是問題，警方根本很難鎖定他們的逃逸路線。

此外，對於歹徒的特徵，因為行搶時歹徒蒙面又戴手套，不僅運鈔車上的三個人無法進行指證，連指紋、毛髮都沒採不到。唯一的線索就是，這群歹徒身高介於在167公分到175公分之間，大部分都是講台語，而且都是中部口音，但光靠這些訊息，要限縮範圍，難度真的太高了。儘管三名被害人也記下歹徒的車牌「15116040」，但查到的卻是一輛贓車。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

手邊現有的線索，專案小組都查了一遍，還能從哪裡著手？專案小組研判，這一群歹徒對於沙鹿支庫此次運鈔的押款人數、時間、運鈔路線十分清楚。由於沙鹿支庫並不是每一天都會解款到台灣銀行，歹徒怎麼會知道這一天有百萬款項要運送？

而且，就算運鈔，平時支庫也都是用自家車輛運送，縱使需要計程車行的支援，也都是在解款前才會臨時通知車行派車。就這麼巧，這一天剛好不是由支庫車輛運送，而是新金馬車行的車？歹徒對運鈔的所有細節瞭若指掌？難不成是有內鬼嗎？

案發當天晚上，刑事局立刻南下支援，由刑事局、台中縣警局組成「一一二四專案」，由台中縣警局長林招標擔任召集人。就在案發後第二天，專案小組接獲線報，在台中市西屯路與弘忠路口一處死巷內，找到了作案車輛。這輛車不僅僅是台贓車，連懸掛的車牌也是歹徒偷了另一輛車來懸掛的。