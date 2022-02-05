台灣第一起運鈔車搶案（中）：警方鎖定好玩愛賭、黑白兩道都吃得開的「黑色大亨」

文：Vergissmeinnicht 勿忘我

身分呼之欲出，背景撲朔迷離

上次提到，蘇俊模的「家學淵博」，怎麼說呢？因為蘇俊模是沙鹿當地知名的茶室小開，他的父親蘇慶與續絃的妻子游戀珠，兩人在沙鹿當地經營「白宮茶室」，這間白宮茶室在沙鹿赫赫有名。

再加上蘇家和海線勢力友好，不僅黑白兩道都吃得開，政治勢力也不容小覷，「蘇俊模的姊姊當過鎮長又當過市議員，跟顏大哥也很好」。當年的媒體甚至用「黑色大亨」來形容蘇俊模，可見當年蘇家在沙鹿的影響力。

尤其在蘇俊模的父親車禍腿傷後，很多事情都交給蘇俊模打理，儘管蘇俊模當時才20多歲，但是在道上的聲望日高。蘇俊模好玩、愛賭，做事海派，三教九流的人都有往來，當年還有人屬意要他出馬角逐沙鹿鎮長。

當地居民對於蘇家大小事，多少都有耳聞，也因此當專案小組將矛頭指向蘇俊模時，蘇慶立刻就帶著兒子蘇俊模，親自走了一趟清水分局，當地居民這樣說，「他爸爸是拿一根拐杖去清水分局 『蹬』說我兒子絕對不會做這種事，很有自信」。儘管如此，專案小組怎麼可能這樣就不查，但肩上揹的龐大壓力是肯定的。

專案小組查到蘇俊模跟幾個賭場分子很可疑，卻沒法從蘇俊模身上有所突破。「山不轉路轉」檢警心想，從其他人身上著手總行了吧。當時專案小組手邊有幾個名單，除了蘇俊模、吳森山等四人外，還有逃兵陳東華及才剛出獄的廖天生。他們把目標放在陳東華身上，因為陳東華是逃兵，要逮他至少「師出有名」。果然警方從陳東華的身上有了關鍵突破。

原本，陳東華一開始都否認劫鈔，不過很多疑點他都說不清。再加上供詞漏洞百出，直到第四次製作筆錄時，才突破陳東華的心防，所有的犯案細節他都招了。警方立即找來了蘇俊模與陳東華對質，終於在劫案發生後的第25天，讓蘇俊模伏首認罪。

「因為手頭不順，所以才有非分之想」，蘇俊模說。儘管家裡經濟狀況不錯，但警方調查後發現，他平時生活奢侈，出手闊綽。蘇俊模平時的主要經濟來源都是靠賭場中抽頭，他欠了百萬賭債，再加上幾個狐群狗黨，不是跟蘇俊模一樣揹了不少債務，就是剛出獄或逃兵急需用錢，才挑上合庫的運鈔車作為目標。

要搶運鈔車並不容易，運鈔的時間、金額、路線都不固定，但因為蘇俊模是新金馬車行老闆曾祥的小舅子，平時合庫運鈔有時都會委託新金馬協助，因此哪一天、什麼時間要運鈔，蘇俊模都清清楚楚。

再加上車行位置就在合庫斜對面，幾個人護鈔？有沒有派警力？護鈔流程？他只要坐在車行裡，就能看得清清楚楚。蘇俊模說，他前後三次策畫劫鈔，籌備了整整一年的時間，但前兩次都因為要找不到適當人選作罷。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

犯罪手法細膩，破案流程緊湊

案發七天前，11月17日這一天，蘇俊模到吳森山家中，當時廖天生、陳東華、徐俊能、楊清風等人都在，決定合謀行搶。由廖天生提供作案車輛，徐俊能提供贓車牌，蘇俊模提供合庫運鈔資訊及手套、面罩、開山刀等工具。

案發當天，由其他五人負責劫鈔、接應，蘇俊模則是軍師，負責確認所有擬定的「行搶SOP」都能順利進行，並於案發後，若無其事地裝成一般民眾，到現場看熱鬧、進出警局，一來觀察警方的查案進度，二來確保自己跟同夥沒有漏餡的可能。但再怎麼縝密的計畫安排，最後仍是不敵法網恢恢。

隨著所有共犯一一落網，犯案輪廓逐漸明朗，媒體口中的「黑色大亨」犯下全台灣第一起運鈔車劫案。破案記者會當天，現場擠進了大批媒體要搶拍、採訪，所有的犯案工具一字排開，搶來的680萬贓款，不到一個月的時間，只剩下170餘萬。

專案小組發現，蘇俊模將搶來的贓款，分贓後，他將自己分得的那一份贓款，拿來放高利貸借人，收取八分的高額利息。連他父親蘇慶跟他借了35萬，照樣算八分利，一毛都不少。

在那個年代，結夥搶劫就是唯一死罪，蘇俊模等人被判死，已是不爭的事實，但對蘇家人來說，他們壓根無法接受。蘇俊模是家中長子，上有姊姊、下有弟弟，蘇家兩老更是對蘇俊模寄予厚望。

根據當年媒體的報導，警方在押解蘇俊模到案發現場進行「現場表演」也就是模擬案發過程時，蘇俊模的母親、姊姊、弟弟又哭又鬧，大聲喊冤。不僅阻擋媒體拍攝，還上演搶人戲碼，蘇俊模的母親甚至「突破重圍」一把抱住蘇俊模不放，專案小組費了好大的力氣才把母子倆分開，將蘇俊模送上警車，結束這一場鬧劇。

台中地方法院一審宣判的這一天，現場聚集了許多圍觀的民眾，警方也出動了大批警力在法院戒護。法官落下法槌，包括蘇俊模、吳森山、陳東華在內的六個人，依《陸海空軍刑法》結夥搶劫罪，判處死刑。但成了死刑犯的蘇俊模等人，並沒有因為揹上極刑而放棄求生，從他們踏進台中看守所的那一刻，也揭開了台灣獄政史上最荒唐的一頁……。

Photo Credit: 法務部矯正署台中看守所網站 舊台中看守所

坐牢像度假

提到監所，你會想到什麼？冰冷的鐵欄杆、24小時的監視、平均每人約0.4坪的生活空間、每天半小時到一小時的放封……等，還有各種對人身自由的剝奪，這是對犯下過錯的受刑人給予懲治。但這些對已經被判處死刑的蘇俊模來說，不算什麼，他就是有辦法在獄所裡吃香喝辣，還能外出約會，他怎麼辦到的？

蘇俊模等六人，一審、二審都被判死，儘管在看守所裡過得很「舒適」，一旦判刑確定，他還是得死，所以他早就想逃了，但在戒備森嚴的台中看守「插翅也難飛」能怎麼逃？