台灣第一起運鈔車搶案（下）：坐牢卻兩度外出「傳宗接代」，最後更六人集體越獄成功

文：Vergissmeinnicht 勿忘我

周星馳「無敵穿牆術」也是有典故的

72年3月，蘇俊模買通了監所的特約醫師廖姓醫師。他告訴特約醫師跟其他管理員，他是家中的男丁，希望替蘇家延續香火。

「我是長子，我將來如果判死， 沒有小孩傳宗接代，希望你們給我安排出去，用跟女友會面的機會，讓我能夠留下種，他已經想逃了，但管理員是被蒙在鼓裡的。」當時審理貪瀆案的法官林慶煙說，傳宗接代是蘇俊模對外的說詞，但他想的是，如果能離開看守所，就有一線生機。

這一天，蘇俊模突然說他耳朵痛，特約醫師診斷後，幫他開一張診斷證明，內容提到，蘇俊模罹患中耳炎，監所內沒有可以治療的器材，因此必須要外出看診。

3月17日，監所管理員押解蘇俊模到廖綜合醫院就醫。就在蘇俊模抵達醫院前，醫院的院長，也就是廖姓特約醫師早就交代工友，清潔二樓的203室，地板還打了臘，醫護人員幫蘇俊模打了消炎針，就留蘇俊模跟女友在病房裡幽會。

當時一名管理員，還脫下自己的手錶，交給蘇俊模，要他看著辦，時間到了就出來，然後就在病房門口戒護。相隔半個多月，4月2日，蘇俊模第二次「循著前例」再到廖綜合醫院和女友約會。接連兩次外出幽會，代價都不便宜，光是一次約會就得花30萬元打通關。

也許有人會好奇，蘇俊模的女友究竟有沒有替他留下孩子，筆者從報章資料上，並沒有特別查到傳宗接代的任務有沒有達成，但根據部分文史工作者的說法，在第二次約會後，蘇俊模的女友確實成功懷孕。

兩次的外出約會，蘇俊模原本打的算盤是要藉機脫逃，卻因為他的女友不願幫忙，再加上蘇俊模媽媽的力阻，才沒成功。但這沒打消蘇俊模的越獄念頭，其實他早計畫好要跟五名沙鹿劫鈔案的共犯廖天生、吳森山、陳東華、徐俊能、楊清風集體越獄，但一次六個人要逃出看守所，有這麼容易嗎？

人生就是要不斷地安排計畫

人混成名黑吃黑，傲視江湖有何為； 來日必有奇事出，江山終究為我奪 。 ——蘇俊模

不想死，是人之常情，縱使再兇狠的歹徒，一旦要上刑場，有多少人是能心無畏懼的踏出這一步。對蘇俊模來說也一樣，他當然不想死，他花了整整一年觀察、測試，找尋監所管理的漏洞。

先前提到，因為親友送進監所的白花花鈔票，幫蘇俊模打通了關節，他可以自由行動、當雜役。甚至連跟親友辦理會面時，每次10分鐘的會面時間，雖然他常會延誤，但所方也都睜一隻眼閉一隻眼，「會面時間超過了，管理員會報告說蘇俊模的時間都太長了，他（戒護課長）說過了就算了」。

課長沒意見，底下的人哪有置喙空間「大家眼睛都亮亮的，上面交代什麼事能配合就配合了，所以他才能這樣子到最後予取予求」，但其實，這一次次延誤會面時間，就是蘇俊模測試的一環。

蘇俊模更觀察到，距離會面室最近的第一崗哨，平時衛兵在交接時，下哨的衛兵會把槍枝靠在塔上的欄杆後下來，再由上哨的衛兵上去拿槍，交接班的衛兵「沒有拿槍」的空檔，就在每天早上10點整。於是他計畫好，利用每天辦理會面時間的延誤，試圖讓不同梯次會面的同夥，都能在早上10點出現會面室集體脫逃。

原本蘇俊模的計畫是，他跟其他五名沙鹿案的共犯要集體脫逃，但過程中他跟徐俊能起了口角鬧翻，決定將徐俊能排除在外。但因調舍房時，楊清風與徐俊能被編排在同一舍，就怕風聲走漏，才臨時決定找來吳森山的兩個朋友加入，剔除了楊清風、徐俊能。

確定了越獄夥伴、發現了管理缺漏以及突破點，現在就差最後一步。因為蘇俊模等人是死刑犯，要佩戴腳鐐，這是箝制他們脫逃的最後一個關卡。腦筋動得快的蘇俊模，他想到了，會面時，有些親友會送會客菜給他們加菜，因此他讓在外頭接應的朋友，將長約3－4公分的小鋼鋸跟鉚釘藏進肉塊中，夾帶進所。

也許到這裡又有人會問「有這麼容易嗎？」「都沒有檢查嗎？」但爬梳一路以來蘇俊模「打通關」的過程，獄所人員長時間對於他的縱容，再加上早期獄所管理的鬆散，這些鋼鋸、鉚釘就是送到了蘇俊模等人的手上。他跟共犯們每天鋸一點，鋸開了鐵栓後，再插上自製的鉚釘偽裝，表面上看起來沒有異狀，管理員也沒有察覺。天時、地利、人和，就在72年4月30日，六個人脫逃成功。

越獄後的蘇俊謀等人，逃到了板橋翠華街的一戶民宅裡躲藏，但刑事局早就掌握到獲線報前往埋伏，埋伏了三天，得知蘇俊模等人在脫逃期間，拿到了一把M16步槍，於是嚴密部署，在5月7日凌晨拂曉出擊，歷經了10多分鐘的槍戰，逮回了蘇俊模、吳森山等人。整整一年的計劃逃獄，最後只逃了七天就狼狽落網。

就在蘇俊模重回牢籠後，刑事局又接獲情資，一通電話打進了刑事局，直指，若要破五個多月前，那起世華銀行運鈔車的千萬劫鈔案，就得朝蘇俊模這幾個越獄犯身上著手。

這起劫鈔案，我們先前有提到，當時專案小組辦了160多天都沒線索，現在出現這個線報專案小組很重視，但世華劫鈔案發生時，蘇俊模等人早就被判死刑關押在台中看守所了，能有什麼關聯？細心的專案小組注意到，蘇俊模落網當天，他們手持M16步槍拒捕，而世華銀行運鈔車的劫案，歹徒也拿了把M16步槍，以槍追人，追出了一個名字「游榮佳」。

大搶劫時代來臨？

游榮佳是蘇俊模的舅舅，專案小組發現，平時手頭拮据的游榮佳，前陣子突然出手闊綽，又買機車、又買車很可疑，循線把人逮了回來，突破了他的心防。他坦承，世華運鈔車搶案是的確是他跟同夥陳坤火一起犯下的。