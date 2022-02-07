只有亞洲學生愛補習嗎？全球補習比率最高的竟是俄羅斯！跨國研究大揭秘

採訪撰文：周玉文｜美術設計：林洵安

課後補習的跨國研究

根據教育部每四年更新的調查數據顯示，台灣課外補習費持續攀高，從國小、國中到高中生每人平均年繳補習費都超過五萬元（含才藝、學科、國小安親班）。但補習熱不只在台灣，中研院歐美研究所黃敏雄研究員接受「研之有物」專訪指出，課後補習可說是另類的全球化現象。他蒐集世界各國的數據，進行跨國性比較研究，驗證哪一類型的孩子更可能參加課後的學科補習。

子女學習差，高社經家庭更有能力補救

一早出門早自習，放學後繼續在補習班、家教課奮鬥，這是不少台灣學生的青春回憶。儘管經歷多次教育改革，為何在國高中的教育系統，「補習」始終不曾消失？黃敏雄引入社會學的「彌補優勢」理論（compensatory advantage）來解釋。

我們在學習成長的過程中，難免會遭遇負面事件而受到負面影響。「彌補優勢」的概念是：這類年少時期的負面影響，在家庭社會經濟條件居弱勢的子女身上，經常持續存在、甚至加劇；但是，對於背景較優勢的子女，這類負面影響卻隨著成長而減弱。

例如，課業表現低落的學生，如果成長在家境良好的家庭，往往還是能完成高等教育或進入生涯前景較佳的學程。反之，若是身在文化經濟條件貧乏的家庭，學生通常會進入較差的學程或無法繼續升學。

高社經地位家庭可以透過許多方式，實現這種彌補優勢──找家教、付錢讓小孩上補習班，即是其中之一。相對來說，教育程度較低、經濟條件貧乏的父母，往往沒有足夠的資源提供補救，也缺乏充分資訊和人際網絡，幫助減緩負面影響。即便有些許資源，父母可能會選擇將有限的資源，投資在學習表現比較傑出的子女身上，而不是用來挽救成績低落的子女。

為了確認補習與社經背景的這種關聯，黃敏雄運用2012年「國際學生能力評量計畫（Programme for International Student Assessment, PISA）」數據，進行跨國性的比較研究。

PISA是目前最廣為人知的全球性學習表現評量，每3年進行一次。2012年，PISA調查項目包含了各國的課後補習狀況，並區分為收費與免費，有效樣本來自全球36個國家／地區的15歲中學生，台灣也名列其中。2012年的調查除了補習時數，另外還有「創造性解決問題能力」的評測。

據此，黃敏雄採用PISA關於學科補習及解決問題能力的跨國數據，建構出運算模型，分析各國學生社經背景、能力和參與補習之間的關係。

黃敏雄解釋，解決能力是一項關鍵的指標，代表孩子理解、反思、應用，試圖解決陌生問題的整體能力，與補習可能帶動的學科能力無關；可由此觀察，究竟是哪一種能力類別的孩子更常補習。

全球總補習率最高：俄羅斯！台灣補習率達七成

首先，檢視各國課後補習的普及程度，科目包含科學、數學或所屬國家的語文，結果恐怕將打破「只有亞洲學生愛補習」的迷思！

數據顯示，包含付費與免費補習，全球36個參與調查的國家／地區中，中學生補習比率最高依序為俄羅斯、韓國、上海及新加坡，介於80%～85%。緊跟在後為日本及波蘭，接近80%。接著是台灣，有將近70%的中學生每週補習，排名第7。以色列、香港、葡萄牙、保加利亞及義大利有超過六成的補習率，英國、塞爾維亞及芬蘭則是接近60%。

若僅看「付費補習」比例，前四名沒有改變，但第一名換上新加坡為62%，韓國、上海、俄羅斯介於50%～60%。台灣為36%，排名第11。北歐國家則普遍都低於10%。

若只看「免費補習」比率，則以日本61%最高；其次是北歐國家。台灣則約為34%，比率和付費補習相差無幾。

整體來看，除了俄羅斯之外，韓國、新加坡、上海等升學考試高競爭的東亞地區，補習比例都名列前茅；最不愛補的國家，則是挪威、奧地利和愛爾蘭。北歐國家對於付費補習幾乎都興趣缺缺，偏向免費課輔。

黃敏雄分析，北歐與東亞國家明顯落在光譜兩端，推測與各自的升學制度、文化及社會福利息息相關。好比芬蘭補習率雖然接近六成，但付費僅不到一成，極可能是因為提供多元的免費課程，讓有興趣的學生能在課後自行選擇參加。

而台灣補習比例不低，跨國排行大約位居前五分之一，沒有補習、付費補習及免費補習各占三分之一。不過，付費補習似乎比一般印象來得低？黃敏雄認為，可能原因是台灣的國、高中普遍實施課後輔導（第八節），儘管也依規定收費，但比起一般家教、補習班便宜許多。這種只付少許費用的校內課後輔導，無法在PISA的資料中呈現為付費補習；PISA資料中的付費補習，包含校外營利性機構的補習與個人家教。

圖｜研之有物（資料來源｜黃敏雄）

高社經家庭、解決能力偏低的學生，在多數國家最常付費補習

從數據來看，補習顯然是全球趨勢， 超過半數的國家／地區中學生補習比例在50%以上。那麼，回到研究的核心問題，影響學生參與補習的原因為何？哪一類學生更常補習？以上兩個問題，是否都與補習的付費型態有關？

以家庭社經背景來看，就付費型補習而言，在多數國家中，家庭社經背景越好的學生，越可能去補習（部分國家顯示兩者無關，見下圖）。若是免費型補習，良好的背景並沒有提高補習的機率；在十多個國家中，甚至是降低。

針對問題解決能力，就付費型補習而言，問題解決能力越低的學生，越可能去補習；韓國則是與眾不同，問題解決能力越高的學生，越有可能付費去補習。若是免費型補習，在許多國家中，問題解決能力越低的學生，越可能參加；只有日本、澳門及波蘭相反，問題解決能力越高，越可能參加免費型態的補習。

圖｜研之有物

多數國家裡，優勢家庭用付費補習來搶救孩子課業