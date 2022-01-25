蔡英文「肯定蔣經國」惹議，前文膽姚人多：轉型正義如何在總統公開紀念威權統治者下繼續推動？

總統蔡英文日前出席經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕典禮，蔡英文引用蔣經國曾說過中華民國能生存，主要是堅決反共；面對當前北京對台灣一波又一波的軍事、政治施壓，蔣經國堅定保台立場毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題。

這段發言引起軒然大波，認為蔡英文公然肯定蔣經國這個威權統治者，與過去承諾要推動的轉型正義背道而馳，綠營內段宜康率先發聲批「莫名其妙」，而曾任總統府文膽的姚人多也在今（25）日發出長文，認為有些不能拿出來交換的東西就是價值，問蔡英文是否真的真的準備好「這麼不一致了嗎？」

位於台北市大直北安路的「經國七海文化園區」22日開幕，園區包括已故前總統蔣經國在台唯一保存的故居「七海寓所」，以及首座總統圖書館，一窺蔣經國的家庭生活和史實文物。包括總統蔡英文、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜、前副總統連戰、吳敦義、蔣家後代立委蔣萬安等人都出席參加。

蔡英文當天是怎麼說的？

蔡英文當天致詞時表示，台灣人民如今看待政治領袖方式，已經和過去完全不同，台灣從威權走向民主，社會對蔣經國歷史定位有許多討論；她認為，每一位總統的歷史定位，都應該由人民決定。

蔡英文感謝主辦單位蔣經國基金會董事長錢復的邀請，她認為這不僅是對現任總統的尊重，更代表一種更開放的態度，來面對台灣社會對蔣經國主政時期的各項政策、事件記憶及評價。透過許多人努力支持成立中華民國第一座總統圖書館，蒐集、保存與展示蔣經國時期重要決策與社會事件，歷史能鑑往知來，有錯誤的地方要引以為鑑，有值得學習之處，也要做為借鏡。

她指出：

透過圖書館提供的資料，可讓台灣社會深入了解，更公正評價，這將有助於化解社會分歧，否則在台灣，蔣經國永遠只是一部分人的蔣經國，有些人記得所帶來的經濟發展、安全感，另外有些人記得所代表的威權體制。 蔣經國主政時代是台灣戰後發展關鍵年代，當時威權體制正受到挑戰，台灣經濟成長正在亞洲嶄露頭角，許多層面的社會轉型也在那個時候逐步展開，這段台灣戰後發展經驗都應該被記錄下來。透過這些不同面向的歷史事件，更深入認識蔣經國歷史定位。

蔡英文說，蔣經國主政所面臨的兩岸外交挑戰依然是面對當前變局的重要參考，當時面對兩岸軍事對抗的緊張情勢以及中共當局對台灣的政治圖謀，他曾經說：「我們中華民國到今天所以能夠生存、有前途、有希望、有信心，主要是因為中華民國政府在世界上是堅決反共，不與任何共黨妥協的精神堡壘」。

蔡英文也說，今天兩岸關係時空環境雖然已經有很大轉變，但面對當前北京對台灣一波又一波的軍事、政治施壓，蔣經國堅定保台的立場毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題。

她提到，當前國家挑戰很多，有責任共同面對。差異可以互相尊重，歧見應該彼此溝通，但面對未來的挑戰，必須共同合作，繼續以台灣主體性的立場團結、保衛台灣，為世世代代的台灣人民守住民主自由生活的方式，讓國家繼續往前進。

「民主不是被施予的恩惠」，蔡總統說，期待來到這裡的人經由對過去歷史回顧、檢驗，更能體會台灣可以成為華人社會自由開放的典範，更能感謝一代又一代的人為追求國家經濟發展、獨立、尊嚴與民主、自由所做的犧牲與努力。

綠營一連串質疑，姚人多批：價值錯亂

民進黨前立委段宜康，率先在臉書批評，「莫名其妙，無言以對，現在總統去肯定那個威權體制最頂端的人，當初何必要我們推動轉型正義」？段宜康更說說，「大家說不要只追究加害體制最底層的線民，應該追查下令監控、加害的人。現在總統去肯定那個威權體制最頂端的人，這又算什麼價值？從哪個面向來評價一個當政者，代表評價者的價值觀。難道我們會去肯定希特勒復興德國嗎」？

曾擔任蔡英文的文膽的學者姚人多，今天也在臉書發出長文，他表示自己對於蔡英文去紀念蔣經國的事，感到非常不以為然，他也認為，這是一個價值錯亂的事。當他得知這件事時，第一個反應是「那今年的二二八她面對那些被迫害者及被迫害者家屬時要說什麼，她要拿什麼『人設』去面對那些人？」

「我一直覺得，在政治上總是有一些東西不應該被拿出來交換，而這些不能交換的東西便構成了價值。」

姚人多批評，蔡英文把轉型正義拿去政治市場上交換，或是說，她把轉型正義拿來做為政黨角力與政治攻防的工具，這是錯的，甚至是不道德的。他坦言，如果允許蔡英文打蔣經國牌，往後就會看到一個有時候紀念蔣經國，有時候紀念鄭南榕的蔡英文，「妳準備好要活得這麼不一致了嗎？」

不過，姚人多也強調，他這篇文章不是為了「打臉蔡英文」，更力讚蔡英文是一位好總統，國民黨任何一任總統都比不過她。姚人多表示自己是以一個社會學者的身分寫這篇文章，「所以請不要說蔡英文前文膽打臉蔡英文。我希望她能更好，為了要更好，就必須承認，一位好總統並不代表她做的每一件事都是對的。」

台獨聯盟日前則透過聲明稿表示，反對蔡總統將中華民國與台灣混用或合用。希特勒、佛朗哥等獨裁者皆是反共人士，「反共」無法因而具有統治正當性。不同意許多媒體所認為，蔡總統是在推崇蔣經國，綜觀蔡總統演講全文，顯然並無此意。

台獨聯盟說，相信蔡英文很清楚，再多的新史料，也很難逆轉蔣經國是個軍事獨裁者的定位。蔣經國雖口口聲聲反共，但並不支持民主、自由、人權，也是將蘇維埃式的統治手法，情報、監控、高壓等迫害人權手段帶入台灣的推手。

台獨聯盟表示，蔣經國掌權時期，軍警特務一把抓，不折不扣是警察國家、恐怖統治、極權國家的典型範例。不能忘記美麗島事件、林宅血案、陳文成被自殺等反民主、反人權事件，皆發生在蔣經國執政時期。蔡英文犯了引喻失義的謬誤。兩蔣名為總統，實為帝王；作為蔣氏王朝的二世祖，蔣經國的「保台」，毋寧說是在「保蔣」；唯有確保台灣不落入中國掌握，蔣家的基業才能存續。