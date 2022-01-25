《食神》 中的公雞碗哪裡來？從一名華人陶瓷師傅移民當地，到成為「陶瓷之都」的泰國南邦

（中央社）港星周星馳主演電影《食神》 中的公雞碗讓許多影迷印象深刻，不過很多人不知道，泰國北部的南邦府以製作陶瓷聞名，因此有陶瓷之都的稱號，也是泰國知名的公雞碗出產地。

位於泰國北部的南邦（Lampang）旅遊名氣不如隔鄰的清邁，但事實上南邦擁有著悠久的歷史和豐富的人文風情，離南邦市中心不遠處的塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum），就講述了一段華人移民到南邦的故事以及南邦的陶瓷發展史。

Photo Credit：中央社記者呂欣憓南邦府攝 泰國北部的南邦府以出產陶瓷製品聞名，圖為塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum ）創辦人陳森裕的大女兒在博物館中製作陶瓷碗。

塔那磨里陶瓷工廠的創辦人是1911年出生在廣東的陳森裕，他從廣東移居到越南後再移居到泰國，陳森裕本身就是陶瓷師傅，定居清邁後1955年他在南邦發現了適合製作陶瓷的高嶺土，並隨後在1965年於南邦開設了南邦第一座陶瓷工廠塔那磨里，也設立了南邦第一座龍窯（Dragon Kiln）。

儘管目前的陶瓷作品多數改用電燒，傳統的柴燒龍窯已經沒有在使用，但目前博物館內仍可以看到保存良好的兩座龍窯，讓民眾可以一邊參觀一邊想像當年傳統窯燒的方式。

Photo Credit：中央社記者呂欣憓南邦府攝 泰國北部的南邦府以出產陶瓷製品聞名，圖為塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum ）工作人員正在展示製作陶碗的過程。

陳家第二代接著在1990年到2003年間兩度轉型，把陶瓷工廠轉型成為製作藝術陶瓷，相關產品外銷到超過70個國家，接著他們在2012年設立了塔那磨里陶瓷博物館，向社會大眾展示南邦的陶瓷發展歷史、公雞碗的製作過程以及藝術成就。

在農業社會，農民伴隨著雞啼聲日出而作、日落而息，公雞碗因此又代表了諧音的「起家碗」，象徵了農業社會人們以辛勤工作換取安身立命，而通常公雞會搭配上牡丹或是芭蕉，象徵富貴和枝葉繁榮，傳統的公雞碗身會有手掌握住碗的痕跡，塔那磨里製作的公雞碗就保留這樣的傳統。

由於能夠手工彩繪公雞碗的師傅越來越少，當今許多公雞碗多由機器彩繪，塔那磨里目前只有2位師傅以及陳森裕的大女兒可以手繪公雞碗，純手工的量有限，每天約可以彩繪30到50個碗。

Photo Credit：中央社記者呂欣憓南邦府攝 泰國北部的南邦府以出產陶瓷製品聞名，圖為塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum ）的師傅正在手繪公雞碗，這已是越來越少人會的技術。

目前在博物館內展示了許多不同種類的公雞碗，例如全世界最小的公雞碗還有鑲金的公雞碗，同時也展示了陶瓷做成的各種物品如花瓶和各式廚具，塔那磨里的發展史具體而微地呈現了南邦府的陶瓷發展史，目前南邦仍有上千座的陶瓷工廠，有些也轉型成為觀光工廠，以寓教於樂的方式讓更多旅客了解南邦的歷史。

Photo Credit：中央社記者呂欣憓南邦府攝 泰國北部的南邦府以出產陶瓷製品聞名，圖為塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum ）的龍窯，目前已經沒有在使用而是做為展示之用。

Photo Credit：中央社記者呂欣憓南邦府攝 泰國北部的南邦府以出產陶瓷製品聞名，特別是由華人帶來的公雞碗文化。圖為塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum ）展示的公雞碗。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒