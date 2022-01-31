烏克蘭情勢箭在弦上，美、俄各自展開大規模軍演，為可能爆發的衝突「勵兵秣馬」

俄羅斯、白羅斯於烏克蘭北邊展開聯合軍演，俄海軍多艦隊軍演

《衛報》（The Guardian）1月17日報導，俄國開始調派軍隊，前往烏克蘭的北邊鄰居白羅斯。兩國準備進行名為「聯盟決心」（United Resolve）聯合軍事演習。《路透社》（Reuters）報導，此項聯合軍演將分成兩階段進行。第一階段的演習將進行到2月9日，雙方演練部署軍隊、保護軍事設施和評估軍隊的對空防禦能力。而第二階段的演習將從2月10日進行至2月20日，兩國將演練摧毀非法武裝部隊、偵查小組等。

俄國防部副部長福明（Alexander Fomin）表示：「這項軍演是為了對抗和防禦外來侵略、對抗恐怖主義，和保護兩國利益的相關任務上統一步調。」他指出，俄國12架蘇愷35（ Sukhoi Su-35）戰機、兩組S-400防空飛彈系統（S-400 Missle System）和一組鎧甲-S1飛彈系統（Pantsir missile system）將會在演練中進行部署。

除與白羅斯進行聯合軍演外，俄國將在接下來數月橫跨數個海域進行海上軍演。《美國海軍新聞》（USNI News）報導，俄國海軍將進行一系列的海上演習，演習將分別在地中海、北大西洋、北海、鄂霍次克海和太平洋進行，預計有超過140艘軍艦、60架軍機和超過一萬名的軍隊參演。俄國國防部聲明稱：「此次演習的主要目的是保護俄國在各大洋的國家利益，並對抗來自海上的軍事威脅。」

美國第五艦隊地中海軍演

由於烏克蘭緊張情勢的升溫，牽動著美國於歐洲的軍事部署和行動。美國國防部於2021年12月28日下令「杜魯門號」（USS Harry S Truman）航空母艦戰鬥群留守地中海。

《美國海軍新聞》（USNI News）報導，美國國防部長奧斯丁（Loyld Austin）考慮到俄烏邊境的局勢緊張，下令杜魯門號航空母艦戰鬥群留守地中海。依照原本的行程，杜魯門號航艦打擊群應穿越蘇伊世運河，返回中東進行部署。報導引述一位國防官員表示，此決定是要確保美國對歐洲盟友在區域安全的保證，不過他並未直接提到烏俄的邊境問題。

1月21日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）於瑞士進行會談，雖雙方同意之後持續展開對話，但目前仍未有實際成果。在美、俄兩國未果之際，《國會山莊報》（The Hill）報導，美國國防部宣布北約（NATO）將在1月24日至2月4日於地中海舉行名為「海王星打擊2022」（Neptune Strike 22 Exercises）軍演。

國防部發言人科比（John Kirby）表示，此次軍演旨在展示北約有能力整合航艦打擊群的尖端海上打擊力量，以支援北約的威懾和防禦行動。他特別強調：「此次演習早在2020年時就開始籌備，與俄國軍隊在烏克蘭東部邊境集結無關。」另外，留守地中海的杜魯門號航艦打擊群，預計也將參與此次演習。

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在美國防部公佈此項軍演後，於其個人推特上發文表示：「北約將採取必要手段保護和防衛其成員國。」他還表示：「海王星打擊2022演習是跨大西洋團結的重大象徵。」

報導還提到，目前北約軍隊和武器近日已移動到烏克蘭附近的區域。西班牙已派出數艘軍艦前往地中海和黑海，且正在考慮是否派戰機前往保加利亞。同一時間，北歐丹麥的護衛艦正前往波羅的海，而法國則派遣軍隊前往羅馬利亞。再加上數日前，美國允許波羅的海三國且是北約成員國的拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞，把美製武器給烏克蘭使用。

值得關注的是，《紐約時報》（The New York Times）1月23日報導，美總統拜登（Joe Biden）正考慮是否要調派數千美軍、軍艦和軍機，前往美國於波羅的海和東歐的北約盟國。報導分析，此舉將標誌拜登政府對俄態度的重大轉變。因為擔心任何舉動會激怒俄羅斯入侵，直到最近，拜登政府仍對烏克蘭採取相對克制的立場，但隨著俄國總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）加大對烏克蘭的威脅，且美、俄間的外交會談未能展現成果的情況下，拜登政府現在可能放棄不挑釁的戰略。

報導引述一名不具名的美國防官員表示，1月22日一場於馬里蘭州大衛營（Camp David）的會議中，國防部資深官員向拜登提出幾項方案，這些方案包含向東歐國家派1,000至5,000名士兵等，且若情況惡化、這個數字可能會增加10倍。官員預計拜登最快將在本周做出決定。倘若拜登同意增兵，這些新增至東歐國家的軍隊人員中，部分需要從美國本土調派。

這名官員並未詳細描述地面部隊增援方案，但現任和前任指揮官表示：「應納入更多防空、工程、後勤和砲兵部隊。」除軍隊以外，拜登還可以批准向該地區增派飛機。據波蘭國防部稱，目前約有4,000名美軍和1,000名其他北約部隊駐紮在波蘭，波羅的海國家也有大約4000名北約軍隊。

曾在美國國防部負責歐洲和北約政策的前高層官員湯森（Jim Townsend）說：「要阻止普亭，這可能太少太晚了。」他表示：「如果俄羅斯人幾周後真入侵烏克蘭，這5,000人應該只是美國和盟國軍隊強化的一個『訂金』（down payment）。西歐應再次成為一個武裝陣營。」

美日結束多日菲律賓海軍演，39架解放軍軍機擾台？

美國總統拜登和日本首相岸田文雄（Kishida Fumio ）於1月21日舉行視訊峰會的同時，《日本放送協會》（NHK）報導，美國海軍、日本海上自衛隊於1月17日至1月22日，在沖繩南方海域實施聯合軍演。此次演訓，日方派出大型護衛艦日向號直升機航艦，美方派出卡爾文森號航艦（USS Carl Vinson, CVN-70）、林肯號航艦（USS Abraham Lincoln, CVN-72），及兩棲突擊艦美利堅號（USS America, LHA-6）、艾塞克斯號（USS Essex, LHD-2）與多艘驅逐艦等進行聯合軍演。