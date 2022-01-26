「聯俄抗中」言論引發喧然大波，德國海軍司令請辭究竟為何？

文：德國之聲中文網

德國海軍司令舍恩巴赫（Kay-Achim Schönbach）對俄羅斯和烏克蘭局勢的爭議言論引起輿論嘩然後，主動提出辭職。德國防長拉姆布萊希特（Christine Lambrecht，社民黨）週末已接受了舍恩巴赫的辭呈。

舍恩巴赫上週五（1月21日）在新德里參加了印度著名軍事智庫馬諾哈爾・帕里卡爾國防研究與分析研究所（MP-IDSA）的一場研討會。他在提問環節中談到對俄羅斯關係時，對柏林的現行政策流露出質疑，他認為普亭（Vladimir Putin）「眼下真正想要的是尊重」，而「給他尊重是很容易的，而且可能也是他應得的。」

在目前烏克蘭局勢一觸即發的背景下，提到2014年被俄羅斯吞併的克里米亞半島，舍恩巴赫輕描淡寫地說，對烏克蘭來說「克里米亞已經丟了，永遠也回不來了，這是事實。」

雖然舍恩巴赫在會議上講到，發言部分僅代表他的「個人觀點」，但他是以正式身份參加這場活動，面對的也有印度軍方代表，而且整場活動在YouTube上直播。德國媒體分析認為，這位海軍司令不可能沒有意識自己講話的傳播效應。

果然，有關言論的影片在推特上迅速流傳，立刻在烏克蘭引起憤怒。外交部召見德國駐基輔大使，烏克蘭駐德大使也大聲抗議。舍恩巴赫後來在推特上表示道歉，稱自己有關安全政策的言論是「欠考慮」的。但木已成舟，損失難以挽回，他在輿論壓力下請辭。

劍指中國

除了上述出格言論，舍恩巴赫還講了一些讓不少德國人大跌眼鏡的話。他認為俄羅斯是西方應該爭取的對象：「我們，印度和德國，需要俄羅斯，因為我們需要俄羅斯來對抗中國。」

這位海軍將領甚至從宗教的角度來闡述自己的地緣政治思路，他自稱是「極端的天主教徒」，而信仰東正教的俄羅斯「是個基督教國家」。「普亭是無神論者，不過這沒關係。這個大國，即便不是民主國家，但以它為雙邊夥伴，與歐盟和美國平起平坐，還是更容易，這也可能會讓俄羅斯遠離中國。」

他認為中國「不是一個我們曾經以為的友好的國家」，而是「比對手更甚」，是比俄羅斯更大的威脅。他還指出，中國試圖分裂歐盟和北約，「這必須予以終結，而最終唯一的出路是運用武力。」他認為印度必須打造一個廣泛的抗中聯盟：「我相信，會有戰爭，或許不會在未來一兩年，但會在未來十到二十年裡。」

烏克蘭駐德國大使在接受媒體採訪時稱，這位海軍司令所言體現了「德國式的傲慢和自大狂」，「德國聯邦國防軍最高統帥之一，還在夢想同戰爭犯普亭一起打造對付中國的現代版德俄十字軍東征」，令人匪夷所思。

德國媒體也批評舍恩巴赫講話不考慮後果，而且思維方式有問題。《南德意志報》評論稱，舍恩巴赫的言論簡直是「一種結合地緣政治熱情和宗教陰謀論的無法理性解釋的混合。」

《每日鏡報》指出，在柏林在烏克蘭衝突問題上本已左右兩難的情況下，這位海軍司令「讓德國政府陷入尷尬境地。」《科隆總匯報》指出，舍恩巴赫不是捍衛烏克蘭主權不可侵犯、對侵略者指明紅線，而是稱克里米亞半島就這麼「丟了」，無異於削弱西方陣營的談判籌碼。

《法蘭克福評論報》寫道：「『尊重』普亭不應成為衡量理性和平政策的一種標準，而『極端』天主教信仰更萬萬不能。」

《日報》分析事件背景指出，這件事表明，外交和國防政策是目前德國政治中的一個空白，新的聯邦政府尚未能用具有連貫性的內容來填補。「為什麼一個德國將軍，要在印度就印太政策發表基本戰略演講？難道德國沒有別的對世界地圖更捻熟於心的政治家了嗎？」

軍艦遠航，司令踩點作報告

舍恩巴赫出席這場活動的緣由是，德國海軍護衛艦「巴伐利亞」號巡航印太海域，在印度孟買停靠、訪問。以此為契機，德國海軍司令應邀在新德里，就德國印太戰略作報告。舍恩巴赫的報告，似乎還算中規中矩，問題出在了之後的提問討論環節。

舍恩巴赫在海外講壇上引起注意，並不是第一次。去年12月，舍恩巴赫在新加坡參加了總部位於倫敦的國際戰略研究所舉辦的一次講座。他也講到中國是「不斷增長的霸權國家，正在利用其權力和金錢向歐洲推進，對國際秩序施加壓力。」

在媒體提問環節，有記者問起「巴伐利亞」號為何不駛過台灣海峽，他回答說：「這一次，我們從一小步開始……可能我們下次會在雙邊基礎上通過台灣海峽。」

「巴伐利亞」號之前剛剛穿越了南中國海，這是近20年來首次有德國軍艦駛入南海。

56歲的舍恩巴赫出身軍人家庭，父親官至上校。他在高中畢業後就入伍從軍，畢業於漢堡聯邦國防軍大學。舍恩巴赫的仕途可謂一帆風順。2016年他被授予中將軍銜，兩年後出任聲譽極高的弗倫斯堡海軍軍官學校的指揮官。

2018年，他被調到國防部出任戰略和軍隊行動部門的副司長。2021年3月被任命為聯邦國防軍海軍總監，官階相當於總司令。

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