蓋達組織、塔利班與伊斯蘭國都要求釋放她，涉嫌恐攻遭美國判86年的「西迪基」是誰？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國德克薩斯州科利維爾縣（Colleyville）於今（2022）年1月15日發生人質威脅事件，44歲的英國籍兇嫌阿卡拉姆（Malik Faisal Akram），先是闖入一間當地正在舉行彌撒儀式的猶太教堂「貝斯以色列公理會」，隨後挾持了教堂內的一名拉比（Rabbi）和三位信眾做為人質，其中一名人質在事件發生6小時左右獲釋。

根據《路透社》報導，有關單位在接到報案後，立即派出特種武器和戰術部隊（S.W.A.T）以及談判專家前往現場，在雙方僵持超過10個多小時後，由美國聯邦調查局（FBI）攻入教堂並擊斃挾持者，剩下的三名人質也營救成功。

聯邦調查局將這場事件定調為「仇恨犯罪」以及「恐怖主義行為」，該局德州達拉斯特別負責人馬修・德薩諾（Matthew DeSarno）表示：「這並不是隨機事件，這是刻意的恐攻行為，我們不會容忍任何針對猶太社區的恐怖主義發生。」

美國總統拜登（Joe Biden）也強烈譴責此次人質挾持事件，並在事件後發出聲明。

「我要對那些打算在美國境內散佈仇恨犯罪的人說清楚，我們堅決反對任何反猶主義（Anti-Semitism）以及極端主義（Extremism）在美國境內興起」拜登在聲明中提及。

而在阿卡拉姆被擊斃後，美國執法部門及諸多媒體則將焦點轉至阿卡拉姆的犯案動機。

兩名執法人員告訴美國《有線電視新聞網》（CNN），相關調查人員認為阿卡拉姆劫持人質的動機，疑似是希望美方釋放在德州沃斯堡（FortWorth）的「卡斯韋爾聯邦醫療中心」（Federal Medical Center-Carswell）監獄服刑的女子阿菲亞・西迪基（Aafia Siddiqui），阿卡拉姆在對峙中也聲稱自己是西迪基的兄長。

然而，西迪基的委任律師阿爾巴利（Marwa Elbially）直接反駁兇嫌的說法，其表示阿卡拉姆並不是西迪基的親屬，西迪基也絕對沒有參與此次猶太教堂劫持人質事件，西迪基的家屬在事發後也強烈譴責阿卡拉姆的恐攻行徑。

阿爾巴利說道：「她（西迪基）不希望對任何人採取任何形式的暴力，尤其是以她的名義犯案。」

究竟誰是西迪基？

據《法國24電視台》（France 24）描述，西迪基是一位在美國受過高等教育的巴基斯坦籍神經學家，她於2008年7月在阿富汗東部遭到阿富汗國家安全部隊拘留訊問，美國官方聲稱，西迪基攜帶有關製造放射性武器「髒彈」（Dirty bomb）的文檔，同時發現其存有襲擊紐約市地標建築帝國大廈和布魯克林大橋的手寫筆記。

在審訊過程中，西迪基趁機奪取了一名美國士兵的步槍，同時大喊「美國去死」和「我要殺了美國人」！隨後她便向審訊人員、一名美國軍官與聯邦調查局特工開火，所幸最終無人死亡，但西迪基隨後也被依殺人未遂罪名起訴。

2010年，西迪基因7項罪名遭美國判處86年監禁，罪名之一便包含謀殺阿富汗在美公民未遂以及武裝襲擊駐阿富汗的美國軍官與僱員。

然而，美方定罪西迪基的行徑，卻引起了伊斯蘭激進團體以及恐怖份子的關注與反撲，伊斯蘭國（ISIS）、蓋達組織（Al Qaeda）和塔利班（Taliban）都曾要求美國政府釋放西迪基，以此交換遭上述團體俘虜的美國公民。

美國媒體《NBC》指出，蓋達組織首領艾曼・查瓦希里（Ayman al-Zawahri）屢次要求釋放西迪基，並曾於2011年向美方喊話，欲用遭蓋達組織綁架的「美國國際開發總署」（USAID）承包商華倫・溫斯坦（Warren Weinstein）來交換西迪基；分別於2009年、2011年遭塔利班組織綁架的美國陸軍士官鮑・伯格達爾（Bowe Bergdahl）以及瑞士旅客大衛（Olivier David Och）和魏德默（Daniela Widmer），也曾被塔利班擺上交換西迪基的談判桌；2014年遭遜尼派聖戰組織伊斯蘭國斬首的戰地記者詹姆斯．佛利（James Foley），亦遭伊斯蘭國當作談判籌碼以換取西迪基獲釋的機會。

除伊斯蘭激進團體外，巴基斯坦官方也多次提出互換人質的想法，土耳其《廣播電視公司國際頻道》（TRT World）便披露，在西迪基被美國定罪後，不僅諸多巴基斯坦民眾紛紛走上街頭抗議美國的作為，連時任巴基斯坦總理吉拉尼（Yousuf Raza Gilani）以及巴基斯坦議會，都承諾會盡最大的努力協助西迪基從監獄中獲釋，吉拉尼甚至將西迪基稱作「國家的女兒」（the Daughter of the Nation）。

然而西方媒體卻長期將西迪基描繪成與恐怖主義有關的「蓋達組織夫人」（Lady Al Qaeda），形象在兩方間形成鮮明對比。

事實上，近幾個月來，美國民間要求釋放和遣送西迪基回巴基斯坦的呼聲也持續升高。據卡達《半島電視台》報導，美國鋼鐵工人聯合會於2021年9月通過決議，呼籲美國政府釋放西迪基，並應允許無國界醫生（MSF）評估西迪基在獄中遭到的身心創傷。

同年10月，超過20個美國地方及國家人權、宗教團體將西迪基稱作「美國反恐戰爭的政治受害者」，這些團體亦曾集結在巴基斯坦駐紐約領事館外抗議，要求美國政府釋放西迪基，並敦促巴基斯坦政府應有更積極的作為來協助西迪基。

為什麼要求釋放西迪基的聲浪遽增？