美國「薪情」成社群熱門討論話題，你認為台灣民眾的平均年薪大約多少？

《關鍵評論網》詢問6個領域的民眾,年齡落在25至35歲之間,針對台灣民眾平均年薪(並非中位數)的想像。結果以醫療行業年薪65萬元,居首位;其次是金融業年薪62萬元;再來是,政治領域60萬元,此後依序科技、補教、媒體均落在50萬元左右。

不過,104人資調查2022年平均年薪總額65萬元,工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為新台幣50.1萬元,平均每月約4.2萬元,這也代表多數青年,對平均年薪認知和實際情況落差大,卻和中位數較為相近。

美國「薪情」成社群熱門討論話題

近日,賓州大學華頓商學院(Wharton School at the University of Pennsylvania)教授妮娜・史托明格爾(Nina Strohminger)在社群媒體上,詢問美國人平均年薪大概有多少,獲得熱烈回應。

其中一名學生回應美國人平均年薪是80萬元(新台幣2240萬元)。史托明格爾對此強調,學生理解和現實情況落差非常大,現實情況僅有4.5萬美元(新台幣126萬元)。

另一名教授哈佛大學(Harvard University)史蒂芬妮・斯坦契瓦(Stefanie Stantcheva)說:「低收入民眾覺得別人全是低收入,富人認為其他人也都很有錢。」

柏克萊加大(University of California-Berkeley)接受《華盛頓郵報》訪談時表示,估算一般民眾財物狀況時,民眾常以自身生活經驗設想,而非基於現實。根據美國社會安全署(SSA)統計,美國民眾於2021年平均年薪,是5萬3383元,年薪中位數則是3萬4612元。

台灣不同行業認知平均年薪落差大,區間在50至65萬

為了解台灣的情況,《關鍵評論網》實際詢問科技、補教、媒體、醫療、政治以及金融業等,6個領域的民眾,對台灣民眾平均年薪(並非中位數)的想法。他們年齡則落在25至35歲之間。

在科技業通訊連接器大廠工作的謝先生表示,平均年薪應該落於50萬,他認為從過去經驗判斷,這個數字,受惠景氣好轉,近日應該略高一些;再來,補教業余先生也持相同數字,這樣換算下來,月薪落在4.1萬元左右。

接著是,知名新媒體公司上班的陳小姐表示,每位民眾應要有4.2萬,相當於年薪50.4萬;政治工作者David給出的數字略高於前面民眾,大概是60萬元;而在醫院工作的蔡小姐則強調,台灣人平均年薪應該有65萬元。

最後,銀行業陳小姐說:「我覺得(年薪)差距很大」,但平均年薪都有62萬以上,另外他強調,有一名在便利商店擔任組長的朋友,年薪是110萬,強調薪水呈現極端分佈的現象。不過他也提到由於各行業類型又細分昔當多,通常不能相提而論。

平均年薪65.6萬元,和民眾想像落差大

不過,104人資學院資深副總經理花梓馨告訴《經濟日報》,調查指出台灣民眾平均年薪總額(含津貼、固定保障年終/年中獎金、以及績效獎金)在64萬元上下徘徊3年後,2022年終於攻上65萬元。薪資成長的原因是,2021年前3季外銷暢旺,推動薪資成長。

根據2021年的數據顯示,平均年薪總額前10名產業:半導體92.1萬元最高;再來是電信及通訊業,83.9萬元;然後,金融業80.8萬元;接著電腦及消費性電子製造業,80.1萬元。

此後5至10名依序是電子零組件相關業、軟體及網路業、營建業、光電及光學相關業、化工與石化業、法律會計顧問研發業,平均年薪總額均有70萬元以上。

花梓馨說,2021年學士起薪3.1萬,5年來首次下滑;碩士則落在3.5萬,是6年來首次下跌。對此特別情況,花梓馨說由於疫情肆虐,再加上預期心理,新鮮人談薪籌碼有限,才導致起薪雙雙降低。

近日主計總處公布2020年薪中位數據,工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為新台幣50.1萬元,平均每月約4.2萬元,意味全台仍有半數受僱員工年薪未達51萬元。

展望2022年,根據104人力銀行調查顯示,47.7%企業表示將新增職缺,新增職缺重點產業為半導體業、電腦及消費性電子製造業,以及軟體網路業。其中,半導體業將有67.1%企業將新增職缺,比率是所有產業之冠。

