美國「薪情」成社群熱門討論話題，你認為台灣民眾的平均年薪大約多少？

《關鍵評論網》詢問6個領域的民眾，年齡落在25至35歲之間，針對台灣民眾平均年薪（並非中位數）的想像。結果以醫療行業年薪65萬元，居首位；其次是金融業年薪62萬元；再來是，政治領域60萬元，此後依序科技、補教、媒體均落在50萬元左右。

不過，104人資調查2022年平均年薪總額65萬元，工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為新台幣50.1萬元，平均每月約4.2萬元，這也代表多數青年，對平均年薪認知和實際情況落差大，卻和中位數較為相近。

美國「薪情」成社群熱門討論話題

近日，賓州大學華頓商學院（Wharton School at the University of Pennsylvania）教授妮娜・史托明格爾（Nina Strohminger）在社群媒體上，詢問美國人平均年薪大概有多少，獲得熱烈回應。

其中一名學生回應美國人平均年薪是80萬元（新台幣2240萬元）。史托明格爾對此強調，學生理解和現實情況落差非常大，現實情況僅有4.5萬美元（新台幣126萬元）。

另一名教授哈佛大學（Harvard University）史蒂芬妮・斯坦契瓦（Stefanie Stantcheva）說：「低收入民眾覺得別人全是低收入，富人認為其他人也都很有錢。」

柏克萊加大（University of California-Berkeley）接受《華盛頓郵報》訪談時表示，估算一般民眾財物狀況時，民眾常以自身生活經驗設想，而非基於現實。根據美國社會安全署（SSA）統計，美國民眾於2021年平均年薪，是5萬3383元，年薪中位數則是3萬4612元。

台灣不同行業認知平均年薪落差大，區間在50至65萬

為了解台灣的情況，《關鍵評論網》實際詢問科技、補教、媒體、醫療、政治以及金融業等，6個領域的民眾，對台灣民眾平均年薪（並非中位數）的想法。他們年齡則落在25至35歲之間。

在科技業通訊連接器大廠工作的謝先生表示，平均年薪應該落於50萬，他認為從過去經驗判斷，這個數字，受惠景氣好轉，近日應該略高一些；再來，補教業余先生也持相同數字，這樣換算下來，月薪落在4.1萬元左右。

接著是，知名新媒體公司上班的陳小姐表示，每位民眾應要有4.2萬，相當於年薪50.4萬；政治工作者David給出的數字略高於前面民眾，大概是60萬元；而在醫院工作的蔡小姐則強調，台灣人平均年薪應該有65萬元。

最後，銀行業陳小姐說：「我覺得（年薪）差距很大」，但平均年薪都有62萬以上，另外他強調，有一名在便利商店擔任組長的朋友，年薪是110萬，強調薪水呈現極端分佈的現象。不過他也提到由於各行業類型又細分昔當多，通常不能相提而論。

平均年薪65.6萬元，和民眾想像落差大

不過，104人資學院資深副總經理花梓馨告訴《經濟日報》，調查指出台灣民眾平均年薪總額（含津貼、固定保障年終／年中獎金、以及績效獎金）在64萬元上下徘徊3年後，2022年終於攻上65萬元。薪資成長的原因是，2021年前3季外銷暢旺，推動薪資成長。

根據2021年的數據顯示，平均年薪總額前10名產業：半導體92.1萬元最高；再來是電信及通訊業，83.9萬元；然後，金融業80.8萬元；接著電腦及消費性電子製造業，80.1萬元。

此後5至10名依序是電子零組件相關業、軟體及網路業、營建業、光電及光學相關業、化工與石化業、法律會計顧問研發業，平均年薪總額均有70萬元以上。

花梓馨說，2021年學士起薪3.1萬，5年來首次下滑；碩士則落在3.5萬，是6年來首次下跌。對此特別情況，花梓馨說由於疫情肆虐，再加上預期心理，新鮮人談薪籌碼有限，才導致起薪雙雙降低。

近日主計總處公布2020年薪中位數據，工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為新台幣50.1萬元，平均每月約4.2萬元，意味全台仍有半數受僱員工年薪未達51萬元。

展望2022年，根據104人力銀行調查顯示，47.7%企業表示將新增職缺，新增職缺重點產業為半導體業、電腦及消費性電子製造業，以及軟體網路業。其中，半導體業將有67.1%企業將新增職缺，比率是所有產業之冠。

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核稿編輯：翁世航