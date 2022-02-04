【展覽】吳家昀《往復回返》（下）：在作品的層次之間，終日面對「何以身為自己」的難題

文：吳家瑀（曾任藝術雜誌採訪編輯、藝術行政打雜工）

往復日常，與海交感

沒有什麼比海更明白冤屈：被繩索綁上磚頭的屍體，掉進海裏的證物，奉命召喚亡魂的西瓜，漂洋過海的魚之雕塑，每一個亡者的故事都刻在海裏。也沒有什麼比海更懂得愛情：海嘯來襲時美好的家庭正準備分吃家庭裝森永布丁，寧死不屈的男女相約殉情，在海裏中槍的士兵身上藏著寫給情人的遺書，在人間還未談完的情，落在海裏就凍結成永恆。……海通通都知道。——黃怡，〈水體〉，《擠迫之城的戀愛方法》

往復回返，難道就這麼以迴圈、重複，作弄芸芸眾生，教我們磨耗成徒勞、虛晃以度日？《無盡》【圖1】裡人物象徵的微塵眾相表面上也是這般：數度重演著，彷彿集體夢遊，在封閉建築（體系）裡懵走。恍惚裡數數如數綿羊，可總數不到一，或在無處之沿海搬運巨石，種種輪替不止。

Photo Credit: 吳家昀提供 【圖1】吳家昀《無盡》，電影，彩色，2.35:1，13 分，2021

然而，吳家昀想讓觀者會意的，可能不盡如此。她設有一將醒未醒時刻，讓當局者跳脫均質緩慢的重複，像是離魂、也像是觀戲，旁觀自己在儀式中舉重若輕，把當下現實轉換成劇場，神聖與世俗於焉共存。

對照劇場導演彼得．布魯克（Peter Brook）認為，劇場的存在就像電光石火的剎那，是為讓參與者瞥見已然滲透到日常、卻又不被感官所見的無形真實，[1]《無盡》的場景布局，暗示了此處的無形真實來自角色若有似無醒覺，超驗感知的那片勻靜海象幽冥神性。

海與人的內在連繫，讓人想到榮格（Carl Gustav Jung）解釋心理結構時給出的比方，若再匯合道家思想，其比喻之貼切及予人會心，則不只是因為海或隱或顯著島嶼，猶如意識明滅，以及海床綿延到無處不相連，如集體潛意識，還在於海作為一總體經驗智慧的象徵，以潮汐往復，向人們啟示如此模式、屢以凡常，是它終將持續的永恆復歸。

始終如一的規律變遷，提示往復回返本就是自然運行的法則，法則中萬物總會回歸到原始樣態，如同海縱然將生命生消輪替，其循環也終歸是同樣的元素組成。

至此再倒轉回去細看吳家昀的《空》，那些從離散段落串起的時序脈絡，原來已在後設整合中浮現它們令其執迷的共同點：只見風、光、水、影等元素在黑暗中同語反覆，隱約道出從紛異收斂回本質的處世態度，似在期許心思像海，無論覆滅多少時間、吐納多少現象，仍舊會追回它初始萌生的樣子，保持初心。

若說狂浪與海嘯是海的情感，那麼海作為生命相對之大年，終究以情感上的無動於衷（回到海平面），預示給耽迷印象的短暫我們：關於永恆的真相，只能是精神性的操練，練習除卻對概念、定義、表象等裝飾效果的迷戀、除卻只看眼前所以僅記認徒勞的短淺，練習從局部退遠到全觀，直到曉得自我捱度困局的此刻，也不過是即將抵達之前的過場，這才算是體悟了海。

當然，若道日常迴圈肇致乏力，只因以理性計算代價所以作繭自縛，實是過於輕省的說法。對於吳家昀作品《時差》【圖2】所示的藝術創作者乃至所有人，追尋如海的自在，遠非如歸屬那般輕易，更像是選擇相信從未來寄予現在的承諾，承諾不論周折、無關兌現，我仍擁有僅僅是做為我活著、無須給誰定義的生命盎然。

Photo Credit: 吳家昀提供 【圖2】吳家昀《時差》，劇情，彩色，2.35:1，18 分，2020

城市展場，生命場景

本次展出的《空》、《失去之歌III-I》、《無盡》，以及三部放映作品《走浪人》、《塵埃》與《時差》，都透露吳家昀的創作傾向阻閥影音流量，以低限諸般敘事的可能，教它們湧向觀者時已如浪尾碎沫。

如果說電影院的屏幕（screen），以其全面的籌措支配和洶湧深情擄獲我們整副身心，教我們暫且與所屬時空斷開、捨棄自己，那麼動態影像映照於觀者的作用，更似於顯示器（display），僅僅向我們鬆散地呈現圖像與訊息。

對於認同的指向，動態影像不若電影緊縮明確，使觀者更能帶著自己的意識與疑問，從中汲取回應。而對於外部世界的攔截，動態影像亦不若電影決絕周延，可正由於卸除了厚重帷幢的簾幕，動態影像要的是現實脈絡得以漶進觀者視聽，疏通更為紛繁寬闊的理解。

因為如此，動態影像所在的場域背景甚為關鍵，它是否有效、觀者怎麼理解其內在與表演性，端看場域裡存在的索引或徵象，不論揭櫫或隱蔽，都有助於觀者捕捉動態影像的可見性，與所在地方的共鳴能力、可能承載的意義。

吳家昀於《往復回返》展出的動態影像與放映作品，其可見性便是由本身與城市、私密與公眾互相滲透構成彼此的結果。【圖3】將展場移置於日常流動，等於以行動表示日常流動之於創作主旨的關聯，從而暗示顯示器前的生存景觀同為表述和觀測的對象。

Photo Credit: 吳家昀提供 【圖3】吳家昀個展《往復回返》展覽現場

其作品縱使在城市中如碎浪閃動，城市的曳影與窸窣，仍附耳為觀者提詞、在眼底盤查線索。我們只消穿梭於周遭景觀，包括那遭由不同經歷洗牌成時序不一的建築蒙太奇、那無法給出現成領悟的招牌字面、街頭的尋常或唐突，或是那就著系統規格以朝九晚五日以繼夜之頻率、收束又離散的霓虹軌跡，再再都是往復回返款款現身的物事隱喩，演繹著封閉迴圈裡不斷重演的適從又遲疑、突圍又枉然。

而這般無盡悖反又遞迴的測度、創造、微調、框架、更迭、出入，似乎也是世界、人群、個體、乃至微物，透由感知、因應、得到反饋，逐漸變遷，持續界定自我的一種永恆無以迴避的存在狀態。

在這遼闊展間觀看吳家昀的作品，觀想視野可窄仄於她個人，亦可中景於觀者與周遭，或瞭望至遠景虛空，因為這層遞之間的有無，皆然終日面對「何以身為自己」的難題。

備註

[1]關於當下劇場（immediate theatre）神聖與世俗並存、讓無形滲透於日常的概念闡述，請參閱彼得．布魯克（Peter Brook），《空的空間》，耿一偉譯，國家表演藝術中心國家兩廳院出版，2008。