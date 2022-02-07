2022/02/07,
健康

轉移性膀胱癌化療失敗別放棄，還有免疫治療、精準治療與標靶藥物可供選擇

轉移性膀胱癌化療失敗別放棄，還有免疫治療、精準治療與標靶藥物可供選擇
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

目前轉移性膀胱癌治療正逐漸走向個人化、精準醫療趨勢，當病友對化療、免疫療法的反應不佳，往往更需要個人化、精準醫療的輔助。

文：癌症希望基金會｜諮詢：蔡育傑（台大醫院腫瘤醫學部主治醫師）

「蔡醫師，現在化療沒效了，該怎麼辦？我還有救嗎？」台大醫院腫瘤醫學部主治醫師蔡育傑在診治轉移性膀胱癌（最常見的病理分類為泌尿上皮癌）腫瘤病友的過程中，有時會遇到年長病友因化療結果不如預期而灰心，因此對於上述病友的擔憂並不陌生。

此時，蔡育傑醫師除了耐心傾聽，也會透過專業建議鼓勵病友。他指出，近年來，治療轉移性膀胱癌的武器越來越多，當化療結果不如預期，還有免疫治療可供選擇，當免疫治療也陷入瓶頸，則可考慮採用精準治療、標靶藥物，病友的存活希望也就更為增加。

面對膀胱癌轉移，病友用藥有更多選擇

蔡育傑醫師分析，當膀胱癌往外擴散時，較常轉移到淋巴結、骨頭、肺或肝等部位。若出現轉移性膀胱癌，第一線治療以鉑金類化療藥物為主，病友用藥後，效果多半不錯，對於無法接受化療，或化療後還是持續惡化的病友，則可選擇免疫藥物，健保在有條件的情況下可進行給付。

目前轉移性膀胱癌治療正逐漸走向個人化、精準醫療趨勢，當病友對化療、免疫療法的反應不佳，往往更需要個人化、精準醫療的輔助。舉例來說，如果轉移性膀胱癌病友接受基因檢測時，發現癌細胞帶有FGFR（Fibroblast Growth Factor Receptor）基因變異，病友便可選用標靶藥物-FGFR抑制劑幫助增加存活機率。

基因檢測＋對應標靶藥物，治療更精準

根據國外臨床實驗顯示，若轉移性膀胱癌病友接受基因檢測後證實癌細胞帶有FGFR基因變異，在使用標靶藥物FGFR抑制劑後，「總緩解率」（Overall Response Rate，ORR）達40%，這代表每10位病友用藥後，就有約4人的整體腫瘤呈現明顯縮小趨勢。其中，約3%的病友可達到完全緩解目標。此外，病友用藥後，無惡化存活期達5.5個月，總存活期則可達到13.8個月，病友的生存機率因而提升許多。

「膀胱癌病友何時需要接受基因檢測？」多數膀胱癌病友或許會有這樣的疑惑。蔡育傑醫師對此表示，一般來說，當病友接受化療後，治療效果不如預期，就會建議接受基因檢測，如此才能了解是否有對應標靶藥物可供使用。

事實上，現在不只癌症治療日新月異，基因檢測技術也是突飛猛進，像「次世代基因定序」（Next Generation Sequencing，NGS）可以一次檢測多組基因，對於癌症治療便可提供更多、更精準的資訊，病友接受治療時，就可以了解有哪些對應藥物可供運用，用藥也會更有效率。

一出現「血尿」，千萬不要忽視嚴重性！

蔡育傑醫師也提醒，膀胱癌的主要症狀為「血尿」，若突出現有血尿，建議盡快就醫。若要預防膀胱癌，則要少抽菸、少吸二手菸，並避免接觸致癌物，也不要擅自服用中西藥。另外，平常水份攝取量要充足，才能有效排除體內毒素，避免致癌物進一步傷害膀胱健康。

數據參考資料：

本文經癌症希望基金會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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