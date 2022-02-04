《我要活得比過去精彩》：罹癌帶來改變，但你是否落入這些「情緒迷思」陷阱

文：方嘉琦（亞洲大學心理學系助理教授）

罹癌之後，我該怎麼把握每一個當下？

罹癌帶來改變，情緒是正常的

罹患癌症會帶來很多改變，大致可分為生活、身體、情緒、自我和未來計劃的變化：

一、生活的改變

有些癌友在罹癌後，生活上會有直接的改變，可能離開了原本的工作、生活重心轉變成就醫和治療、家務需要他人協助、某些嗜好無法再進行、人際往來減少或親密行為減少等，對於癌症的衝擊感到無能為力，只能迫於無奈地接受，這也是為什麼在生活壓力下若適應不良，會引發痛苦的感受。

二、身體的改變

罹患癌症及治療過程可能會造成身體外觀上的變化，常見包括氣色變差、手術疤痕、淋巴結水腫、掉髮、造口或體重急遽變化等，身體是我們「經年累月相處的對象」，也夾帶了我們對美感的定義，要適應這個「對象」發生變化，內心顯然會有非常多的掙扎、不適應，甚至是排斥。

三、情緒的改變

各式各樣的衝擊，勢必會在情緒面向上爆發，諸多負面情緒因此產生。

一般來說，我們可能會感受到否認、麻木、憂鬱、沮喪、傷心、焦慮、孤獨、寂寞、害怕、恐懼、憤怒、生氣、挫折、愧疚、無奈等負面情緒，因此，如何去理解和接納自己各種負面情緒，對癌友來說尤其重要，但這些喜怒哀樂的情緒都是正常的感受，因此不需太過壓抑。

四、自我的改變

自我的改變，也就是在自信、自我價值感，和自我效能感上，發生了認知上的變化。

因此，當個人生活和身體迫於無奈發生改變，又體察不熟悉且不喜歡的負面情緒，也害怕自己的負面反應影響他人等，這些認知想法都會一再造成個人自信、自我價值感和自我效能感上的改變。

五、面對未來的改變

罹癌可能會打亂癌友對未來的規劃，也可能會改變一個人的信念和信仰，內在產生很多不確定性，以及對生命意義的懷疑與渴求，想活得更好，又或者想解脫掙扎，如此混亂與矛盾的狀態都有可能發生。

情緒迷思，你掉入陷阱了嗎？

接下來，我想列舉一些迷思，希望大家一起反思看看有沒有落入陷阱：

認為負面情緒是不正常的狀態

我認為負面情緒很「吃虧」，因為在感受上是不佳、不討喜的，於是總讓人認為是不正常的。但你知道嗎？研究發現，能感受更多負面情緒的人，其實比只能感受到正面情緒的人來得更健康，且更少罹患精神疾病。

換句話說，在我們身上擁有多樣化的情緒，本來就是正常存在的現象，它們不會消失，那為何會感覺不到？這是因為後天學習的迴避與壓抑負面情緒，使得我們刻意壓抑負面情緒，當迴避與壓抑得愈多，對身心反而造成更大的傷害。

「哭泣或許不能解決問題，但事實上，沒有人哭泣是為了解決問題。」不過，哭泣真的對問題沒有幫助嗎？也不盡然，許多行為的改變和問題的解決，都是在負面情緒有效流動之後才發生。因此，大家一定要記得「出現負面情緒是很正常的事情」！

在探索和療癒因罹癌帶來的創傷前，我們都會需要多次宣洩，才有機會貼近自己的心，接納各種狀態的情緒，以及各種狀態的自己。

我能感覺到開心和快樂，好奇怪？

另一個比較特別的迷思，是病友不只會抗拒負面情緒，連開心和快樂的情緒也會覺得自己很奇怪，覺得自己不應該感到開心，在我的實務工作經驗中，有這些感受的病友並不少見。

例如，有癌友描述：「上週與朋友的聚餐聊天很歡樂，我聽著聽著也跟著大笑，但我大笑的時候，突然覺得自己憑什麼大笑？狀況都這麼糟了，怎麼還笑得出來？」這其中代表了兩種含義，一種是發生壞事的時候「不會」有開心和快樂的情緒；另一種是發生壞事的時候「不能」有開心和快樂的情緒，這兩種都是不正確的想法。

以心理學的角度來看，正負向的情緒可以同時發生，經歷快樂的事時，也可能會感受到負面的情緒，反之亦然，經歷難過的事時，也是能夠感受到正面情緒。其實各種情緒的產生都沒有對錯好壞，唯有在個人因為無法接受自己的狀態，產生額外的「附加情緒」才比較有傷害性。

需要別人的照顧等於「我很沒用」？

在我們的文化中，自小被教導「施比受更有福」，一旦我們受比施更多時，就似乎失去了個人價值，因而產生自責、愧疚的心理。

但也許人生的課題就是如此奧妙，總是有些人來體驗「施予」的功課、有些人得體驗「接受」的功課。因此，換個角度去面對這個議題，也試著拋棄一些「我應該要怎樣」、「我一定要怎樣」的聲音，「受」的一方學習放手讓他人付出、大方接受幫助、給他人付出和照顧的機會，共同與「施」的一方來完成這個人生課題吧！

接觸心理相關資源對我沒有幫助？

「探索自己是人生最偉大的旅程，尋求協助是給予自己最好的慈悲。」透過心理諮商或接觸心理相關課程，不但可以尋求情緒支持與撫慰，也可以覺察正在卡關的議題，並促發認知想法上的轉變，甚至是行為上的改變。

這些經歷都是人生的新體會

記得曾有一位病友這樣跟我分享過：「如果有轉世，會不會每個人在轉世前，都可以為自己的下一世做一些選擇？例如我可能上輩子婚姻幸福美滿，下輩子就不要走一樣的人生道路，來個單身一輩子，又或者，我上輩子窮迫潦倒，下輩子要有錢到爆炸，但是外加個憂鬱纏身，這樣比較有趣……。所以我現在經歷的一切，都是上輩子的我設定給這輩子的人生。」

這些話，出自於一位病友的敘述，可謂是原封不動。我一方面佩服這位病友對疾病幽默自嘲的轉念，另一方面，也真的一起進入有趣的畫面想像，好像我們兩個人一起站在轉世的平台上，在選下輩子的元素與物件。

我知道，能有這樣的體會一定非常不容易，是抗癌鬥士們經歷浴火重生得來的體會。這個說法也不是意味著宿命論的觀念，而是想傳遞將人生經歷改寫成新的意義的寶貴體會。

每一天都在重新開始，把握當下