基辛格誤會了！Intel輸台積電並非「有一點傲慢」，而是因為他們睡太多

文：財訊新聞中心

英特爾執行長基辛格向外表示輸給台積電的原因是「有一點傲慢」，引起各界討論，不過市場上對台積電勝出的觀點多以員工奉獻精神為主，不具名的台積電前任工程師私下透露，台積電能超越英特爾的關鍵就在於公司文化。

曾有人詢問「超車」的關鍵是什麼，這名工程師笑稱「他們睡太多了」。

這名在台積電工作超過10年以上的工程師透露，一樣在高壓的產業，英特爾是在相對放鬆的環境中做高壓的工作；但在台灣的台積電，是在很高壓的環境做高壓的工作，不太可能像英特爾，工程師可以拿著電腦在咖啡廳或在戶外工作。現在好一點的是設計了遠端監控的系統，可以在家用筆電工作。

但是台積電的工作環境設計得相當封閉，轉的速度又很快，所以感覺壓力又更大。壓力主要又來自公司階層太多，這名工程師表示，「有時如果是部門經理去和副總開會，副總看完報告認為要補一個資料，部門經理會想，可能還缺什麼才導致資料不足，往下交代經理，經理再交代副理......，到後來一名小小工程師就臨時要準備好多數字，一句話明天要交，這是很大的壓力來源。」

該名工程師回憶，2014年間，台積電為了十奈米這非贏不可的一役，而從24小時不間斷生產，再升級提升為24小時不間斷研發，因而祭出了夜鷹計畫，也就是連R&D（研發部門）都要三班制的意思。

這也是台積電的強項，台積電的競爭力是靠這種很強大的人力和時間的投資拚出來的，現在是把強項再放大，就是用比人家多做1.5倍、2倍的時間來追趕。

這名工程師回憶，許多年輕人進來沒多久，感覺不太到做的事的價值，卻要做這麼長工時，花這麼多精力。因為公司人太多了，每個人的工作都被細分到只做一個螺絲釘的某一個部分，真正看到價值的，也許要到副總或某個職位以上，即使是program（計畫）的頭，也只知道自己的program，如果是對業界新聞有興趣去關注涉獵的人，可能有點感覺自己在做有價值的事，但大部分人連睡覺都沒時間了，哪有空想這麼多。員工有時會覺得自己只是在做一個很賣勞力的工作。

另外，台積電人對一件事深入了解的程度，絕對比競爭者都強。例如你給老闆一杯水，他問你顏色為什麼黃黃的，你回答也許沾到茶葉，有人問到這裡就結束了；但台積電的主管一定會一直問，哪裡來的茶葉？為什麼會沾到？在什麼流程沾到的？我們怎麼改善等等，我們很習慣用這樣的模式研究一個問題。

這就是文化，你的老闆會這樣review（複審）你，你就會這樣review底下的人，當然對供應商也是，工程師坦言「供應商恨死我們了。我很多同學在台積電的供應商企業裡，都覺得台積電的要求很嚴格，有一點在壓搾供應商。」

但台積電只要這樣的文化一直在，就有機會一直領先。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航