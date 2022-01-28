【劇評】《眼鏡蛇道館》第四季：寓意、內涵、深度兼具，電影延伸影集中不可多得的傑作

（本文涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

電影《小子難纏》系列在原著的三部電影之後，在2018年，發展出續集影集《眼鏡蛇道館》，而隨著第一季造成的轟動，目前堂皇進入第四季。於2021年底播出時，全球觀看數瞬間破億。就一部單純只是冷飯新炒，主打懷舊氛圍的功夫影集來說，播到第四季還是備受注目，這種受歡迎的熱度可說頗為罕見。當然也是有原因的。

深化與延續，扮演稱職的延伸影集

《眼鏡蛇道館》的主軸分成兩點。一是延續《小子難纏》系列的劇情與核心價值，談空手道與核心人物的恩怨情仇。二是處理30年後，兩代親情藉由空手道館恩仇展現的世代問題。

《眼鏡蛇道館》前兩季成功的因素，在於《小子難纏》的兩個主角強尼跟拉魯索之間的瑜亮情節。而他們個別的子女，夾在兩人的意氣之爭的過程中，凸顯出世代價值觀的差異，跟彼此無法好好處理親情的課題。

加上強尼跟拉魯索成立道館之後，招收到的學生面對21世紀美國中學中的青春期議題，在空手道作為催化劑的狀態下，多面複雜的青春期議題、父子關係、道館恩仇，就交織成一個複雜而人性化的現實反照。

表面上敘事套路跟《小子難纏》系列電影相似，但寓意、內涵、深度卻遠勝《小子難纏》。這也是《眼鏡蛇道館》大受中年觀眾與當代青少年歡迎的原因，因為兩代人都可從影集中獲得慰藉。

如果《眼鏡蛇道館》僅停在這個核心，其實差不多兩季就可以迎向高潮。但製作編導厲害的是，他們充分利用《小子難纏》三集的人物與元素，讓強尼當年的師傅克里斯登場，成為最強最壞的反派，然後把所有人本來複雜的兩代情感，弄得更烏煙瘴氣，構成第三季的核心。

這不但讓劇情更推向複雜化與高潮，同時也讓強尼與拉魯索兩人怎樣都無法擺明的意見不和，在季末形成一個高潮：兩人攜手合作，打算共同訓練徒弟，來對抗克里斯掌控的「眼鏡蛇道館」。

而這也就帶出了第四季。原本想說第四季大概就是把兩大核心反覆迴旋的強化，然後讓主角們的情感再行轉折，沒想到卻做出了寓意更深、更周延的結果。

第四季開始，強尼跟拉魯索共同訓練徒弟，因為流派的差異，還有兩人價值觀的巨大落差，整天起衝突然後合作分裂。而克里斯覺得獨木難支，於是找來《小子難纏》第三集的大反派，他的「越戰同僚」泰瑞，來跟他共同經營眼鏡蛇道館，試圖徹底打垮強尼跟拉魯索。

這套路本身就回顧了《小子難纏》第三集的核心價值，一如前三季處處跟《小子難纏》一、二集元素致敬的做法。但過程中有一個很大的差別。就是劇情的走向。

Photo Credit: Netflix

在第二代人物中，核心角色有：強尼的兒子、強尼的首徒、拉魯索的女兒（前後與強尼兒子、首徒談戀愛）、還有一個天資過人的太妹（前後與強尼兒子、首徒談戀愛，並與拉魯索女兒結仇）。這四個年輕人的關係，構成青少年們情仇的核心，牽動周邊的徒弟們的動態。

在前三季中，因為戀愛產生的衝突、道館徒弟的仇恨都暫時告一段落，所以劇情就可以更聚焦到這群年輕人個人的心境。在前三季中，少年們整天處理道館仇恨跟愛情、友情的衝突。但在第四季所有道館協議把恩仇一併在空手道大賽解決，在此之前先不惹事。重心放在各自訓練徒弟的過程中，人物內心深化的部分也就彰顯出來。

表面上看，大人之間的怨懟其實沒真的放下，而青少年彼此之間的心結也沒化解。而當他們暫時停下對抗，面對自己人生時，那些沒化解掉的心結，反而在生活困境中，更加展現。

這時候太妹變成了核心人物。

相較拉魯索家與其他洛杉磯中產階級的優渥生活，她家庭破碎，必須自力更生，在克里斯的邪惡掌握下，她必須以仇恨來面對身邊的不順。但她只是一個需要關愛的青少年。偏偏只有克里斯挺她。而隨著拉魯索女兒（有錢人家的千金）不斷的情緒壓迫下，她始終找不到幸福。

但那些都只是意氣之爭，因為劇中所有的青少年都不是壞人，都只是被大人的恩怨捲入糾紛。拉魯索的老婆試圖跟太妹和解，過程中也感動了太妹，但太妹還是難以釋懷。

而隨著一切人物面對生活困境、煩惱，逐步地走到了最後的空手道大賽時，一個很符合時代精神的場景也就浮現。

隨著時代演進，投入當代文化價值

《小子難纏》是一個很80年代，男性陽剛的英雄主義的青少年作品。女性在片中都只是花瓶。而《眼鏡蛇道館》開始讓女主角們成為劇情重心，但每季季末的大亂鬥，重點都還是在男孩子身上。但這次的空手道大賽，會後的關鍵卻落在了首度舉辦的「女子組」大賽上。拉魯索女兒跟太妹終於上演了殊死戰。這個結果不但左右了拉魯索跟強尼道館的生死，同時也牽動眼鏡蛇道館內部鬥爭的結果。

劇情走到這邊，一整個「女力覺醒」。這某部分是在毫無痕跡的情況下，直接把女性議題的價值放入了一個純陽剛的主題環境中。空手道本身是一個象徵，純粹的技術，編導成功的完全不涉及過往父權英雄主義的思維，然後讓兩個女主角透過空手道技術的對決，來處理幽微複雜的內在情感，同時牽動了四季以來所有角色的後路。這無疑是相當完美又毫無斧鑿痕跡的處理，可說大師風範。

而更強的是，劇情的巧妙讓第四季不但沒有成為劇集的收尾，反而因為克里斯終於展現出他的邪惡背後的真正嚮往：「他真心把強尼當兒子看，所以並不是真的要打垮強尼，他愛著強尼」，所以雖然最後眼鏡蛇道館得到了想要的結果，但他帶回來的戰友泰瑞，卻也因此心生仇恨（因為他無法接受克里斯因為父愛產生的軟弱），所以反過頭來成為了真正具有精神病的反派，然後要對付拉魯索與強尼。