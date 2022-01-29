四格漫畫看台灣民俗（上）：除了年獸之外，台灣其實有自己的新年「燈猴」傳說

文：CCC編輯部／畫家：8O

燈猴與沉地傳說

一顆湯圓引起的世界末日

除了年獸之外，台灣還有另一個版本的新年傳說！在日治時期刊物《民俗臺灣》、《語苑》中，都曾記載著台灣的「沉地傳說」，也就是吃不到「餉耗」湯圓的燈猴胡亂告狀，導致台灣差點被玉皇大帝沉入海中的故事。

傳說玉帝原本有意在大年初一將大地沉入海裡，人們聽到傳聞十分緊張，連忙通知在外的家人回家團聚，在過年前一天圍爐，吃最後一頓飯，並守夜以免在睡夢中被沉入海裡。

世界末日近在眼前，好在眼見人間騷亂的土地公連忙求見玉皇大帝告知實情，危機才終於解除。初一清晨，人們發現台灣並沒有沉沒，連忙互道恭喜，表達劫後餘生的心情。至於燈猴，只能繼續擔任照明的燈具，在佛桌上供奉神明。並且每年圍爐時舊的燈猴會被燒掉換成新的，以焚燒之苦作為懲罰。

在過去的民間傳說中，調皮燈猴的一番興風作浪，正是過年種種習俗的由來。

Photo Credit: CCC創作集提供

蘇州碼子

這不是文言文

蘇州碼子亦稱花碼、草碼，是明清時期流行於民間商業往來的的記數方式，早先起源於蘇州，以特定的書寫符號來代替漢字中零到十的數字，符號筆畫與傳統的算籌相關。

漢字原本小寫的一、二、三等等文字，容易混淆或塗改；而大寫的壹、貳、參等等，卻又過於繁複不易書寫，因此創造了這種專用於記數的特殊符號，筆畫簡便又降低被竄改的風險。蘇州碼子常見在簿冊帳單與店鋪告示，包含物品價格、交易金額、銀錢兌價、工資領據、年月日等等。

台灣有許多古文書都用蘇州碼子來記數，例如土地契約、鬮書、記帳單、日誌簿，民間仍持續使用到民國六、七十年左右，現今已被阿拉伯數字取代。

由於蘇州碼子的書寫格式不一，各家有獨門寫法，又常常省略位數，因此學者們需要解譯、驗算，才能獲得正確的數字，從而瞭解當年的經濟民生情況。

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床母

臉盲的兒童守護神

床母是兒童的守護神，人們相信，每個孩子從誕生後到十六歲之間，都受到床母的庇佑。往昔有孩童的家庭都會祭祀床母，至今也有不少家庭承襲這樣的傳統，期許嬰幼兒能夠平安成長。

在過去的台灣，生產與養育孩童都是傳統女性難以逃脫的責任，床母承擔了母親的焦慮與恐懼，也代表了對孩童平安成長的殷切期望，既是女性心靈的寄託，也是傳統信仰中的重要角色。

傳說中，床母會在孩子入睡時，帶著家家戶戶幼兒的靈魂出門遊玩，然而床母不擅長認人，因此為了避免幼童的靈魂無法回到肉體，會在每個小孩的身上標記胎記以辨別。在日治時期出版的《民俗臺灣》中也記載著台南的巷間傳說，告誡女孩子就寢前一定要卸妝，否則若因為臉上抹粉導致床母無法識別面容，可是會被揍的哦！

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腦市

這裡有一批腦好便宜啊！

別嚇到了，這裡的腦不是指人腦，而是指「樟腦」喔！

樟腦自明鄭起就是台灣重要的出口物產，清朝後期更與茶、糖成為台灣前三大出口品。熬製樟腦的人稱為腦丁，熬製的地方稱做腦寮。

樟腦本身有毒不可食用，但可防蟲防腐，早期常用作合成賽璐璐的原料及攝影膠片，也常用於火藥、醫療用途。因外銷利潤大，腦丁會到台灣淺山地區砍伐樟樹，挑選靠近水源的地方建造腦寮，熬製樟腦提煉精油與結晶後，再裝在鋁製密封筒中挑運出山。

因腦寮多近山區，需與原住民合作，要砍伐樟樹前都會派通曉原住民語的客家人與之溝通並贈送禮物；但也因為害怕被出草，腦丁會輪班日夜看守腦寮。而販售樟腦的集市，就被稱為腦市，今大溪、三峽、關西就曾是樟腦的集貨中心。

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出嫁丟扇子

脾氣到底有多大

台灣的傳統婚嫁習俗中，新娘出嫁時會丟摺扇。出嫁時丟的摺扇以紅包、手巾包裹，新娘於禮車開動時丟出車外，讓弟妹或母親拾回，俗稱「放性地」，即放下「性子」，不會把任性的脾氣帶到夫家。

另有一說是放下娘家的姓氏，改換上夫家的姓氏。此外，扇與「善」同音，所以也引伸出將善緣與福氣留在娘家的說法。這也是扇上綁紅包的意義，有些人則綁上香煙，取「煙」的諧音，希望家中能再度有好姻緣。

隨時代的變化，以前丟手巾扇子，現在有新娘丟電扇、冷氣，彷彿在隱喻著現代人年年加劇的急躁性格，不僅要丟電風扇，甚至有人的脾氣急躁到需要丟冷氣的程度！在器物革新的同時，也能看見傳統觀念仍舊具有影響力，社會普遍上對新娘還是有既定的性別角色期待。

Photo Credit: CCC創作集提供

畫家介紹

8O，有三隻可愛的大貓貓。

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參考書目

片岡巖（1921）。台灣風俗誌。台北：台灣日日新報社。

佐倉孫三（1903）。台風雜記。東京：株式會社國光社。

林川夫編（1985）。民俗臺灣。台北：武陵出版社。

邱麗娟（2006）。畫符念咒：清代民間秘密宗教的符咒療法。人文研究學報，40:2，27-49。

林孟欣（2015）。認帳：管窺麻豆玉記廍日誌簿的經濟訊息。歷史台灣，9，165-177。

蔣勤、曹樹基（2016）。清代石倉農家賬簿中數字的釋讀。社會科學輯刊，226，133-141。

康豹（1999）。漢人社會的神判儀式初探—從斬雞頭說起。中央研究院民族學研究所集刊。88，173-202。

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈四格漫，話民俗① 繪‧8O〉

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航