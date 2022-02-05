《勇闖大蘋果！紐約的受挫力養成課》：對照台灣紙媒在數位化浪潮中苦撐，《紐約時報》有太多值得借鏡

文：翁琬柔（Joyce Weng）

走進《紐約時報》，記者魂再次甦醒

紐約每年都會舉辦MBA媒體與娛樂會議（MBA Media Entertainment Conference），二○一九年由哥倫比亞大學主辦，我專程參加了時任《紐約時報》營運長勒菲安（Meredith Kopit Levien）（二○二○年成為CEO）的演講，她長期耕耘媒體的背景讓我十分感興趣，勒菲安更談到《紐約時報》數位化轉型的過程，及政治亂象對媒體的影響，對照台灣紙本媒體在數位化浪潮中苦撐，實在有太多值得借鏡。

走在最前端，讓紙媒轉型數位化

勒菲安在加入《紐約時報》前，在《富比士雜誌》工作了五年。一開始在《紐約時報》廣告部工作的她，四年多前成為營運長，CEO湯普森（Mark Thompson）交給她的任務是：「加速《紐約時報》數位化。」過去十年間，《紐約時報》紙本營收從占總營業額的八成，一路下滑到目前只剩三成，面對讀者閱讀新聞的習慣改變，《紐約時報》在二○一三年開始重視「紙本數位化」，加強網站設計，改變經營模式，成功讓站穩腳步，股價翻漲了將近三倍。

二○一九年，《紐約時報》數位版的付費訂戶突破三百萬，紙本訂閱則為一百萬，付費訂戶總計超過四百萬。勒菲安說：「現在的《紐約時報》正在經歷一波新的顛峰。」但他們不因此而滿足，勒菲安認為既然這種付費模式已經穩定，《紐約時報》的目標是希望數位付費用戶增長至一千萬。因為研究顯示，全球約有一億人願意付費閱讀新聞，而《紐約時報》有信心，能搶下至少一成的大餅。

搶快搶多，不如好好培養一名好記者

勒菲安笑說，她沒有一場訪問沒被問到「報紙的末日」相關問題，但她認為，《紐約時報》已經克服了網路威脅，目前不僅營收穩定；更藉由這波數位改革，讓他們堅信讀者要的是「有品質的新聞」。找到了記者的定位，只要有能力產製有品質的新聞，就該以身為記者自豪。

而高品質的新聞需要好記者來寫，要成為好記者，就需要良好的訓練、充分的支持，然而當科技巨擘大舉進軍新聞產業，剝奪了記者被培養的機會，例如很多新聞媒體在社交媒體上擁有許多流量，但廣告費全都進了Facebook、Twitter 口袋，這筆收入沒有被用來訓練及支持記者跑新聞，形成惡性循環。

這也是為什麼，《紐約時報》沒有加入Apple News Plus的行列，因為他們想要跟讀者建立直接的關係，並且堅信只要持續產製好新聞，這些努力就值得讓讀者付費。 雖然科技業的進軍削弱了新聞產業的營收，但不可否認的是在數位化浪潮下，科技也為《紐約時報》翻開了新的篇章。

《紐約時報》在iTunes的Podcast節目「The daily」聽眾穩定增長，而且有七成五的聽眾小於四十歲，其中有一半是女性。勒菲安自信地說，這個Podcast節目的品質絕對能跟晨間電視新聞競爭。同時也表示《紐約時報》會進軍電視，跟FX頻道合作的節目「The weekly」已經上線。透過《紐約時報》的Podcast、電視節目，能讓讀者在各種不同的管道看到《紐約時報》在產製新聞上的努力，建立起讀者的信任。

話峰一轉，勒菲安談到時任總統川普的狂言占據媒體版面的現象，她表示，《紐約時報》的確因為川普當選美國總統，讓訂戶爆炸性的成長，第一次是在二○一六年美國總統選戰期間，第二波是二○一七年初，川普入主白宮，全球民眾急著想知道川普葫蘆裡到底賣的是什麼藥。美國新聞業界稱呼這樣的現象為「川普炸彈」，然而因為政治因素的訂閱，到了二○一八年開始減緩，也讓《紐約時報》警惕，別想靠著狂人去吸引讀者。他們決定開發新的內容產品，開了食譜頻道、填字遊戲網站，這兩項產品光在二○一八年的第三季就吸引了超過六萬新訂閱戶，再次印證「有內容才是王道」。

聽著勒菲安的見解，我也不禁想著，《紐約時報》的品牌大、願意投資在新聞上，什麼時候台灣也能有這樣有遠見、能找到成功經營模式的媒體呢？ 二○一三年，我在《蘋果日報》跑國際娛樂新聞，當時紙媒同樣面對網路衝擊，紙本銷量激減，《蘋果日報》的因應之道是力拚即時新聞，要求記者採訪時就要就地發出最新最快的新聞，就算只有幾行字也沒關係，重點是搶快！

之後會有專門的編輯修改標題，越聳動的標題越能吸引點閱率。於是，比起強調新聞品質，新聞數量跟速度更重要，這也是當時「歐陽妮妮在口袋找到兩百塊」也能上即時新聞的主因。後來各家媒體開始重視網路流量後，也紛紛製作這種搶快、搶目光的「短新聞」，漸漸成為主流。

對照《紐約時報》的政策，我還是覺得用時間跟內容來培養跟讀者之間的信任，才是長遠的作法，畢竟跟隨熱潮的「吸眼球大法」總有一天會失效，「有品質的新聞」才是最終願意讓讀者付費的關鍵。

面對未來，應在職涯中尋找真愛

會後，我跟勒菲安聊起自己曾在台灣擔任國際新聞記者的經驗與想法，她也坦言，國際新聞比起政治或生活新聞，的確比較不吃香，但仍強調只要找到對的營運模式，堅持好新聞，就會贏得讀者信任。即將要面臨畢業與求職的我，也趁機向她請教了對正在找工作的年輕人的職涯建議，她秒回：「做你熱愛的事，花時間找出你到底最愛什麼。」

「在職涯尋找真愛」這段話深深觸動了我的心。離開新聞工作、來到紐約之後，我從來沒有忘記過我對新聞的喜愛，在資訊爆炸的時代，要整理資訊、傳遞真實的訊息給觀眾是一種需要強烈熱情的使命，由於預算有限，目前台灣可以派駐全職特派員的新聞台不多，發生新聞大事時，我變成了紐約少數可以幫台灣電視台連線、報導的記者人選。