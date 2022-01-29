四格漫畫看台灣民俗（下）：在南北粽「宗教戰爭」之前，主要有菜粽、粳粽、肉粽三大流派

文：CCC編輯部／畫家：米奇鰻

粽子

最強粽王賽

粽子是台灣的傳統食物，大略可分為菜粽、粳粽（鹼粽）和肉粽。雖然都說端午吃粽子，但其實一年四季都買得到肉粽，反而只有粳粽是專屬於節慶的粽子。

日治時期，片岡巖的《台灣風俗誌》記載，粳粽的做法是將糯米泡一夜，隔天混入粳（鹼）油用竹葉包起來，放入蒸籠蒸熟。肉粽不加入粳油，在米中央放入調味過的豬肉和慈菇等蔬菜，只放入蔬菜的則稱為菜粽。

今日肉粽仍是端午吃粽的大宗，菜粽已較少看到，粳粽的製作也從天然鹼水演變為能快速使糯米澱粉糊化凝結的鹼性粳粉，今日的粳粽不再似傳統粒粒分明，而產生更澎潤黏彈的外觀與口感。

如果以前粽子分為菜粽、粳粽、肉粽三大流派，如今端午節大家津津樂道的，則是南北肉粽的「宗教戰爭」。經過拌炒的北部粽與水煮的南部粽，因出身地域與飲食習慣而各有擁護者，不過要論硬度，肯定是被稱為「中部粽」的消波塊最強無誤。

Photo Credit: CCC創作集提供

拭腳尻

衛生紙發明前的清潔神器

衛生紙發明之前，如廁後清潔屁股的器具多半就地取材，如玉米芯或纖毛、布、葉片、土塊、繩子、樹皮等，在中國、台灣、日本等國家，常見以竹片、木片作為清潔的用具。

由於清潔方法不是用擦拭的，而是以挖取方式，因此竹子需要削成細長薄片，頭尾兩端也要磨成圓弧狀，防止刮傷，稱為廁籌或廁簡，紙發明之後，草紙做為擦拭用品，但價格昂貴，限於富貴顯赫階層使用，而一般普通百姓仍就竹片或磨圓的小石來清潔，使用完後再用水沖淨晒乾，可重複利用，而在台灣盛產竹子的地區，也常以數捆竹片束作為禮物，既實惠又實用。

當紙大量生產後，再加上用竹片清潔有礙衛生，甚至會傷到屁股，因此像這樣就地取材的拭腳尻物品，漸消失在日常生活之中。

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斬雞頭

雞是無辜的

台灣有「刣雞咒誓」的俗語，指的是當發生無法解決的糾紛時，雙方會攜帶活雞一起前往宮廟，在神明面前立誓，說出證言，並言明自己若是說謊的話，未來就會像這隻雞的命運般身首異處，同時斬斷雞首。斬雞頭是一種非常嚴重的誓咒方法，通常是被控訴的一方強烈表達自己的清白時使用。

在過去的台灣，斬雞頭的儀式承擔了一大部分的司法功能，甚至日治時期的法官也會參考斬雞頭的情形來判決，這是因為斬雞頭象徵了一種「神判」的概念，在這個儀式中，雞並非祭品，而是一種犧牲品，象徵有罪的懲罰。

人們相信，至神明面前斬雞誓咒後，懲罰不會立即執行，但違背諾言或證詞的人，在不確定的未來必定會遭受懲罰，也就是所謂的報應，因此若敢斬雞誓咒的話，代表問心無愧。1970年代甚至曾興起潮流，許多政治人物在競選期間會以斬雞頭證明自己並無貪汙，近年基於動物保護的立場，這樣的儀式漸漸減少。

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治病符

一張全搞定

宗教在台灣相當盛行，民間有許多教派在各地傳教，清代時也是同樣的情況。而傳教者吸引信眾教徒的方式之一是為平民百姓提供醫療服務，解除患者的病痛，藉此宣揚信仰。這樣的治病方式包括誦經念佛、燒香祈禱、打坐運氣、服食藥物等等，其中最富有神祕色彩的即為畫符念咒。

符咒帶著巫術色彩，施術者要求病患佩戴符紙或飲用符水，運用人們相信符咒神奇靈驗的心理，綜合了暗示、藥物、物理等各種民俗療法來治病。古時候的醫療資源十分欠缺，患者飽受痛苦，若一旦痊癒，就會深信符咒具有神力，進而成為教派信徒。

張天師治病符是當時非常流行的符咒，共有30道，一一對應不同的病症與發病日期，施術者向信徒宣稱，只要面對指定的方位燒化、服用、黏貼或佩戴這些符咒，就能驅邪鎮煞、化解病痛。

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愛爪

男人的浪漫

留長指甲可不只是女性的專利，在清朝時期，許多台灣富家子弟喜愛將指甲留至數寸，或留得更長，保持難以拿取東西的嬌貴狀態，進而彰顯富貴身分及地位。有些人以「身體髮膚受之父母，不得隨意毀損」的理由蓄留指甲，而衍生出大量有關指甲的迷信，例如剪指甲要挑對時間，不能在晚上剪，不然會剪掉未來子孫、剪短父母壽命、剪掉戀情，甚至會吸引髒東西；若不小心剪掉指甲，一定還要用紅紙包住指甲屑。

日治初期，曾任職學務部員的佐倉孫三撰寫有關台灣風俗的《台風雜記》，書中提及留指甲的習慣，認為指甲內藏汙納垢，對衛生不佳，對於這種風俗感到困惑。

如今，留指甲不限於富貴人家，且對於指甲的裝飾及保養也越來越多花樣，只是愛美時，也別忘了隨時清潔指甲喔！

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畫家介紹

米奇鰻，曾被稱本人比作品更有趣的作者（淚）。台灣第一屆法國安古蘭駐村漫畫家，熱愛旅行、地攤起家。曾獲金漫獎，作品有《台北不來悔》、《最劣歐洲遊記》，還運氣很好地發行西班牙版。

參考書目

片岡巖（1921）。台灣風俗誌。台北：台灣日日新報社。

佐倉孫三（1903）。台風雜記。東京：株式會社國光社。

林川夫編（1985）。民俗台灣。台北：武陵出版社。

邱麗娟（2006）。畫符念咒：清代民間秘密宗教的符咒療法。人文研究學報，40:2，27-49。

林孟欣（2015）。認帳：管窺麻豆玉記廍日誌簿的經濟訊息。歷史台灣，9，165-177。

蔣勤、曹樹基（2016）。清代石倉農家賬簿中數字的釋讀。社會科學輯刊，226，133-141。

康豹（1999）。漢人社會的神判儀式初探—從斬雞頭說起。中央研究院民族學研究所集刊。88，173-202。

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈四格漫，話民俗② 繪‧米奇鰻〉

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航