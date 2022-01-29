【影評】《素還真》：霹靂破釜沉舟「反布袋戲套路」，小白看得開心，老戲迷卻搖頭

（本文涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

1月28日春節檔上映的台灣布袋戲電影《素還真》，是霹靂國際多媒體繼2000年《聖石傳說》後，第三部以霹靂布袋戲主角擔綱的布袋戲電影。霹靂先前的兩部電影表現都不盡人意，今年破釜沉舟的推出的第三部電影，大有想要擺脫經營頹勢的野心，這從製作面就可看出其用心。

三部電影看出霹靂布袋戲的野心

有鑑於《聖石傳說》沿襲「傳統」布袋戲戲劇套路的「非電影」走向，雖吸引霹靂迷捧場，而獲得破億票房，但以電影元素來說，《聖石傳說》是非戲迷則無法進入的作品。片中出現的人物都延續霹靂布袋戲劇集，劇本、敘事、口白、運鏡與文武場表現，都很傳統布袋戲（即使是電視布袋戲，還是保留了相當傳統元素）。

一般觀眾很難從中獲得樂趣，布袋戲迷則是看得喜歡。

而第二部電影《奇人密碼：古羅布之謎》雖想走皮克斯與迪士尼開創的動畫電影風格，但因為主題極其冷門、缺乏當代動漫的視野，又以北京話配音，使布袋戲迷與一般觀眾皆不捧場，導致造成數億的虧損，為霹靂滑鐵盧之作。

而這前後十幾二十年間，在天宇布袋戲退場、金光布袋戲出現，霹靂布袋戲仍獨霸天下（三者皆系出雲林黃家）的狀態下，台灣電視布袋戲其實已漸入頹勢。這背後原因複雜。一則布袋戲源於中國傳統戲曲，雖在黃俊雄開創的電視布袋戲文化「隨時代創新」的市場邏輯下，讓布袋戲在聲光、動作、角色、內容的現代化下，得以比其他傳統劇種，多延續了數十年的生命。

但在網路興起，全球動漫、影視日漸多元、求新求變的發展下，黃家布袋戲堅守「台語發音」、「一人口白」，與最難改變的「布袋戲套路」的狀態下，戲迷範圍隨年紀而逐漸萎縮，新入坑的年輕戲迷日漸減少，而無論霹靂霍金光的各種革新（周邊商品開發、劇情革命、戲偶風格日漸動漫化），都無法阻止布袋戲受眾的示微。

在連續三年的虧損下，霹靂總經理、黃家第五代黃亮勳決意要不再守舊，要讓公司真正跟上時代，於是在仍堅守一定傳統的董事長黃強華、副董事長黃文擇的風格下，設法進行新的方案，如與日本合作推出相當成功的《東離劍遊記》，與開始走電影敘事風格，甚至採多人配音的新版霹靂《刀說異數》，最近甚至力推把布袋戲改名「偶動漫」，進行讓布袋戲能跟21世紀接軌的各種挑戰。

而推出新的電影作品，也是目標之一。這也就讓霹靂集團集結新舊思維，整合資源而傾力推出了2022年的霹靂布袋戲電影《素還真》。

無論是《聖石傳說》或《奇人密碼：古羅布之謎》，都有一種強烈的尷尬感。尷尬來自於布袋戲的戲曲元素跟電影的不協調感。就影史來說，1950年代的台語片，就有過布袋戲電影，但也不過就是把攝影機對著舞台，拍下整場戲劇演出的「戲劇紀錄的形式」。

《聖石傳說》的問題出在「不像電影」，《奇人密碼：古羅布之謎》則是缺乏布袋戲優點，又遠比一般動漫片難看，毫無優點。這次霹靂捲土重來的《素還真》，就克服了《奇人密碼：古羅布之謎》的缺點，也矯正了《聖石傳說》不像電影的問題，拍出了一部不遜於日本方面主導的《東離劍遊記》水準的作品。

《素還真》－順應時代的變革

《素還真》嚴格說起來是「反布袋戲套路」的電影。所謂的布袋戲套路，就是在傳統布袋戲戲曲元素下，由黃俊雄與霹靂兩代人創立的「霹靂布袋戲」的電視劇風格。那個套路過去之所以成功，在於新舊的優點並存。

布袋戲緣起於中國傳統戲曲，只是在閩南宗師「掌指可化百萬兵」的開創下，以一人到數人的念白、操偶，搭配動作設計，並以文場（口白、音韻、劇本）、武場（動作），在後場音樂的配合下，無聲不歌、無動不舞，藉此獲得觀眾認同。黃俊雄與霹靂則以融入「影視編導剪輯」的元素，去強化布袋戲能給人的所有感動。這總和而成為「套路」。

在套路中，最難改變的就是一些專屬於戲迷的認知要素，例如「單人念白」。

藝師一人化出生、旦、淨、末、丑、雜、獸七類角色的聲調，七類角色附隨中西方文化要素，從基督教、儒道釋三教的裝扮文化、符碼，到故事背後的場景設定（黃俊雄的中原與西域、霹靂的苦集滅道四境），這都構成影像與劇情的觀影要件。

最難擺脫的是源於中國文學的「詩詞、古書」的字詞元素，那幾乎左右了「文場」的氣味韻味。但中國文學意涵與3000年中國歷史相互交雜，怎樣都跟不上早已全球化的21世紀。無論是戲偶的臉孔服裝扮相，再怎麼求新求變，但擺脫不掉的中國文化元素，都會降低新生代觀眾的認同。

Photo Credit: 威視電影提供

霹靂近幾年來試圖淡化中國文化的影響，但又跳脫不了「文戲」必須要有的文字、詩詞、聲音藝術性的要求，在「無法不用台語」的狀態下（過去任何北京話發音的作品，都是戲迷唾棄，然後一般觀眾根本不看），只能讓文字背後的傳統文化要素，逐漸變異。

例如後來出現各種東西方咒法、魔幻的設定，或讓三教意涵融合分立（佛魔合一、道邪合一，或角色上出現棄儒從佛的「佛公子」，這類二合一的身分），都是在反傳統的立場上，想要獲得更大的群眾市場。但傳統的文戲不拿掉，不砍掉這布袋戲的根，布袋戲就永遠跟不上時代（但一砍掉，布袋戲也就不是布袋戲）。

而《素還真》從頭到尾，都捨棄了傳統布袋戲必有的文戲。這一變革，可說真的達到了黃亮勳追求的「偶動漫」的狀態。霹靂布袋戲必有的人物「登場詩」，如素還真的「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，在片中僅出現於素還真意識與「平行時空」的自己連結之時。