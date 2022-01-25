本土新增13例、桃園宜蘭未找到傳染關聯性，下期追加劑26日開始預約

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增38例COVID-19確定病例，分別為13例本土個案及25例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

今日新增境外移入個案為8例男性、17例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自加拿大（5例）、美國、泰國及印度（各3例）、日本（2例）、奈及利亞、瑞典及中國（各1例）移入；另6例調查中。入境日介於今（2022）年1月11日至1月24日。

昨（24）日入境航班採檢530人，陽性率為2.26%；25日早上有4個航班驗了153人，共5例陽性，陽性率3.27％。指揮官陳時中表示，現階段境外移入採檢多、入境少，陽性率也比較低。

陳時中指出，本日新增較少本土案例，是因為昨天採檢的是自貿園區外圍、加值園區內的其他人，2619人中沒有人確診，可見自貿園區的其他區域看起來比較好。

此外，加值園區今日也會全部採檢，上一次採檢的公司今日要做二採。陳時中表示，今天的情況還算穩定、相對樂觀，尤其桃園大規模在移工比較容易出入的區域設置採檢站，目前都沒有驗出確診，但還是不能掉以輕心。

高雄的部分，今日有4個港區相關案例（其中1名列入台南）都是確診者家人和其他接觸者。另外，港區的指標性個案案18156一開始有去診所看診，接觸者在第一時間驗出3位弱陽性，Ct值為31-35，陳時中表示，原檢體送到昆陽複驗後是陰性，N抗體、二採都是陰性，因此3位均解除隔離，並從群聚個案裡面去除。

桃園的銀行及西堤群聚有新增確診，都是是因接觸匡列後，在居家隔離期間陰轉陽採檢確診。另外2例是案17473機場群聚案延伸出來的，2人都是在居隔期滿的時候由陰轉陽，對整體社會影響也比較小。

此外，桃園還有3例感染源不明，一個是一對3歲和6歲的姐妹，此案才剛剛出來、沒看到關聯性，陳時中表示是要高度注意的案子。另一個是龍潭的58歲退休人員，一樣沒有找到傳染關聯性，其活動範圍遍及新竹縣、桃園、台北，相關足跡由地方政府公布。

陳時中表示，其他沒找到傳染關聯性的，還有先前就發現確診的宜蘭礁溪旅社，昨日在職場驗出5位，今日又驗出一位和確診者案18495有接觸史的朋友。再來還有房仲的群聚案，該名房仲的妹妹在圓山飯店工作，兄、妹、母三人都染疫，一位友人也染疫，本日新增的個案是他曾帶去看房的客戶。

陳時中總結幾個群聚案的狀況，高雄到目前為止的案例還是和港區相關，確診者都是職場還有其他接觸者，這幾個案例都還算是在疫調的範圍內。桃園的案例有3位是比較值得關心的，其中一位是龍潭58歲的退休人員，足跡之後會由地方政府公布。兩個比較小的群聚，一個是礁溪飯店多了一位，房仲的個案也多了一位。

今日總共13名案例，有4位是本來居隔陰轉陽，會再看疫情有沒有擴大、持續監測。

21期追加劑1月26日開始預約

陳時中指出，昨日有32萬8357人接種疫苗，目前第一劑涵蓋率為81.26％，第二劑為73.8％，加強劑0.64％、追加劑17.97％。昨日BNT疫苗打了16萬9000劑、莫德納13萬2000劑、高端2萬劑。

指揮中心宣佈，公費疫苗預約平台第21期將提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週、且滿18歲以上」的民眾，預約接種疫苗追加劑。

本期施打時程為2月7日至2月13日，預約者要在2021年11月21日前要完整接種兩劑疫苗，65歲以上者預約時間是1月26日上午10時開始，50歲-64歲是從中午12時開始，18歲-49歲是從下午2時開始，預約時間至1月27日下午4時。

指揮中心指出，民眾可於1月25日下午2時起於預約平台進行預約資格查詢，不會再另外發送預約提醒簡訊。

帛琉旅遊警戒升三級、春節仍有187醫療院所可自費篩檢

帛琉近日爆發疫情，陳時中表示，當地近7天每天平均確診數72人、累計651確診，因此宣布帛琉的旅遊疫情升到第三級警告，跟全球其他國家都一樣做入境管制，並建議國人避免到帛琉進行非必要旅遊。

針對即將到來的春節，醫療應變組副組長羅一鈞指出，9天連假期間全國PCR檢驗指定機構有6個，216家醫療院所中統計有187家仍然會在春節期間提供自費核酸篩檢，若有台商返回工作地需要陰性證明，就可以自費做檢驗。

羅一鈞表示，相關資訊已經公佈在疾管署網站，也可以在衛福部全球資訊網點選「春節衛福防疫措施」，健保署的Line帳號也有選項可以查詢。

有記者詢問指揮中心對於過年的指引，陳時中表示都是非常原則性的，盡量不要到人潮擁擠的地方，到人太多的地方就盡量快去快回，吃飯的時間不要逗留太久，沒有在吃東西的時候就把口罩戴起來。勤洗手、戴口罩、打疫苗都是最基本的事情，「簡單的事情認真做，對防疫都會有幫助」。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範