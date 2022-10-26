【圖表分析】盤點全台選區第三勢力：今年有哪些政黨參戰？在哪些選區最積極搶灘？

文：李秉芳 ｜圖：If Lin

今年有哪些政黨參戰？和2018年相比有何變化？

全台共215個議員選區、912個議員席次；總計1754位議員候選人當中，提名最多候選人的就屬國民黨，總共有457人，民進黨提名391人，還有其餘共21個政黨，共提名288人；另外有618人以無黨籍參戰，佔最大宗。以提名人數來看，藍綠之外提名最多的政黨包括：

台灣民眾黨：86人（首次參與地方選舉）

時代力量：46人（上次40，16人當選，5人退黨）

台灣基進：24人（上次12人，無人當選）

小民參政歐巴桑聯盟：15人（上次21人，無人當選）

新黨：7人（上次7人，2人當選）

親民黨：5人（上次26人，8人當選，1人退黨）

綠黨：5人（上次10人，3人當選）

台聯：6人（上次10人，5人當選）

台灣維新：5人（首次參選地方選舉）

值得注意的是，2019年才成立的台灣民眾黨，2020年全台提名17名區域立委，28名不分區立委，雖然區域立委全軍覆沒，但靠著政黨票選上5席不分區，後續在全台各地成立地方黨部，並積極參與補選，包括和高雄市議員吳益政合作投入高雄市長補選。

這次地方選舉又一口氣提名86人，甚至在台北市士林北投區、大安文山區與新竹縣竹北市都提名2人，在新竹市東區提名3人。其中不乏原國民黨、親民黨與民進黨籍縣的議員「改披白色戰袍」，或和在地無黨籍的里長與鄉鎮市民代表合作。

2018年在縣市議員選舉選上16席的時代力量，經歷了幾次退黨風波，這次依然提名46人：既有10席縣市議員當中，基隆市議員陳薇仲與苗栗縣議員宋國鼎「升級」參選基隆市長與苗栗縣長，其餘8位現任縣市議員都爭取連任。值得得注意的是，在5個選區中，時力候選人將遇上現任的「前時力黨員」，包括台北市士林北投區、中山大同區與大安文山區、苗栗縣的頭份三灣竹南與高雄市鳳山區。

而在前高雄市長韓國瑜與前立委陳柏惟罷免案後聲勢大漲的台灣基進，也在2022年提名24人，比起4年前提名12人多了一倍。

2018年因尚未登記政黨但率先提名21人的小民參政歐巴桑聯盟（歐巴桑聯盟）在2019年成為正式政黨，在六都與新竹市共推15人參選；主打兒童人權與親子友善政策。

相較之下，老牌親民黨提名人數大減，2022年以黨籍參選的僅有5人，比起2018年提名26人少了許多。綠黨在2018年提名10人，和社民黨、台灣基進與樹黨組成合作聯盟，在桃竹竹地區當選3席；今年僅提名5人，改和台聯合作，在同一選區不重複提名，提出共同政見且共同募款。

前台南縣長蘇煥智在同年成立的台灣維新提名5人。代表社民黨在2018年獲得唯一席次的台北市大安文山區市議員苗博雅，也是今年唯一再以「社民黨」披掛上陣的候選人。

哪些選區政黨參選大爆炸？哪些選區第三勢力積極搶灘？

可以看到，在台北市的第一選區和第六選區，參選政黨多達8個為全台最多；前五名全都在六都。

而再進一部細看可以發現，第三勢力最踴躍參選的，也是台北市第一選區和第六選區，都有7人參選，除了政黨數量也是最多，首次參戰議員選舉的民眾黨在這兩區都各自提名2人；可以看出，第三勢力小黨還是最喜歡鎖定都會區、新興發展區。

高雄市前鎮、小港選區現任議員林宛蓉及陳麗娜宣布不連任，掀起藍綠新人、第三勢力政黨卡位戰。新人空間大增，各陣營瞄準婦保名額，時代力量湯茹婷、基進黨黃敬雅都是女將。

台南市雖然已經連續5年呈現人口負成長，但受惠於台南科學園區發展的永康區，人口仍持續成長，23萬的規模成為台南市人口數最多的行政區，也是市議員席次最多的選區，必須在年底從15人當中選出7席。

台中東海大學政治系教授沈有忠指出，第三勢力政黨在複數選區的選舉中會較有機會，因為單數選區只有一個當選者；所以很多第三勢力政黨通常都會在議員選舉積極投入。



沈有忠也推測，此次積極投入參選的幾個小黨，包括2020年已經累積了150萬票政黨票基礎的民眾黨，這一次應該可以在地方選舉中大有斬獲。他認為，民眾黨的訴求是不藍不綠，也就是不喜歡國民兩黨的選民，直白說就是「賭爛票」，這樣「中間偏右的」政黨在民主國家通常都能有不錯的發展。



不過他也提醒，選民在賭爛票投了之後，要怎麼被留住會是關鍵；他認為，民眾黨還是要有核心價值，要告訴選民「不藍不綠，那你是什麼？」，才能讓選民對其產生忠誠度；政黨才能永續經營 。



沈有忠也說，像時代力量在2016年第一次參選到2020年，4年來風雨飄搖，幾乎所有當年參選的政治明星都退黨，形象也因為各種爭議變差；然而2020年，時代力量的政黨票增加30萬，因為時力不是靠政治明星，是靠他們的政黨主張價值；他們牢牢站著這塊，比民進黨更左更獨。

沈有中認為，當民進黨執政，不能那麽激進，一但溫和了，某些極左極獨的選票就會就「讓出來」，而老牌的台聯黨垮了，台灣基進和時力就會接收那些選票；而民進黨因為執政「財團化」後，勞工選票也被時代力量吸收走。

而在藍營也是相同的，像是國民黨因為在野，沒有分裂的本錢，韓國瑜、趙少康這些比較深藍的聲音，或是像是新黨，也會越來越沒有空間；但是新黨、親民黨最強盛的時候，就是國民黨執政的時候；所以綠營現在也是把某些選票交給側翼，等民進黨假如回到在野，時代力量和台灣基進才會有泡沫化的可能。

最多無黨籍參選的選區在哪裡？

全台共215個議員選區、912個議員席次；總計1746位議員候選人當中，有611人以無黨籍參戰。最多無黨籍的是南投縣第一選區15人，接下來是苗栗縣第五選區13人。值得注意的是金門縣第一選區也有11個無黨籍參選。

在台南縣第一選區現有席次中，民進黨縣議員賴燕雪與國民黨張嘉哲轉戰南投市長選舉、縣議員陳翰立換跑道選名間鄉長、縣議員于秀英交棒女兒張婉慈，南投市長宋懷琳2屆8年任期將滿，轉投入競選南投市、名間鄉選區縣議員，席次將大洗牌，因此不少吸引新人競選；包括前南投市民代表會主席張秀枝、民眾黨南投縣黨部主委簡千翔也參選，要拚連任的現任議員則有史雪燕、洪浩原、曾振炎、蔡宗智、洪明科。