【圖表分析】盤點全台選區第三勢力：今年有哪些政黨參戰？在哪些選區最積極搶灘？
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值得注意的是，第三勢力參選最積極的選區幾乎都在六都，而無黨籍參選最多的選區則都在非六都地區；學者指出，通常越是基層的選舉，無黨籍的候選人就越多、越強。
文：李秉芳 ｜圖：If Lin
今年有哪些政黨參戰？和2018年相比有何變化？
全台共215個議員選區、912個議員席次；總計1754位議員候選人當中，提名最多候選人的就屬國民黨，總共有457人，民進黨提名391人，還有其餘共21個政黨，共提名288人；另外有618人以無黨籍參戰，佔最大宗。以提名人數來看，藍綠之外提名最多的政黨包括：
- 台灣民眾黨：86人（首次參與地方選舉）
- 時代力量：46人（上次40，16人當選，5人退黨）
- 台灣基進：24人（上次12人，無人當選）
- 小民參政歐巴桑聯盟：15人（上次21人，無人當選）
- 新黨：7人（上次7人，2人當選）
- 親民黨：5人（上次26人，8人當選，1人退黨）
- 綠黨：5人（上次10人，3人當選）
- 台聯：6人（上次10人，5人當選）
- 台灣維新：5人（首次參選地方選舉）
值得注意的是，2019年才成立的台灣民眾黨，2020年全台提名17名區域立委，28名不分區立委，雖然區域立委全軍覆沒，但靠著政黨票選上5席不分區，後續在全台各地成立地方黨部，並積極參與補選，包括和高雄市議員吳益政合作投入高雄市長補選。
這次地方選舉又一口氣提名86人，甚至在台北市士林北投區、大安文山區與新竹縣竹北市都提名2人，在新竹市東區提名3人。其中不乏原國民黨、親民黨與民進黨籍縣的議員「改披白色戰袍」，或和在地無黨籍的里長與鄉鎮市民代表合作。
2018年在縣市議員選舉選上16席的時代力量，經歷了幾次退黨風波，這次依然提名46人：既有10席縣市議員當中，基隆市議員陳薇仲與苗栗縣議員宋國鼎「升級」參選基隆市長與苗栗縣長，其餘8位現任縣市議員都爭取連任。值得得注意的是，在5個選區中，時力候選人將遇上現任的「前時力黨員」，包括台北市士林北投區、中山大同區與大安文山區、苗栗縣的頭份三灣竹南與高雄市鳳山區。
而在前高雄市長韓國瑜與前立委陳柏惟罷免案後聲勢大漲的台灣基進，也在2022年提名24人，比起4年前提名12人多了一倍。
2018年因尚未登記政黨但率先提名21人的小民參政歐巴桑聯盟（歐巴桑聯盟）在2019年成為正式政黨，在六都與新竹市共推15人參選；主打兒童人權與親子友善政策。
相較之下，老牌親民黨提名人數大減，2022年以黨籍參選的僅有5人，比起2018年提名26人少了許多。綠黨在2018年提名10人，和社民黨、台灣基進與樹黨組成合作聯盟，在桃竹竹地區當選3席；今年僅提名5人，改和台聯合作，在同一選區不重複提名，提出共同政見且共同募款。
前台南縣長蘇煥智在同年成立的台灣維新提名5人。代表社民黨在2018年獲得唯一席次的台北市大安文山區市議員苗博雅，也是今年唯一再以「社民黨」披掛上陣的候選人。
哪些選區政黨參選大爆炸？哪些選區第三勢力積極搶灘？
可以看到，在台北市的第一選區和第六選區，參選政黨多達8個為全台最多；前五名全都在六都。
而再進一部細看可以發現，第三勢力最踴躍參選的，也是台北市第一選區和第六選區，都有7人參選，除了政黨數量也是最多，首次參戰議員選舉的民眾黨在這兩區都各自提名2人；可以看出，第三勢力小黨還是最喜歡鎖定都會區、新興發展區。
高雄市前鎮、小港選區現任議員林宛蓉及陳麗娜宣布不連任，掀起藍綠新人、第三勢力政黨卡位戰。新人空間大增，各陣營瞄準婦保名額，時代力量湯茹婷、基進黨黃敬雅都是女將。
台南市雖然已經連續5年呈現人口負成長，但受惠於台南科學園區發展的永康區，人口仍持續成長，23萬的規模成為台南市人口數最多的行政區，也是市議員席次最多的選區，必須在年底從15人當中選出7席。
台中東海大學政治系教授沈有忠指出，第三勢力政黨在複數選區的選舉中會較有機會，因為單數選區只有一個當選者；所以很多第三勢力政黨通常都會在議員選舉積極投入。
沈有忠也推測，此次積極投入參選的幾個小黨，包括2020年已經累積了150萬票政黨票基礎的民眾黨，這一次應該可以在地方選舉中大有斬獲。他認為，民眾黨的訴求是不藍不綠，也就是不喜歡國民兩黨的選民，直白說就是「賭爛票」，這樣「中間偏右的」政黨在民主國家通常都能有不錯的發展。
不過他也提醒，選民在賭爛票投了之後，要怎麼被留住會是關鍵；他認為，民眾黨還是要有核心價值，要告訴選民「不藍不綠，那你是什麼？」，才能讓選民對其產生忠誠度；政黨才能永續經營 。
沈有忠也說，像時代力量在2016年第一次參選到2020年，4年來風雨飄搖，幾乎所有當年參選的政治明星都退黨，形象也因為各種爭議變差；然而2020年，時代力量的政黨票增加30萬，因為時力不是靠政治明星，是靠他們的政黨主張價值；他們牢牢站著這塊，比民進黨更左更獨。
沈有中認為，當民進黨執政，不能那麽激進，一但溫和了，某些極左極獨的選票就會就「讓出來」，而老牌的台聯黨垮了，台灣基進和時力就會接收那些選票；而民進黨因為執政「財團化」後，勞工選票也被時代力量吸收走。
而在藍營也是相同的，像是國民黨因為在野，沒有分裂的本錢，韓國瑜、趙少康這些比較深藍的聲音，或是像是新黨，也會越來越沒有空間；但是新黨、親民黨最強盛的時候，就是國民黨執政的時候；所以綠營現在也是把某些選票交給側翼，等民進黨假如回到在野，時代力量和台灣基進才會有泡沫化的可能。
最多無黨籍參選的選區在哪裡？
全台共215個議員選區、912個議員席次；總計1746位議員候選人當中，有611人以無黨籍參戰。最多無黨籍的是南投縣第一選區15人，接下來是苗栗縣第五選區13人。值得注意的是金門縣第一選區也有11個無黨籍參選。
在台南縣第一選區現有席次中，民進黨縣議員賴燕雪與國民黨張嘉哲轉戰南投市長選舉、縣議員陳翰立換跑道選名間鄉長、縣議員于秀英交棒女兒張婉慈，南投市長宋懷琳2屆8年任期將滿，轉投入競選南投市、名間鄉選區縣議員，席次將大洗牌，因此不少吸引新人競選；包括前南投市民代表會主席張秀枝、民眾黨南投縣黨部主委簡千翔也參選，要拚連任的現任議員則有史雪燕、洪浩原、曾振炎、蔡宗智、洪明科。
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從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
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「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
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