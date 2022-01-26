2022/01/26,
【圖輯】居家快篩一次看：五種廠牌怎麼選？篩檢陽性怎麼辦？
Photo Credit:林嘉俊醫師
我們想讓你知道的是
近日COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情再起，Omicrown在國境內伺機而動。
作者：林嘉俊醫師
近日COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情再起，Omicrown在國境內伺機而動。
這次的貼文會為大家回答：「居家快篩怎麼挑？」
- 我需要居家快篩嗎？
- 居家快篩有哪些選擇？
- 哪裡可以買居家快篩？
- 居家快篩怎麼做？
- 驗出來是陽性怎麼辦？
本文經作者授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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