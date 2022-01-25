歐美下一步怎麼走？佛奇預測美國確診高峰、WHO主任談Omicron可能結束歐洲大流行

世界衛生組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）23日指出，在歐洲，Omicron變異株讓COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行進入一個新的階段，甚至可能就此結束。

克魯格在《法新社》的採訪中指出，歐洲地區正在走向大流行的最後階段，不過到3月，歐洲可能會有60％的人感染Omicron變異株。他認為在疫苗接種以及群眾感染後免疫的影響下，將會有數週到數月的全球免疫，「我們預計，在COVID-19疫情可能於年底回歸之前，會有一段時間的平靜。」

美國部分地區確診急劇下降，還是得為最壞情況做準備

隔著大西洋，美國白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）對美國Omicron變異株的疫情，也抱持樂觀態度。他認為美國多數的州會在2月中達到Omicron確診數的高峰，「在面對這種病毒時，永遠不能過度自信」，他在《ABC》的節目「The Week」中向主持人表示，「但現在看起來正在往正確的方向前進。」

佛奇表示，美國東北部及中西部的一些州已經達到確診的高峰，而且正在「急劇下降」，但南部與西部各州的病例數仍在上升。他警告那些還沒有完整接種或接種加強劑的區域：「住院治療可能會帶來更多的痛苦和折磨。」

主持人詢問佛奇，人們未來的生活會是什麼模樣，以及應對未來的長期戰略，他表示希望感染的程度能夠在「控制範圍」之內，「『控制』意味著你沒辦法消除它、根除它」．但佛奇認為，當疫情下降到一定的程度，基本上就跟一般的呼吸道感染一樣。

佛奇也坦言，美國必須為最壞的情況做好準備，「我們希望它降到不會擾亂我們恢復正常生活的程度。這是最好的情況。」

「重點不是阻止病毒傳播」，克魯格認為應減少對生活干擾

世界衛生組織非洲區辦事處上週則表示，從Omicron變異株帶來的第四波疫情達到高峰以來，非洲地區的COVID-19確診數急遽下降，死亡人數也首次出現下降。

《法新社》報導指出，有研究表明Omicron變異株比Delta變異株還有傳染力，但接種疫苗的人染疫的話病情較不嚴重，這讓人們看見期待已久的曙光。這代表COVID-19開始從大流行的傳染病轉為更容易控制的地方性疾病，像例如季節性流感。

不過克魯格警告，現在要討論COVID-19轉為地方性疾病還為時過早，「這病毒不只一次讓我們感到驚訝，所以我們必須非常小心。」

Omicron變異株在歐洲的傳播速度非常快，克魯格認為，防疫的重點不是採取措施阻止病毒傳播，而是盡量減少對醫院、學校和經濟的干擾，並大力保護弱勢群體。「如果你感覺不舒服，就待在家裡做自我篩檢，如果結果是陽性，就隔離起來。」

對克魯格而言，穩定歐洲的局勢也是當務之急，目前歐洲各國疫苗覆蓋率從25％到95％都有，這導致各國醫療系統承受不同程度的壓力，「『穩定』意味著醫療系統不再被COVID-19重擊，並能提供基礎的健康服務。」

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責任編輯：李芯

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