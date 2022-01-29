13部美國經典懷舊影集總整理，帶你回到「the good old days」

講到美國經典懷舊影集，大家第一個想到的是什麼呢？ 除了廣受國人歡迎的《六人行》以外，還有許多不同類型的劇集，包括超級英雄、校園生活、法律犯罪等，在國內外都締造可觀的收視率，擁有不少影迷。VoiceTube今天將推薦大家13部可說是時代眼淚的超級懷舊影集，一起來追劇吧！

《六人行》 Friends（1994－2004，10季）

Photo Credit: 《六人行》劇照

《六人行》是美國經典情境喜劇，也是許多台灣人最熟悉的美國電視劇，劇情圍繞在六個好友：菲比、錢德勒、羅斯、喬伊、瑞秋，以及莫妮卡在紐約曼哈頓的生活。

這部影集共有十季，內容包括愛情、事業工作、人生困境等，描述這六位朋友如何互相幫助對方度過人生低潮，在有歡笑也有眼淚的人生中，找到彼此的幸福與快樂。

《六人行》受歡迎的原因之一，在於劇情非常生活化，觀眾可以很容易就找到共鳴，例如要如何吸引女生的注意、如何應付職場上難搞的同事等，可以當一部輕鬆的小品來欣賞，即使你沒有時間追完一整季，想要跳季或跳集看都沒問題，也可以從中學到許多道地的實用英語！

Comedy (n.) 喜劇

Classic (adj.) 經典的

Relationship (n.) 感情

Career (n.) 事業

Difficulty (n.) 困境

At the lowest point in life (phr.) 遭逢人生低潮

Happiness (n.) 幸福

Resonate (v.) 感到有共鳴

《三人行》 Three’s Company（1977－1984， 8季）

Photo Credit: 《三人行》劇照

《三人行》可說是家喻戶曉的經典喜劇，劇中人物角色鮮明，主角為一男兩女：傑克、克莉絲及珍娜。兩個女孩認識傑克時，正苦惱找不到人分擔公寓房租，就答應讓無家可歸的傑克成為他們的室友。然而一男兩女共住，對房東羅普夫妻來說簡直天理不容，於是傑克便假裝成同性戀，裝作是兩個女孩的好閨密，說服房東讓他搬進來，有趣的同居故事也就此展開。

Tenant (n.) 房客

Rent (n.) 房租

Flatmate (n.) 室友

Landlord (n.) 房東

Homeless (adj.) 無家可歸的

《歡樂單身派對》 Seinfeld（1989－1998，9季）

Photo Credit: 《歡樂單身派對》劇照

這部影集場景設定於曼哈頓上西城，主要角色為喜劇演員傑里、好友喬治、前女友伊萊恩及鄰居科斯莫，很多集數都以傑里的單口喜劇表演片段開頭。這部影集被形容為「無所事事的節目」（a show about nothing），專注於角色的日常瑣事。然而劇中也善用許多譏諷的橋段來反映世俗想法與時事，在荒謬笑料中又發人深省。此劇播出後收視率連年居高，很受大眾歡迎。曾獲艾美獎、金球獎，且在 2008 年被評為 25 年來最受歡迎的電視劇。

Stand-up comedian 單口喜劇演員

Emmy Awards (n.) 艾美獎

Golden Globe Awards (n.) 金球獎

Ratings (n.) 收視率

《黃金女郎》 The Golden Girls（1985－1992，7季）

Photo Credit: 《黃金女郎》劇照

《黃金女郎》劇情描述四位較年長的單身女性，共同居住於邁阿密一棟房子裡。房屋的主人白蘭琪為寡婦，將空房出租給同樣喪偶的羅絲以及離婚的桃樂絲。過沒多久，桃樂絲的媽媽也搬了進來。

影集裡描述許多同居室友會遇到的狀況，例如對食物的口味、房子的設計意見不合等等，觀眾能從不同的角度去詮釋老年共居的生活樣貌，也能從此劇一窺年長者的感情觀，著實有趣。

《黃金女郎》於播出後榮獲了許多獎項，包括兩次艾美獎的最佳喜劇類影集，以及三次金球獎的最佳音樂及喜劇影集，劇中四位女演員都各自獲得過一座艾美獎，只是四位主演都已逝世。

其中「最後的黃金女郎」貝蒂懷特（Betty White）甫於去年2021年最後一天辭世，再差一點就要迎接她的百歲生日。想要一睹80年代女郎們的風華，就趕緊去看看這部影集吧！

Golden age (n.) 黃金時代，鼎盛時期

Widow (n.) 寡婦

Divorced (adj.) 離婚的

《淘小子看世界》 Boy Meets World（1993－2000，7季）

Photo Credit: 《淘小子看世界》劇照

《淘小子看世界》在1990年代相當受歡迎，敘述主角柯瑞．麥修斯的日常生活及他所學習到的人生哲理。在這部七季的劇集中，我們看到柯瑞和好友們從高中、大學，到最後畢業各分西東這一路上所遇到的挑戰。

另外，若你對迪士尼影集《蕾蕾看世界》（Girl Meets World）有印象，此部影集即為「淘小子看世界」的續作，其中的主角蕾蕾就是柯瑞的女兒。

Campus life (n.) 校園生活

Popular (adj.) 受歡迎的

Frustration (n.) 挫折

Overcome (v.) 克服

Difficulty (n.) 困難

Challenge (n.) 挑戰

《霹靂遊俠》 Knight Rider（1982－1986，4季）

Photo Credit: 《霹靂遊俠》劇照

如果你是六、七年級生，想必對《霹靂遊俠》這部影集一點也不陌生。這是一部打擊犯罪、伸張正義的電視劇，李麥克以及他的人工智能車「夥計」當時風靡全球。主角原本是一名叫做龍麥克的臥底警察，卻於某次任務受了重傷，而後在私人組織的幫助下康復，改變樣貌並獲得新的身分，也就是李麥克。整部影集圍繞著他開著人工智慧車「夥計」四處打擊犯罪的故事。

1985 年《霹靂遊俠》於中視首播，也在台灣創下極高的收視率。去年這部影集也傳出了要改編成電影的消息，找了導演溫子仁操刀，重現當時李麥克的帥氣風采。

Violence (n.) 暴力

Undercover cop (n.) 臥底警察

Crime (n.) 犯罪

Identity (n.) 身分

《魔法奇兵》 Buffy The Vampire Slayer（1997－2003，7季）

Photo Credit: 《魔法奇兵》劇照

對於喜歡奇幻類型作品的劇迷來說，《魔法奇兵》這部懷舊影集想必是個經典。主角為一名轉學至加州太陽谷高中的女孩巴菲，而她的新學校所在位置就在地獄入口的正上方，因此她必須與各種惡魔、吸血鬼等黑暗勢力對抗。劇情裡常出現各種超自然現象，對於喜歡奇幻偏驚悚類劇情的你是個不錯的選擇！

Vampire (n.) 吸血鬼

Demon (n.) 惡魔

Evil spirit (n.) 惡靈

Hell (n.) 地獄

《兩小無猜》 The Wonder Years（1988－1993，6季）

Photo Credit: 《兩小無猜》劇照

《兩小無猜》故事以倒敘的方式進行，呈現主角凱文在60、70年代的少年時光。這部作品提及其設定之時空所發生的真實社會事件，像是越戰或總統大選，從小孩的角度去思考每件事背後對他的意義跟影響，身為旁觀者，我們就好比看著凱文長大的長輩，透過他內心的反思一起成長。

這部影集除了反映社會時事外，也談論了青少年對於愛情、親情、友情的體悟。劇中的旁白為已成年的凱文，他用懷舊與嘲諷的態度，敘述過往時光，讓身為大人的觀眾在觀看劇情時也能感同身受。

Flashback (n.) 倒敘

Self-reflect (v.) 自我反省

Nostalgic (adj.) 懷舊的

Tease (v.) 嘲弄

Narrator (n.) 旁白

《天龍特攻隊》 The A-Team（1983－1987，5季）

Photo Credit: 《天龍特攻隊》劇照

你知道2010年上映的喜劇電影《天龍特攻隊》，其實最一開始是出自1980年代的美國同名影集嗎？雖然影集和電影兩個版本，各角色的演員有段時代差距，但其演出的個性都非常鮮明。

影集中的五位主角分別為泥巴、小白、阿美、哮狼與怪頭，身為自越戰退伍的英雄，因為不甘過著平凡人的生活，組成了為正義發聲的「天龍特攻隊」，而整部影集描述的即是這群正義英雄為社會剷除惡勢力的故事。

Veteran (n.) 退伍老兵

Mundane (adj.) 平凡、庸俗的

Justice (n.) 正義

Hero (n.) 英雄

《法網遊龍》 Law & Order（1990－2010，20季）