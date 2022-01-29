13部美國經典懷舊影集總整理，帶你回到「the good old days」
我們想讓你知道的是
春節將至，連續的假期就用再經典不過的美劇來填滿吧。13個8、90年代美劇，讓你回味純粹的美好。
講到美國經典懷舊影集，大家第一個想到的是什麼呢？ 除了廣受國人歡迎的《六人行》以外，還有許多不同類型的劇集，包括超級英雄、校園生活、法律犯罪等，在國內外都締造可觀的收視率，擁有不少影迷。VoiceTube今天將推薦大家13部可說是時代眼淚的超級懷舊影集，一起來追劇吧！
《六人行》 Friends（1994－2004，10季）
《六人行》是美國經典情境喜劇，也是許多台灣人最熟悉的美國電視劇，劇情圍繞在六個好友：菲比、錢德勒、羅斯、喬伊、瑞秋，以及莫妮卡在紐約曼哈頓的生活。
這部影集共有十季，內容包括愛情、事業工作、人生困境等，描述這六位朋友如何互相幫助對方度過人生低潮，在有歡笑也有眼淚的人生中，找到彼此的幸福與快樂。
《六人行》受歡迎的原因之一，在於劇情非常生活化，觀眾可以很容易就找到共鳴，例如要如何吸引女生的注意、如何應付職場上難搞的同事等，可以當一部輕鬆的小品來欣賞，即使你沒有時間追完一整季，想要跳季或跳集看都沒問題，也可以從中學到許多道地的實用英語！
- Comedy (n.) 喜劇
- Classic (adj.) 經典的
- Relationship (n.) 感情
- Career (n.) 事業
- Difficulty (n.) 困境
- At the lowest point in life (phr.) 遭逢人生低潮
- Happiness (n.) 幸福
- Resonate (v.) 感到有共鳴
《三人行》 Three’s Company（1977－1984， 8季）
《三人行》可說是家喻戶曉的經典喜劇，劇中人物角色鮮明，主角為一男兩女：傑克、克莉絲及珍娜。兩個女孩認識傑克時，正苦惱找不到人分擔公寓房租，就答應讓無家可歸的傑克成為他們的室友。然而一男兩女共住，對房東羅普夫妻來說簡直天理不容，於是傑克便假裝成同性戀，裝作是兩個女孩的好閨密，說服房東讓他搬進來，有趣的同居故事也就此展開。
- Tenant (n.) 房客
- Rent (n.) 房租
- Flatmate (n.) 室友
- Landlord (n.) 房東
- Homeless (adj.) 無家可歸的
《歡樂單身派對》 Seinfeld（1989－1998，9季）
這部影集場景設定於曼哈頓上西城，主要角色為喜劇演員傑里、好友喬治、前女友伊萊恩及鄰居科斯莫，很多集數都以傑里的單口喜劇表演片段開頭。這部影集被形容為「無所事事的節目」（a show about nothing），專注於角色的日常瑣事。然而劇中也善用許多譏諷的橋段來反映世俗想法與時事，在荒謬笑料中又發人深省。此劇播出後收視率連年居高，很受大眾歡迎。曾獲艾美獎、金球獎，且在 2008 年被評為 25 年來最受歡迎的電視劇。
- Stand-up comedian 單口喜劇演員
- Emmy Awards (n.) 艾美獎
- Golden Globe Awards (n.) 金球獎
- Ratings (n.) 收視率
《黃金女郎》 The Golden Girls（1985－1992，7季）
《黃金女郎》劇情描述四位較年長的單身女性，共同居住於邁阿密一棟房子裡。房屋的主人白蘭琪為寡婦，將空房出租給同樣喪偶的羅絲以及離婚的桃樂絲。過沒多久，桃樂絲的媽媽也搬了進來。
影集裡描述許多同居室友會遇到的狀況，例如對食物的口味、房子的設計意見不合等等，觀眾能從不同的角度去詮釋老年共居的生活樣貌，也能從此劇一窺年長者的感情觀，著實有趣。
《黃金女郎》於播出後榮獲了許多獎項，包括兩次艾美獎的最佳喜劇類影集，以及三次金球獎的最佳音樂及喜劇影集，劇中四位女演員都各自獲得過一座艾美獎，只是四位主演都已逝世。
其中「最後的黃金女郎」貝蒂懷特（Betty White）甫於去年2021年最後一天辭世，再差一點就要迎接她的百歲生日。想要一睹80年代女郎們的風華，就趕緊去看看這部影集吧！
- Golden age (n.) 黃金時代，鼎盛時期
- Widow (n.) 寡婦
- Divorced (adj.) 離婚的
《淘小子看世界》 Boy Meets World（1993－2000，7季）
《淘小子看世界》在1990年代相當受歡迎，敘述主角柯瑞．麥修斯的日常生活及他所學習到的人生哲理。在這部七季的劇集中，我們看到柯瑞和好友們從高中、大學，到最後畢業各分西東這一路上所遇到的挑戰。
另外，若你對迪士尼影集《蕾蕾看世界》（Girl Meets World）有印象，此部影集即為「淘小子看世界」的續作，其中的主角蕾蕾就是柯瑞的女兒。
- Campus life (n.) 校園生活
- Popular (adj.) 受歡迎的
- Frustration (n.) 挫折
- Overcome (v.) 克服
- Difficulty (n.) 困難
- Challenge (n.) 挑戰
《霹靂遊俠》 Knight Rider（1982－1986，4季）
如果你是六、七年級生，想必對《霹靂遊俠》這部影集一點也不陌生。這是一部打擊犯罪、伸張正義的電視劇，李麥克以及他的人工智能車「夥計」當時風靡全球。主角原本是一名叫做龍麥克的臥底警察，卻於某次任務受了重傷，而後在私人組織的幫助下康復，改變樣貌並獲得新的身分，也就是李麥克。整部影集圍繞著他開著人工智慧車「夥計」四處打擊犯罪的故事。
1985 年《霹靂遊俠》於中視首播，也在台灣創下極高的收視率。去年這部影集也傳出了要改編成電影的消息，找了導演溫子仁操刀，重現當時李麥克的帥氣風采。
- Violence (n.) 暴力
- Undercover cop (n.) 臥底警察
- Crime (n.) 犯罪
- Identity (n.) 身分
《魔法奇兵》 Buffy The Vampire Slayer（1997－2003，7季）
對於喜歡奇幻類型作品的劇迷來說，《魔法奇兵》這部懷舊影集想必是個經典。主角為一名轉學至加州太陽谷高中的女孩巴菲，而她的新學校所在位置就在地獄入口的正上方，因此她必須與各種惡魔、吸血鬼等黑暗勢力對抗。劇情裡常出現各種超自然現象，對於喜歡奇幻偏驚悚類劇情的你是個不錯的選擇！
- Vampire (n.) 吸血鬼
- Demon (n.) 惡魔
- Evil spirit (n.) 惡靈
- Hell (n.) 地獄
《兩小無猜》 The Wonder Years（1988－1993，6季）
《兩小無猜》故事以倒敘的方式進行，呈現主角凱文在60、70年代的少年時光。這部作品提及其設定之時空所發生的真實社會事件，像是越戰或總統大選，從小孩的角度去思考每件事背後對他的意義跟影響，身為旁觀者，我們就好比看著凱文長大的長輩，透過他內心的反思一起成長。
這部影集除了反映社會時事外，也談論了青少年對於愛情、親情、友情的體悟。劇中的旁白為已成年的凱文，他用懷舊與嘲諷的態度，敘述過往時光，讓身為大人的觀眾在觀看劇情時也能感同身受。
- Flashback (n.) 倒敘
- Self-reflect (v.) 自我反省
- Nostalgic (adj.) 懷舊的
- Tease (v.) 嘲弄
- Narrator (n.) 旁白
《天龍特攻隊》 The A-Team（1983－1987，5季）
你知道2010年上映的喜劇電影《天龍特攻隊》，其實最一開始是出自1980年代的美國同名影集嗎？雖然影集和電影兩個版本，各角色的演員有段時代差距，但其演出的個性都非常鮮明。
影集中的五位主角分別為泥巴、小白、阿美、哮狼與怪頭，身為自越戰退伍的英雄，因為不甘過著平凡人的生活，組成了為正義發聲的「天龍特攻隊」，而整部影集描述的即是這群正義英雄為社會剷除惡勢力的故事。
- Veteran (n.) 退伍老兵
- Mundane (adj.) 平凡、庸俗的
- Justice (n.) 正義
- Hero (n.) 英雄