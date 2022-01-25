蘋果秋季發表會將破紀錄發表14項新產品，台廠、中企備戰搶單，VR/AR裝置是重點

今（2022）年，蘋果秋季發表會將創下紀錄，一次發表多達14項新產品，而外界估計智慧手機、電腦相關市場已經趨於飽和，未來新品看點是蘋果推出的虛擬／擴增實境（VR/AR）裝置，勢必成為台廠搶單的首要目標。不過，受到散熱問題該裝置本應在今年上市，將延後至明（2023）年登場。

蘋果將發布14項新產品，台廠、中企備戰搶單

《彭博社》報導指出，蘋果（Apple）今年秋季發表會將展出多達14項新產品，創下歷史紀錄。新產品涵蓋iPhone、MacBook筆電、iMac桌機、iPad、Apple Watch以及AirPods等6大類產品線。

以往蘋果供應鏈將有強勁的拉貨動能，但是隨著紅色供應鏈崛起後，這套模式已經改變，根據研究調查機構以賽亞估計，中國廠商立訊（Luxshare）2021年首度擠進iPhone組裝供應鏈，將和著名代工廠鴻海（Foxcom）分食蘋果最高階的iPhone 13 Pro訂單，比例多達15%到20%。

以賽亞指出，緯創成功將中國昆山廠賣給立訊，此後，不但承接了iPhone 12 mini的組裝單，還進一步拿下單價更高且複雜的旗艦機訂單。根據《科技網》分析，包含中國面板京東方、機殼廠藍思科技，也在各大領域搶佔台灣廠商的市占率。

連結器大廠正葳業內人士告訴《關鍵評論網》，過去中國利用各種補助誘惑台灣人才前往工作，造成台灣產業空洞化明顯。根據台灣經濟委員會「紅色供應鏈」專案報告指出，中國利用在台投資，獲取人才技術。

中國規避審查，經由第3方以「僑外資」申請來台投資，從事不得經營之業務，降低國內廠商與其合作的戒心。

對此業內人士透露，過去有聽過高層談及，中資透過特有產品，植入相關程式，想要竊取一些機密。而近年台灣電子產業座落日趨於完整，還是有相當競爭力，也正極力爭取蘋果訂單。

手機、電腦市場飽和，蘋果看點在虛擬／擴增實境裝置

DIGITIMES Research估計，過去智慧型手機動輒30%成長的盛況，難以再現，就2020年最大的市場市場中國而言，出貨量達到3.04億支，佔全球比重24.4%，而2021年，出貨量為3.25億支，僅增加0.69%。

排除掉疫情年，根據科技市調公司IDC統計，2018年全球較上年同期下跌了6%，由於智慧手機市場競爭激烈，品牌市占突破越來越不容易，各家大廠紛紛開發新領域，爲集團增添獲利柴火。

分析師告訴《華爾街日報》，蘋果將推出頭戴裝置或者智慧眼鏡，功能包含在畫面中疊加一層資訊、虛擬影像，又或者能進入打造好的虛擬世界，這和近日熱門元宇宙（Metavers）應用，不謀而合。

報導稱，無論是作為訪問互聯網的入口，還是通往元宇宙的大門，蘋果推出的裝置都可能扮演相當重要的角色，而蘋果正利用過去數十年打造的移動裝置或雲端優勢，在AR業務迅速構建起一條「護城河」。

業內人士強調，iPhone用戶多，若未來這些頭戴裝置，可以進一步將資訊顯示在眼鏡上，相信還有許多果粉會買單，而手機、雲端乃至於各類移動裝置，都可以有更不錯的發揮。

不過，知情人士向《彭博社》透露，這類融合AR、VR的頭戴產品，被視為取代iPhone的明星產品，照原先估計將在2022年6月推出，年底開賣，但是因為散熱問題，將會再度延後數個月。

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核定稿件：翁世航