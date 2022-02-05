《電玩翻譯》：遊戲主題千變萬化，譯者早上還在叢林裡、下午就飛進外太空

文：徐昊

千變萬化的遊戲主題

早上還在叢林裡，下午就飛進外太空

正是因為遊戲類型日新月異、太過五花八門，電玩翻譯師碰到的案子也可能每天是不一樣的主題。醫療、財經、專利譯者是以專門領域為生，每天面對的稿子變化較小，但像書籍、字幕、電玩譯者這類型譯者就大不同了，經常會碰上每個案子題材差別甚大的情況。書籍譯者可能前幾個月還在翻譯健身工具書，今天卻跨過萬重山，轉身躍入了心理健康領域。影視譯者每支影片的交期更短，主題變換的頻率更高，我自己碰過的電視節目主題就包括改裝車、生態、機械、建築、實境競賽、科普、求生等等，列都列不完。

電玩譯者也一樣，大部分的譯者雖然是專職於「電玩」這個產業，但是每天碰到的遊戲主題可能大不同，也需要勤做功課，時時保持求知若渴的學習態度。體育（如籃球、足球、棒球、賽車）、軍事、航空模擬等等都是常見的寫實遊戲主題，需要譯者查閱大量資料，諸如籃球招式、足球員位置、車廠名稱、改車組件、槍枝名稱與零件等等，都必須與現實譯名相符，才能讓玩家有身歷其境的遊戲體驗。

奇幻虛構類的遊戲主題更不用說，題材天馬行空，不只充斥著許多自創專有名詞，需要譯者自行發揮創意翻譯，故事本身也可能奠基在世界各地現有的民俗傳說或是歷史事件，如希臘羅馬神話、北歐神話、東歐吸血鬼傳說、太空探險、歷史戰爭等等，都是再常見不過的主題。

如果想以翻譯電玩為生，要一直接到擅長類型的案子，這種好事的機率很小，也不太可能只挑自己喜歡的案子接。要是這麼做，不是稿費寥寥可數養不活自己，就是太常拒絕遭到合作公司冷凍。除非你已經是有了一定名聲的老手，且和合作公司有著長期建立的信賴關係，否則為了自己的荷包好、也為了累積經歷，鼓勵剛踏進此一領域的新手可以多方嘗試，瞭解自己的強項弱項，同時也能增廣見聞，獲得一些平時不可能接觸到的新知。像是我就曾經為了某款遊戲鑽研歐洲古神話傳奇故事，讓我增加了不少平常根本沒機會接觸到的怪奇知識呢。

知名IP改編遊戲其實也是大魔王？

天馬行空的架空傳奇故事遊戲聽起來似乎不好翻譯，但老實說，我覺得這類遊戲才能讓譯者從零開始、大顯身手，自由發揮創意，翻譯出原文中的文字巧思。而且看到自己絞盡腦汁翻譯出來的原創譯名掛在每個玩家口中，出現在各大遊戲討論區裡頭，也是一種譯者的成就感。

不過如果今天碰到的是知名IP授權改編的遊戲，那可就大不同了。無論是冒險遊戲也好、戰鬥遊戲也罷，遊戲產業經常拿聞名世界、眾所皆知的IP故事當作基礎，改編開發成遊戲，像是日本動漫、英美冒險奇幻小說、知名超級英雄系列都是再常見不過的題材。

譯者在開始翻譯腳本對白、畫面文字等正式檔案之前，經常得先翻譯一份非常重要的文件，也就是「詞彙表」。專案的詞彙表會列出遊戲裡頭所有重要的專有名詞，例如人名、地名、怪物名、重要道具與技能，以及核心世界觀的關鍵名詞。無論是對白或是畫面文字，這些重要名詞會不斷出現在一款遊戲中的各個檔案裡頭，且專案的翻譯工作經常交由多名譯者分擔，因此「確立譯名」是很重要的前置步驟。這部分經常需要翻譯師花費許多心思處理，除了提供建議的譯法外，通常還得重新譯回原語，以向不懂譯入語的客戶說明為何如此翻譯、譯名背後有何巧思。

但如果今天翻譯的遊戲是從知名IP改編而成，整個確立譯名的流程又得多牽扯進IP持有方的團隊，遊戲裡頭的譯名還得再多一層審核，以避免譯名與同IP的其他作品有所出入。這時候翻譯師可就頭大了，不僅得多做功課，去翻查同IP其他作品的譯名，還可能碰上各個地區使用不同譯名的情況。例如雖然整款遊戲的目標玩家是所有繁中使用者（包括台灣、香港、澳門、海外華僑），但是可能不同市場原本就使用不同的譯名（例如香港和台灣的角色譯名就經常不同），因此同樣的檔案還得交出兩個版本。

不只如此，途中更可能出現一些意料之外的差錯，例如我曾經碰過IP持有方分不清中港台三地的譯名，差點就將非台灣使用的譯名擺進遊戲裡頭。舉個例子來說，台灣的「蜘蛛人」是香港的「蜘蛛俠」，台灣的「鋼彈」是香港的「高達」。雖然台港都是使用同一個繁中版本，但由於使用的譯名有所差異，在交稿時也要特別向客戶註明，以考量到各個市場的使用習慣。

書籍介紹

本文摘錄自《電玩翻譯：新手譯者的生存攻略》，眾文出版

作者：徐昊

AAA級電玩遊戲資深翻譯師傾囊相授，

教你如何應對翻譯裡的各種挑戰，

在電玩翻譯的生存戰中殺出一條血路，

成為人人稱羨的電玩翻譯師！

Q：我喜歡玩電玩，英文也還不錯，可以翻電玩嗎？

Q：我是個自由譯者，平常沒接觸電玩，可以翻電玩嗎？

Q：電玩翻譯這個工作，就是一邊打電動一邊翻譯嗎？

Q：要成為電玩翻譯師，需要具備什麼條件嗎？

Q：專職電玩翻譯，可以有穩定的收入嗎？

喜歡玩電玩的人很多，當中也不乏對電玩翻譯有興趣的玩家，不過有興趣就能當飯吃嗎？本書作者徐昊為資深電玩翻譯師，除了曾為自由譯者，也擔任過電玩在地化團隊中的全職翻譯師，經手過十多部AAA級大作的中文化翻譯，深知要成為一名稱職的電玩翻譯師、立足翻譯產業的每一個關鍵環節。

電玩翻譯有別於其他領域的翻譯，除了要對遊戲有相當程度的了解，動輒上百萬的原文字數也是翻譯的一大挑戰。同時，由於遊戲開發與翻譯作業的時程重疊，以致翻譯時沒有遊戲畫面可以參考，只能對著「純文字」翻譯，更是成了翻譯師要挑戰的大魔王。

作者以在電玩翻譯的資深經歷，帶領對這領域有興趣的玩家及譯者，一一分析這些翻譯挑戰背後的成因，以及對實際作業的影響，最後提供對應的翻譯策略，讓有志入行的譯者，能從容應對在翻譯過程中接踵而至的挑戰，進而在電玩翻譯產業中站穩腳步，成為一名出色的電玩翻譯師！

Photo Credit: 眾文出版

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