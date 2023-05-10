中天新聞台勝訴！法院撤銷NCC「不予換照」處分，藍委：陳耀祥應下台負責

中天新聞台2020年間依《衛星廣播電視法》規定，每6年申請換照，國家通訊傳播委員會（NCC）在同年11月18日召開委員會議，認為中天新聞屢屢違反法律規範且有25件遭裁罰，會中7名委員以7比0全數否決換照；中天新聞從12月12日起退出電視頻道，轉往網路youtube經營。

中天電視不服，提起行政訴訟，合議庭歷經2年多審理，台北高等行政法院在今（10）日下午宣判一審結果，中天電視勝訴，撤銷NCC對中天「不予換照」的處分，要求NCC就判決見解做成決定，並發回重審。全案仍可上訴。

中天和NCC有何主張？

中天律師團主張，NCC聽證程序違反正當法律程序，過程中拒絕中天閱覽NCC內部文件，又剝奪中天向鑑定人發問及詢答權利，聽證會前20天通知開會，公司真正只有10天準備，且拒絕中天閱覽鑑定人意見，當事人間武器不對等。

另外中天律師團指出，NCC當初在審查時，刻意大幅加重評分表上的「內部控管機制與自律組織運作之執行情形」配分，使得中天25件被指違規裁罰共1153萬元的紀錄，成為評分不合格而不予換照的主要理由。律師團強調，NCC對中天25件裁罰，已有多件被法院認定，違法處分判決撤銷，為基礎事實有問題「違反證據法則」，而評分表恣意變更配分「違反正當程序法則」，結論是NCC對中天不予換照的處分違法，應予撤銷。

NCC律師團則認為，否准換照是基於中天新聞台難以落實新聞專業、內部控管與自律機制失靈，且無法排除股東或外部干預等五大理由，程序上並無違法，NCC是依法定標準審查，定期換照制度不會造成言論內容審查。

法官的判決理由是什麼？

北高行今天也說明，為了讓評鑑、換照評分基準一致，2018年2月8日已全面修正規定《衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業申設審查辦法》，換照審查是就「未來6年營運計畫」的5個審查項目，包括頻道與內容、內控與編審、財務規劃、組織與人員、客服與意見處理作為評分標準。

但是NCC在2020年11月11日的委員會議，通過以修正前2016年6月21日起使用的「換照評分表」來計算未來6年營運計畫的評分比重，後續在11月18日的審議時，NCC就沒用2018年新修正後的評分基準，卻以2016年的規定作為評分比重。這形同改變執照的核發標準，造成5個審查項目決策事實基礎錯誤而且資訊不完全，足以影響審議不予換照的結論，因此認為NCC處分有違誤。

引發爭議成第一家被撤照的新聞台

2020年中天新聞台執照即將到期，因此向NCC申請換照。同年11月18日，NCC召開第938次委員會議，會中7名委員以7比0全數否決中天新聞台換照案。NCC主委陳耀祥當天下午親上火線說明，指出中天新聞未落實新聞專業與內控、自律機制失靈，又沒能具體說明改善可能，因此駁回換照申請。

NCC指出，當時聽證會也證實中天新聞受到不當介入，而且2014年換照時已予以警示並附加條款，但中天仍無法有效改善，難以相信中天能改正過往違規情事；7位委員於2020年11月18日一致決議不予換照。

中天電視公司隨即聲請假處分，被台北高等行政法院駁回後提起抗告，最高行政法院在12月11日裁定駁回抗告，全案確定。12日0時，中天新聞從52頻道消失，並轉戰網路影音平台。自2005年以來，共有9個電視頻道無法通過換照，中天新聞則是首家被開鍘的「新聞台」。

不過後續中天不停的和NCC打行政訴訟官司，包括過去2014年12月12日至2020年12月11日之間，遭NCC裁罰的25個案件，其中僅有5件處分中天未提訴訟；另外20件都在訴訟中。

其中有9案被法院撤銷，其中有2案勝訴免罰確定， 包括中天2019年報導台南立委補選選情，有關「鳳凰展翅雲」新聞， NCC諮詢會議出席委員共16人，12人認定新聞未涉違法 ，僅4人認定違法，但NCC當時判斷裁罰40萬元，也遭法院撤銷，中天免罰確定。其中NCC勝訴的則有4件。

對這次北高行針對中天新聞台換照的判決結果，國民黨立委洪孟鍇表示，今天的判決結果已經說明，NCC當初不讓中天換照是於法無據，既然做出錯誤的判決，所謂獨立機關專業度已經蕩然無存，主導此換照案的陳耀祥主委應該下台負責。

另外在台北高等法院審理期間，中天主張，中天新聞台2020年12月12日起即無法於原本的52頻道繼續播送新聞節目，損失每年的廣告收益超過10億元，且也損失由有線電視系統業者每年所支付的上架費約2.33億元，因此在追加聲請國家賠償，要求NCC賠償79億餘元，今一審宣判，NCC敗訴將重審中天新聞換照案，中天其他請求駁回。

延伸閱讀

核稿編輯