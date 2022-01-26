總是以「人權」為榮的台灣，其實長期姑息移民收容所的虐打事件

譯：王國仲

第一次被打，是在6月15日。

N，一位25歲的越南籍移工已被拘留五星期。他每天不斷詢問自己為何被捕、有什麼權利，又是什麼時候可以回越南。沒人回應他的問題，也不能找律師或翻譯協助。由於非常沮喪，他拿水壺的金屬蓋打壞了電視。

守衛終於有所回應，他們毆打N，並把他關入沒有床的獨立監禁室，手臂、腳踝都上銬。接下來四周，他都睡在地板上，同時手、腳繼續遭到束縛。N告訴我們：「他們只有洗澡的時候才幫我把銬子拿下來，就算是睡覺時間也要上手、腳銬。」這個月他被完全禁止外出透氣，更別說打電話或找律師。

第二次被打大約是一個月後，7月11日。

長達數周無法聯絡親友（包括在桃園一間工廠上班的兄弟和遠在越南的母親），N極為絕望。他還要擔心債務何時能還清；遭拘留時的利息又要怎麼算？他不斷告訴守衛，可以把他遣返回越南，但沒人認真聽他說話。

所以，他在上廁所時捶打門板發洩情緒。守衛迅速趕來，朝他的雙眼噴灑刺激性化學溶劑。其中一名守衛重擊他的頭部與軀幹，把他擊倒在地。眼睛如火燒般疼痛，唾沫不受控制的沿臉頰滑落，N被送往一間診所，頭上縫了九針。

接受治療後，N再次被送回禁閉室，儘管全身因傷疼痛不已，手、腳還是被上銬。收容所員工並未給他餐食，而是安排另一位越籍收容人進行相關工作。

一周後，N終於獲釋。

移民署宣稱，未發現收容所有任何不法

對了解外籍移工在台困境的人們來說，台灣四間移民收容中心的情況可說是眾所皆知：缺少律師、輔導員、（幾乎沒有）翻譯、輔導計畫；和外界的接觸機會極少、缺乏相關保障程序、探視流程也限制重重（疫情爆發前就是如此）。

更少人知道的是，收容人遭受非人道待遇，警衛使用暴力後也很少被問責。

N獲釋後，暫時由我們（桃園越南移工移民辦公室）照顧。當阮文雄神父7月19號與他碰面時，N脖子、腰和腿上的藍色瘀青和傷痕十分明顯，頭上縫的九針也清晰可見。因為極度疼痛，N無法進食，也幾乎無法移動。

N的故事並非特例。他很早就開始工作補貼家用，沒機會接受教育。父親在他小時候就過世，母親一人無力償還銀行貸款，因此他決定到台灣賺錢還債並寄錢回家。

台灣相關法規極度偏袒資方，資方仰賴人力仲介和掮客管理移工相關事務，仲介和掮客則有警察當靠山。如果移工連續三天曠工，仲介就會向警察舉報，將移工身分轉為「非法」或「未註冊」。

N就是因為離開上班的工廠，而被列為「未註冊」。

Photo Credit: 中央社 公民團體長期就在倡議移工「自由轉換」雇主的權利

寫下這篇文章的同時，N仍住在辦公室的庇護中心。他希望能回家探望母親和手足，卻因為荒謬、近乎可笑的理由而無法實現——N必須留在台灣受審，因為移民收容所控告他破壞公有財產、妨礙公務。值得注意的是，收容所僅針對第一起事件（破壞電視）提告，對第二次的門板隻字未提。

這是因為如果想針對後者提告，他們就必須提供監視器畫面——毆打移工的鐵證——作為物證。

財團法人法律扶助基金會已決定接下N的案件，而移民署宣稱調查過程中，並未發現收容所有任何不法之處。

你我在同樣情境下，都可能做出後果更嚴重的事情

N遭受的虐待——身體上的創傷與持續銬住手腳——已違反多項國際人權法律、條約和協定，《世界人權宣言》明文禁止「有辱人格的對待」；防止受虐委員會，也要求任何遭指控虐待的組織提供相關醫療驗傷報告。

但目前為止，我們尚未收到關於N的任何報告。

如果台灣真心希望尊重人權，政府必須追究相關機構中施暴人員的責任。雖然權力濫用的情況很難實際量化，但已有成千上萬的外籍移工遭到拘留。若政府希望以嚴刑峻法逮捕、懲罰違反勞動契約的移工，那至少同時必須採取相對應措施，確保移工的身、心靈不會在此過程中受到不當侵害。這意味著對相關員工進行基本心理健康訓練、建立流程汰除具暴力傾向的不適任職員，並為收容人提供充足的醫療、諮詢與翻譯資源。

N是個平靜的年輕人，沒有犯罪紀錄。家人與其他庇護中心對他的印象，都是個安靜、被動的人。我們不須太過深入探討，就能發現他的兩度失控（我們強調，除了被警衛打傷的N本人之外，無人受傷）都是收容所環境所導致。

平心而論，在座你我在同樣情境下，都可能做出後果更嚴重的事情。

Photo Credit: 中央社

同樣的，我們也很容易就能發現，收容所只要多提供那怕一丁點的基本協助——律師、社工或翻譯、與外界或訪客接觸的機會、安全的拘留空間——而非把人手、腳都上銬，就能避免暴力事件發生。

「我不明白為什麼不能回家。我一直提問，但沒人回答。我知道自己不該破壞電視和門。」

N表示。不過，是挫折、孤獨和絕望導致了他的行為：

「我不該被這樣對待，甚至連被上銬之後，他們還是一直打我。」

當N回越南後，會覺得台灣個是怎樣的地方？

在基金會待了一陣子，N漸漸找回丟失的情感。剛來的時候他不願和任何人互動，任何人都能看出他處於驚恐狀態。失去方向、對什麼都不確定，他很少露出笑容，也很難集中精神或回應別人。五個月後，他的臉龐再現生機，人們向他搭話時也能有所回應，甚至還能開開玩笑。他開始學中文、變得主動，幫忙做菜或負責澆水。

要形容N的改變，最簡單的敘述是：他又活過來了。

我們問N，在收容所時最困難的事情是什麼，他認為是法律：「我不懂法律，所以不知道為什麼不能離開、不能回越南。我在裡面的時候一直詢問，什麼時候能出來、可以回越南嗎，我問了很多問題，但他們都沒有回答。所以我非常沮喪，他們完全不解釋。」